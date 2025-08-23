Check var loại quả "cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát" đang gây sốt MXH: Liệu hương vị có giống lời đồn?

Dạo gần đây, trên MXH bỗng rộ lên một loại quả gây tò mò cực mạnh với lời đồn nghe qua đã muốn thử ngay: "cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát". Chính sự đối lập thú vị này khiến dân tình bàn tán không ngớt, người thì cảm thấy đã quá quen thuộc, người lại bất ngờ thú nhận chưa từng nếm qua bao giờ. Vậy rốt cuộc loại quả này là gì mà lại hot đến thế? Vậy thì hôm nay hãy cùng Có Như Lời Đồn "check var" xem hương vị có thật sự như vậy không nhé!

Loại quả "cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát"

Quả chà là - quen thuộc nhưng không phải ai cũng từng thử

Loại quả đang gây bão MXH đó chính là chà là. Thực tế, chà là không phải là cái tên mới mẻ. Loại quả này đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu, xuất hiện ở nhiều vùng quê, thậm chí được trồng xen trong vườn nhà. Thế nhưng, không phải ai cũng từng một lần nếm thử.

Chính vì thế, khi gắn liền với "bí kíp ăn" nghe vừa thú vị vừa thách thức, chà là bỗng được săn lùng nhiều hơn, trở thành đề tài khiến dân tình vừa tò mò vừa háo hức trải nghiệm.

Quả chà là không quá xa lạ nhưng không phải ai cũng từng thử

Chà là bỗng gây sốt MXH suốt thời gian qua

Hình thức của quả chà là

Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người dễ nhầm chà là với một phiên bản tí hon của quả dừa. Tuy nhiên, chà là nhỏ hơn nhiều, chỉ to cỡ ngón chân cái người lớn, với hình tròn thuôn dài. Loại quả này mọc thành chùm nhỏ, mỗi chùm có cả chục quả dọc theo cuống nhỏ. Các chùm mọc liền nhau tạo thành một buồng lớn trĩu trịt, trông vô cùng bắt mắt khi vào mùa chín rộ.

Khi chín, chà là khoác lên mình lớp vỏ vàng óng, căng bóng, không quá cứng và cũng không cần gọt. Chỉ cần rửa sạch là có thể cắn ngay. Bên trong là phần cùi giòn nhẹ, còn ở giữa mỗi quả lại có một hạt thon dài chạy dọc theo thân quả.

Quả chà là nhìn khá giống phiên bản dừa mini

Có thật sự "cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát"?

Điều khiến chà là nổi tiếng trên MXH không chỉ nhờ vẻ ngoài hay sự quen thuộc, mà chính là "truyền thuyết ăn uống" gắn liền với nó: cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát.

Điều kỳ lạ là lời đồn này không chỉ được dân mạng lan truyền, mà ngay cả khi đi mua, người bán cũng thường dặn dò khách: "Cắn dọc mới ngọt, cắn ngang thì chát lắm!". Nghe vừa lạ vừa khó tin, nhưng trải nghiệm thực tế lại khiến người ta… phải gật gù thừa nhận.

Thử ăn theo cách được truyền tai, bên cạnh cảm nhận về độ giòn, Có Như Lời Đồn thấy rằng hương vị thực có sự khác biệt: khi cắn dọc, vị ngọt dễ cảm nhận, dù vẫn có chút chát nhẹ; còn khi cắn ngang, cái chát lập tức lấn át, để lại hậu vị gắt nơi đầu lưỡi. Điều thú vị là kết quả này lặp lại liên tục, ăn lần nào cũng giống hệt lần đó, khiến nhiều người ngạc nhiên không hiểu nguyên do.

Quả chà là ăn theo chiều dọc và chiều ngang có sự khác biệt về hương vị

Sau khi được lan truyền trên mạng gây ra sự tò mò, cũng có một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân nằm ở cấu tạo quả: nửa trên (gần cuống) có vị ngọt hơn, còn nửa dưới lại chát rõ rệt. Khi cắn ngang, đa số mọi người đều vô tình ăn đúng phần dưới của quả trước, thế nên "nếm trọn vị chát". Ngược lại, khi cắn dọc, ta đồng thời thưởng thức cả phần trên và phần dưới, vị chát vì thế giảm đi, nhường chỗ cho cảm giác ngọt dịu dễ chịu hơn.

Tò mò với lời giải thích này, Có Như Lời Đồn thử cắt ngang quả chà là và ăn riêng từng nửa. Kết quả đúng như dự đoán: phần nửa trên quả có vị ngọt đậm, trong khi phần nửa dưới lại chát đến mức… nhăn mặt. Có lẽ bởi nhiều người cũng đã làm theo và thừa nhận chính xác, thế nên "bí kíp ăn" này càng trở nên đáng tin, được nhiều người truyền tay nhau như một kinh nghiệm thú vị khi thưởng thức chà là.

Dân tình thi nhau truyền tay bí kíp về cách ăn chà là

Dù chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định tuyệt đối, nhưng trải nghiệm thực tế của nhiều người đều giống nhau. Có lẽ vì thế, "cắn dọc ngọt, cắn ngang chát" chẳng khác nào một "luật bất thành văn" khi nhắc đến chà là.

Giá cả tương đối hợp lý với một loại quả "lạ"

Ngoài câu chuyện vị giác đầy bất ngờ, chà là còn khiến dân tình chú ý bởi mức giá. Hiện tại, ở Hà Nội, chà là được bán dao động từ 90.000 - 120.000 đồng/kg, tuỳ nơi và thời điểm. Tuy hơi nhỉnh so với nhiều loại trái cây khác nhưng với một loại quả được xem là lạ và mới mẻ tại Thủ đô, lại mang đến trải nghiệm thú vị, mức giá này được nhiều người đánh giá là hợp lý.

Mức giá tuy hơi nhỉnh so với các loại trái cây khác nhưng lại được đánh giá là phù hợp

Có thể nói, chà là không chỉ là loại quả dân dã gắn với nhiều vùng quê Việt, mà giờ đây đã trở thành "ngôi sao MXH" nhờ cách ăn độc đáo. Tùy khẩu vị, có người ăn thử một lần cho biết rồi thôi, nhưng cũng có người lại mê mẩn cái sự "ngọt ngọt chát chát" đan xen, để rồi ăn xong chỉ muốn mua thêm vì quá "bon miệng".

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!