Loại quả là “siêu thực phẩm” chống oxy hóa, giá 150.000 đồng/kg, An Giang trồng nhiều nhất cả nước

Trong vài năm trở lại đây, lựu đỏ Peru dần trở thành loại trái cây được nhiều người săn tìm nhờ hương vị hấp dẫn và hàm lượng dinh dưỡng cao. Không chỉ được ưa chuộng trên thế giới, giống lựu này cũng đã được đưa về trồng tại Việt Nam, trong đó An Giang hiện là một trong những địa phương trồng nhiều nhất. Với màu sắc bắt mắt, vị ngọt thanh và được xem là loại quả giàu chất chống oxy hóa, lựu đỏ Peru ngày càng được nhiều người yêu thích, ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, lại còn hỗ trợ làm đẹp da.

Đặc điểm của lựu đỏ Peru

Lựu đỏ Peru có kích thước khá lớn, vỏ ngoài màu đỏ sậm hoặc đỏ ánh hồng rất bắt mắt. Khi bổ ra, bên trong là những hạt lựu mọng nước, màu đỏ ruby, xếp dày đặc và căng bóng. So với nhiều giống lựu truyền thống, hạt của lựu Peru thường to hơn, lớp thịt dày, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ nên khá dễ ăn.

Một điểm khiến loại quả này được ưa chuộng là lượng nước trong hạt nhiều, khi ăn tạo cảm giác tươi mát. Hạt lựu cũng mềm hơn nên có thể ăn cả hạt mà không quá cứng. Chính màu sắc rực rỡ cùng hình dáng đẹp mắt khiến lựu đỏ Peru thường được chọn làm trái cây tráng miệng, ép nước hoặc trang trí trong nhiều món ăn.

Giống lựu này vốn có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, sau đó được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Khi đưa về Việt Nam, cây thích nghi khá tốt với điều kiện thời tiết, đặc biệt là các vùng đất phù sa.

An Giang - vùng trồng lựu đỏ Peru lớn ở Việt Nam

Tại Việt Nam, lựu đỏ Peru được trồng ở một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó An Giang là địa phương trồng nhiều nhất. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng màu mỡ và khí hậu phù hợp, cây lựu phát triển tốt, cho trái đều và chất lượng ổn định.

Nhiều nhà vườn ở An Giang đã chuyển sang trồng giống lựu này vì giá trị kinh tế khá cao. Cây lựu Peru sau khoảng 1,5-2 năm có thể bắt đầu cho trái, mỗi vụ thu hoạch mang lại nguồn thu đáng kể. Trái lựu khi chín có màu đỏ đẹp nên rất dễ bán, đặc biệt tại các cửa hàng trái cây sạch hoặc siêu thị. Ngoài tiêu thụ trong nước, một số nhà vườn còn hướng đến việc cung cấp cho thị trường trái cây cao cấp. Nhờ vậy, lựu đỏ Peru dần trở thành một trong những loại trái cây được nhiều người biết đến hơn trong thời gian gần đây.

Lựu pera là "siêu thực phẩm" giàu chất chống oxy hóa

Một trong những lý do khiến lựu đỏ Peru được quan tâm là bởi hàm lượng dinh dưỡng đáng chú ý. Lựu chứa nhiều polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa, trong đó nổi bật là punicalagin - hoạt chất được nghiên cứu có khả năng chống oxy hóa mạnh.

Nhờ đó, lựu thường được xem là một loại "siêu thực phẩm" tốt cho sức khỏe. Việc bổ sung lựu vào chế độ ăn có thể giúp cung cấp vitamin C, kali cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi. Một số nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa trong lựu có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào, tốt cho làn da và giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Ngoài ra, lựu cũng được cho là có lợi cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch khi sử dụng ở mức hợp lý.

Nước ép lựu cũng là thức uống được nhiều người yêu thích vì vị ngọt thanh dễ uống. Bên cạnh đó, các hạt lựu tươi còn được dùng trong salad, sữa chua hoặc nhiều món ăn khác để tăng hương vị và màu sắc.

Giá thành lựu Peru

Tùy vào mùa vụ, kích thước và nguồn gốc, giá lựu đỏ Peru trên thị trường có thể dao động khá lớn. Nếu là lựu nhập khẩu, giá thường nằm trong khoảng từ 150.000-300.000 đồng/kg tại các cửa hàng trái cây cao cấp.

Trong khi đó, lựu đỏ Peru trồng trong nước, đặc biệt từ các vùng như An Giang, thường có giá "mềm" hơn. Nhiều nơi bán lẻ dao động khoảng 150.000 đồng/kg tùy chất lượng và thời điểm. Dù giá không quá rẻ so với nhiều loại trái cây khác, lựu đỏ Peru vẫn được nhiều người lựa chọn bởi hương vị ngon và giá trị dinh dưỡng được đánh giá cao.