Loại rau củ là "khắc tinh của ung thư" nhưng ai cũng phải "trả giá" nếu ăn với 4 thực phẩm này: Bổ dưỡng mấy cũng thành thuốc độc, viêm da, hại dạ dày, cẩn trọng kẻo có ngày nhập viện

Củ cải trắng được mệnh danh là "tiểu nhân sâm", có nhiều tác dụng trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, chữa bệnh của con người.

Theo Đông Y, củ cải có vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc…được dùng làm thuốc dưới dạng khô hoặc tươi đều được.



Củ cải trắng được mệnh danh là "tiểu nhân sâm", rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Theo Y học hiện đại cứ mỗi 100g củ cải trắng có 1.4g protid, 3.7g glucid, 1.5g xenluloza, 40 mg canxi, 41 mg photpho; 1,1 mg sắt; 0,06 mg vitamin B1, 0.06 mg vitamin B2, 0.5 mg vitamin PP, 30 mg; vitamin C…Điểm nổi bật nhất trong thành phần dinh dưỡng của củ cải trắng là chứa một lượng nước rất cao, có thể lên tới hơn 90% và có hàm lượng calo thấp.

Công dụng của củ cải trắng





1. Giảm nguy cơ ung thư

Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, loại củ này còn rất giàu vitamin C, có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do – DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

2. Giảm cân và nhuận tràng

Củ cải trắng là đại diện của thực phẩm ít calo, thích hợp cho người muốn giảm cân. Đồng thời, chất xơ thô trong củ cải trắng có tác dụng làm tăng nhu động dạ dày, có thể giúp giảm táo bón đường ruột.

3. Giúp tiêu hóa

Củ cải trắng rất giàu amylase, có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể con người, do đó giúp cải thiện vóc dáng. Ăn nhiều củ cải trắng có thể giúp duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể và giảm khó chịu đường tiêu hóa.

4. Tăng cường khả năng miễn dịch

Chất lignin có trong củ cải trắng là một loại thành phần giúp nâng cao sức sống của đại thực bào trong hệ thống miễn dịch, giúp thực bào các tế bào có hại, nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể, chống lại bệnh tật.

Đặc biệt vào mùa đông, nhiều người yếu về thể chất nếu ăn nhiều củ cải trắng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

5. Duy trì sự tươi trẻ

Vì củ cải chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, nên có thể ăn củ cải để ngăn chặn tác hại của các gốc tự do, giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, ngăn chặn hình thành các vết thâm nám, giữ cho da được trắng mềm.

Những 'đại kỵ' cần lưu ý khi ăn củ cải

1. Không ăn được với nấm mèo

Giá trị dinh dưỡng của nấm mèo rất cao, ăn hàng ngày giúp đẩy nhanh nhu động đường tiêu hóa, tống chất độc và rác thải ra ngoài, duy trì môi trường bên trong ổn định. Tuy nhiên, tốt nhất là không nên ăn loại nấm này với củ cải trắng.

Nguyên nhân là vì hai loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Đặc biệt, sự kết hợp này còn có thể làm cho cơ thể bị mất nước trầm trọng và tổn thương lá lách. Những người có cơ địa nhạy cảm khi ăn vào dễ bị viêm da. Chính vì thế, tốt nhất là không nên ăn cùng lúc hại loại thức ăn này.



Kết hợp nấm mèo và củ cải trắng là đại kỵ trong ăn uống.Ảnh: Internet

2. Không ăn cùng nội tạng động vật

Hàm lượng sắt trong nội tạng động vật tương đối phong phú, có thể bổ sung nguyên khí, bổ huyết cho cơ thể, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, rất có lợi cho sức khỏe của cơ thể. Tuy nhiên, không nên loại thực phẩm này với nội tạng động vật vì khi kết hợp có thể gây hại cho sức khỏe của tế bào cơ thể, dễ gây khó chịu cho đường tiêu hóa, đau bụng và tiêu chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

3. Không ăn với củ sen

Củ sen có tính lạnh, dùng củ sen để nấu canh, có tác dụng hấp thụ vitamin và các nguyên tố vi lượng khác nhau, rất có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, củ sen và củ cải trắng không thích hợp ăn cùng nhau, vì sự kết hợp của cả hai sẽ dẫn đến tình trạng tăng thêm tính lạnh, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của lá lách và dạ dày, gây đau bụng và tiêu chảy, cơ thể từ từ suy nhược. Do đó, khi nấu ăn nên tránh ăn kết hợp 2 thực phẩm này với nhau.

4. Không ăn với cà rốt

Kết hợp củ cải trắng và cà rốt sẽ gây hại đến sức khỏe.

Trong củ cải trắng chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người, trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim, vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C, ăn cùng lúc sẽ làm mất đi công dụng của củ cải trắng.



(Theo Toutiao)

