Loại quả mùa thu "bổ ngang 10 thang thuốc", chợ Việt bán nhiều lại rẻ

Tuy nhiên, nhiều người vẫn e dè khi ăn hồng vì sợ gây hại cho dạ dày hay gặp những tác dụng phụ không mong muốn. Trên thực tế, nếu biết cách sử dụng đúng, hồng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn bạn nghĩ.

Một quả hồng bằng 10 thang thuốc

- Hồng xanh: Trong sách “Tùy Hỷ Cư Ẩm Thực Phổ” từng ghi lại “Hồng tươi vị ngọt, tính hàn, có tác dụng dưỡng âm cho phổi và dạ dày, phù hợp với người bị hỏa vượng, khô dịch”. Nghiên cứu dân gian cũng chỉ ra, dùng khoảng 250g hồng xanh giã nát, vắt lấy nước pha với nước ấm uống nhiều lần trong ngày có thể hỗ trợ điều trị bướu cổ do thiếu i-ốt.

- Hồng khô: Đây là món ăn vặt quen thuộc của nhiều gia đình. Hồng khô vừa ngọt mềm, vừa không còn vị chát, đồng thời hạn chế nguy cơ hình thành “sỏi hồng” trong dạ dày. Theo Đông y, hồng khô có vị ngọt, tính bình, giúp nhuận phổi, hóa đờm, kiện tỳ, sáp trường, cầm máu. Người bị ho khan, ho có đờm, tiêu hóa kém, tiêu chảy hay chảy máu do trĩ đều có thể dùng hỗ trợ điều trị.

- Phấn hồng (khối trắng trên mặt hồng khô): Trong “Bản thảo cương mục” ghi rõ phấn hồng chính là dịch tiết kết tinh, có công dụng sinh tân dịch, hóa đờm, thanh nhiệt ở tim và phổi, trị đau rát họng, nhiệt loét miệng lưỡi. Người bị nhiệt miệng có thể dùng tăm bông chấm phấn hồng, bôi trực tiếp vào vết loét để giảm đau rát.

- Cuống hồng: Phần nhỏ bé này lại là vị thuốc quý trong Đông y. Cuống hồng có vị đắng, chát, tính bình, quy kinh vị. Tác dụng hạ khí nghịch, thanh nhiệt nhuận phổi, sinh tân, chỉ khát, hóa đờm. Người xưa thường dùng cuống hồng sắc nước uống để chữa nấc cụt kéo dài. Một mẹo nhỏ dân gian: lấy 5 cuống hồng, 3 lát gừng tươi, 2 quả đại hồi (hoa hồi), hãm với nước sôi như trà, uống sẽ giúp giảm nấc hiệu quả.

- Lá hồng: Ít khi được để ý nhưng lại giàu giá trị dược liệu. Lá hồng non rửa sạch, hãm với nước sôi làm trà uống có tác dụng làm mềm mạch máu, hạ huyết áp, phòng ngừa xơ vữa động mạch, đồng thời thanh nhiệt, kiện vị, hỗ trợ tiêu hóa.

Ba công dụng dưỡng sinh của quả hồng

Ngoài giá trị y học cổ truyền, hồng tươi cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi.

- Thanh nhiệt, nhuận phổi: Hồng giúp làm dịu các triệu chứng ho, khát nước, khô miệng, loét miệng do nhiệt.

- Sinh tân, giải khát: Người thường xuyên khô họng, khàn tiếng, mất nước do sốt ăn hồng sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Kiện tỳ, kích thích tiêu hóa: Hàm lượng pectin, một dạng chất xơ hòa tan, có tác dụng nhuận tràng, cải thiện táo bón, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đồng thời tăng cảm giác ngon miệng ở người tiêu hóa kém.

Ăn hồng: những điều cần đặc biệt lưu ý

Tuy hồng giàu dinh dưỡng và có nhiều công dụng, song nếu ăn sai cách, loại quả này có thể gây hại cho sức khỏe.

- Không nên ăn khi đói: Hồng chứa nhiều chất tannin và pectin. Khi bụng rỗng, các chất này kết hợp với axit dạ dày dễ tạo thành khối rắn, gọi là “sỏi hồng”, gây đau bụng, khó tiêu, thậm chí tắc ruột.

- Không ăn vỏ hồng: Phần lớn tannin tập trung ở vỏ. Dù đã xử lý chát, vỏ hồng vẫn còn tồn dư lượng đáng kể, tăng nguy cơ hình thành sỏi dạ dày.

- Người tỳ vị hư hàn không nên ăn hồng tươi: Người có cơ địa lạnh, hay tiêu chảy, sức khỏe yếu, phụ nữ sau sinh hoặc đang cảm lạnh không nên ăn hồng sống. Trường hợp này có thể thay thế bằng hồng khô để dễ tiêu hơn.

- Không ăn quá nhiều: Mỗi ngày chỉ nên ăn 1-2 quả là đủ. Ăn quá nhiều vừa tăng nguy cơ sỏi dạ dày, vừa ảnh hưởng đến hấp thu sắt. Người bị thiếu máu do thiếu sắt càng nên hạn chế.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh hồng ngon, bổ nhưng phải ăn đúng cách. Nếu biết tận dụng, đây không chỉ là món quà mùa thu hấp dẫn mà còn là vị thuốc quý giúp tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Nguồn và ảnh: Aboluowang