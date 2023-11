Loại rau có đầy ở Việt Nam được CDC Mỹ đánh giá là "tốt nhất thế giới", tuy nhiên vẫn cần lưu ý khi ăn

Vừa mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã công bố danh sách 41 loại rau và trái cây giàu dinh dưỡng nhất. Đáng nói, trong số đó, có 1 loại rau rất phổ biến ở Việt Nam được xếp ở đầu bảng với điểm số tuyệt đối 100/100. Loại rau được nhắc đến đó chính là cải xoong.



Rau cải xoong được CDC Mỹ đánh giá là "tốt nhất thế giới"

Cải xoong là một loại rau thuỷ sinh, phổ biến ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác. Cải xoong có giá thành rẻ nên được sử dụng khá phổ biến. Loại rau này có thể trồng quanh năm, tuy nhiên thời điểm cuối năm là lúc rau cải xoong ngon nhất nên chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp nó hơn.

Không chỉ là loại rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất chống oxy hoá, CDC Mỹ còn cho biết rằng loại rau này cung cấp rất nhiều vitamin K, giúp ngăn ngừa loãng xương và các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, cải xoong còn cung cấp vitamin A, C, E, folate và các khoáng chất như canxi, sắt, kali và magie. Rau cải xoong cũng chứa rất nhiều chất xơ, giúp cải thiện tiêu hoá. Chính vì các lý do này mà cải xoong được đưa vào danh sách những loại rau "tốt nhất thế giới" do CDC Mỹ lựa chọn ra.

Tại Việt Nam, cải xoong được sử dụng phổ biến trong các món ăn hàng ngày, có thể chế biến thành rất nhiều món như xào tỏi, xào với thịt bò, nấu cùng thịt băm, cải xoong nấu tôm... Cải xoong cũng xuất hiện khá nhiều tại các quán lẩu bởi đó cũng là loại rau nhúng lẩu rất ngon.

Rau cải xoong xào tỏi

Mặc dù phổ biến là vậy, nhưng vì rau cải xoong nhìn khá giống một số loại rau dại, cỏ dại mọc thuỷ sinh nên đôi khi nó bị hiểu lầm là mọc dại. Tuy nhiên, có lẽ sau khi biết được rằng đây là một trong những loại rau "tốt nhất thế giới", có lẽ nhiều người sẽ để ý và "soi" kỹ hơn về loại rau này.

Đôi khi, cải xoong còn bị nhầm là rau mọc dại

Dù là loại rau "tốt nhất thế giới", tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia, rau cải xoong thường được trồng dưới nước, nơi sinh sống của nhiều loài ký sinh như sán lá gan, vắt, đỉa… nên cần nấu chín, không nên ăn sống hoặc tái, đặc biệt lưu ý rửa thật sạch để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhé.