Loại quả Việt vỏ "xù xì", bên trong mọng ngọt, được ví bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Không chỉ là thức quả đặc trưng của mùa hè, quả vải còn được ví như "vua trái cây nhiệt đới" nhờ hương vị thơm ngọt và giá trị dinh dưỡng dồi dào. Ẩn dưới lớp vỏ sần sùi là phần cùi trắng mọng nước, giàu vitamin và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Công dụng với sức khỏe của quả vải

Thành phần dinh dưỡng trong 100g quả vải thô chứa khoảng: 63 calo, carbohydrate 16g, protein 0,8g, lipid 0,4g, chất xơ 1,2g, vitamin C 68mg, đồng 0,1mg, vitamin B6 0,1g, kali 162mg, riboflavin 0,05g, folate 23μg, niacin 0,5mg, phospho 29mg, magie 9mg, mangan 0,05mg…

Ngoài các chất dinh dưỡng được liệt kê ở trên, vải còn chứa một lượng nhỏ sắt, selen, kẽm và canxi.

Theo y học cổ truyền phương Đông, quả vải được tính ôn, vị ngọt, chua, quy các kinh tỳ, can. Vải có tác dụng bổ huyết, sinh tân, chỉ khát. Hạt vải (lệ chi hạch) có vị hơi đắng, ngọt, chát, tính ôn, quy các kinh can, thận, có tác dụng ôn trung lý khí, tán kết, chỉ thống. Hạt vải thường được kê đơn trong các bài thuốc chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Theo y học truyền thống Ấn Độ, vải được sử dụng để cải thiện sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ sinh sản và cải thiện sức khỏe thần kinh.

Chống oxy hóa hiệu quả

Vải là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa, flavonoid và anthocyanins, bao gồm các loại như axit gallic, chrysanthemin, oenin cùng với hàm lượng vitamin C cao.

Chất chống oxy hóa là những hợp chất quan trọng giúp chống lại các gốc tự do và ngăn chặn quá trình oxy hóa gây hại cho tế bào. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng chất chống oxy hóa cũng có thể hỗ trợ sức khỏe lâu dài và có thể hỗ trợ trong việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính như: ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Giảm viêm tốt

Các nghiên cứu cho thấy vải có thể giúp kiểm soát chứng viêm. Chiết xuất giàu flavonoid của quả vải có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự biểu hiện của một số gen liên quan đến quá trình viêm. Các chất chống oxy hóa trong vải là những hợp chất có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa sự tích tụ của các gốc tự do trong cơ thể.

"Kho báu" chất chống oxy hóa tự nhiên

Quả vải chứa hàm lượng cao vitamin C, polyphenol và nhiều hợp chất thực vật có lợi giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ giảm viêm hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa như: axit gallic, catechin, rutin hay epicatechin có trong vải có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính thường gặp, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Bổ sung vitamin C, tăng cường đề kháng

Vải là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào dưỡng chất thiết yếu giúp nâng cao hệ miễn dịch, hỗ trợ làm lành vết thương và duy trì làn da khỏe mạnh.

Thay vì chỉ lựa chọn các loại trái cây họ cam quýt, bạn có thể thêm vải vào sinh tố, salad hoặc dùng như món ăn nhẹ để đổi vị trong những ngày hè oi bức.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Không chỉ phần thịt quả, lớp vỏ vải cũng chứa nhiều flavonoid và hợp chất chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất từ vỏ vải có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Dù cần thêm nhiều nghiên cứu trên người, đây vẫn được xem là loại trái cây giàu tiềm năng trong việc hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.

Theo một đánh giá năm 2017 được công bố trên Tạp chí Nutrients, cùi, vỏ và hạt của quả vải đều chứa các hợp chất mạnh có thể ức chế sự hình thành khối u và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả

Nhờ chứa nhiều nước và chất xơ hòa tan, quả vải hỗ trợ làm sạch đường ruột, kích thích nhu động ruột và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Việc bổ sung vải với lượng hợp lý có thể giúp hạn chế táo bón, tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất và giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Thúc đẩy trao đổi chất, tăng năng lượng

Các vitamin nhóm B như thiamin, riboflavin và niacin trong quả vải giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate thành năng lượng hiệu quả hơn.

Nhờ đó, cơ thể duy trì được trạng thái tỉnh táo, hỗ trợ hoạt động của gan và hệ thần kinh, đồng thời giảm cảm giác mệt mỏi trong ngày.

Giải nhiệt, bổ sung nước cho ngày hè

Với hàm lượng nước cao, quả vải là lựa chọn lý tưởng giúp cơ thể nhanh chóng bù nước và giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng.

Bạn có thể ăn trực tiếp, làm nước ép hoặc kết hợp với các món tráng miệng để tăng hương vị và bổ sung điện giải tự nhiên cho cơ thể.

Tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Quả vải chứa rất ít cholesterol và natri, giúp hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, lượng vitamin C dồi dào trong vải còn hỗ trợ ngăn hình thành mảng bám trong thành mạch, từ đó góp phần bảo vệ tim và giảm nguy cơ đột quỵ hiệu quả.

Mặc dù quả vải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng chúng cũng có hàm lượng carbohydrate cao và cần được ăn đúng số lượng, đúng thời điểm. Thời điểm tốt nhất để ăn vải là vào buổi sáng. Điều này giúp hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng. Có thể dùng nó như một bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng. Tuy nhiên, nên ăn vải ở mức vừa phải vì quả vải có chứa đường.

Một người trưởng thành có thể ăn khoảng 10 - 12 quả vải trong một ngày. Nếu mắc bệnh đái tháo đường thì không nên ăn quá 6 - 8 quả vải mỗi ngày. Quả được tiêu thụ tốt nhất ở dạng trái cây tươi, vì nước trái vải đóng hộp thường có nhiều đường và chất bảo quản.