Loại rau gia vị giàu vitamin C nhất, tốt không kém cam, chanh, đến Tết người Việt càng dùng nhiều

Đó chính là rau mùi ta!

Cứ vào dịp cuối năm, khi hương vị Tết đến rất gần, nhiều người lại có thói quen tắm nước lá mùi già để thanh tẩy cơ thể, làm mới chính mình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người ta cũng chuộng rau mùi ta để làm rau gia vị trong các bữa ăn ngày Tết bởi hương vị thơm ngon, hấp dẫn, rất đặc trưng. Với nhiều người, nó còn gợi nhớ đến cái Tết cổ truyền ấm áp.

Rau mùi ta là một loại gia vị được chuộng dịp Tết. (Ảnh minh họa)

Ít ai biết rằng, rau mùi ta còn là một trong những loại rau gia vị giàu vitamin C nhất. BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM) nhận định, nếu so sánh rau mùi ta với các loại rau gia vị khác thì nó luôn giữ vững vị trí số 1, tốt chẳng kém cam, chanh. Hàm lượng vitamin C trong rau mùi ta thậm chí cao hơn rất nhiều so với rau răm, húng quế… vốn được đánh giá chứa nhiều chất này. Nhờ đó, loại rau gia vị này giúp tăng sinh collagen, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sản xuất collagen.

Không những thế, trong rau mùi ta còn chứa axit linolenic, đã được nghiên cứu như một yếu tố chống lão hóa mạnh mẽ cho làn da của bạn. Axit linolenic chứa chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do trong máu, ngăn chặn tình trạng phá vỡ tế bào da khỏe mạnh.

Hàm lượng vitamin C trong rau mùi ta thậm chí cao hơn rất nhiều so với rau răm, húng quế… (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia dinh dưỡng của The Nutrition Twins cũng cho rằng, rau mùi ta chứa nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. Những chất chống oxy hóa này giúp làm chậm quá trình lão hóa. Điều này bao gồm làm chậm các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy bằng cách quét sạch gốc tự do gây tổn thương tế bào. Từ đó, làn da cũng được tăng sinh collagen, giúp bạn trẻ trung hơn tuổi thật.

The Nutrition Twins cho biết thêm, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ăn rau mùi ta thậm chí có thể giúp bảo vệ da khỏi các tia có hại của mặt trời và chống lão hóa do ánh nắng mặt trời.

Không những thế, hàm lượng caroten (tiền vitamin A) trong lá rau mùi ta cao gấp 10 lần cà chua, dưa chuột, canxi, sắt cũng cao hơn những loại rau khác. Đây cũng là loại rau gia vị vô cùng bổ dưỡng, cung cấp vi chất quan trọng cho cơ thể, gìn giữ làn da trẻ đẹp.

Các chuyên gia khuyên, ngoài việc cho loại rau này vào món canh, súp, cháo phù hợp để ăn, chị em có thể làm đẹp da bằng cách: Lấy toàn bộ cây mùi già đem nấu nước tắm thường xuyên sẽ giúp da trở nên sáng đẹp và mềm mại hơn, sử dụng nước cây mùi già gội đầu cũng giúp tóc đen dài…

Hàm lượng caroten (tiền vitamin A) trong lá rau mùi ta cao gấp 10 lần cà chua, dưa chuột... (Ảnh minh họa)

Ngoài tăng collagen, chống lão hóa, ăn rau mùi ta đem lại hàng loạt lợi ích sức khỏe

1. Tăng cường hệ tiêu hóa

Rau mùi ta giàu chất xơ, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và kích thích tiêu hóa. Đây là loại rau giúp tránh táo bón khá hiệu quả.

2. Chống nhiễm trùng

Rau mùi ta có tính kháng khuẩn và kháng nấm, giúp cơ thể chống lại một số bệnh nhiễm trùng. Chất dodecenal có trong rau mùi còn có khả năng chống lại vi khuẩn như Salmonella – loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm.

3. Giảm đau và viêm

Rau mùi ta chứa các hợp chất có tác dụng giảm đau, giảm viêm, giúp làm giảm triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Rau mùi ta chứa các hợp chất có tác dụng giảm đau, giảm viêm. (Ảnh minh họa)

4. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chiết xuất rau mùi đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và có thể hoạt động như thuốc lợi tiểu, giúp loại bỏ nước và natri dư thừa khỏi cơ thể. Điều này giúp giảm huyết áp, kiểm soát cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch.

5. Cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng

Rau mùi ta là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin K và một số khoáng chất quan trọng như kali, magie. Do đó, thường xuyên ăn loại rau gia vị này sẽ cung cấp lượng vitamin, khoáng chất quan trọng mà cơ thể cần.

6. Hỗ trợ hệ miễn dịch

Nhờ chứa lượng vitamin C dồi dào, ăn rau mùi ta có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Từ đó giúp bạn và gia đình phòng chống nhiều bệnh tật, ít bị ốm vặt hơn.

7. Cải thiện hơi thở

Nhai rau mùi ta có thể giúp phòng tránh hôi miệng do tính kháng khuẩn cực mạnh của nó. Đây là một trong những bí quyết đơn giản giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày.

Lưu ý: Mặc dù có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng không nên ăn rau mùi ta quá nhiều. Nếu bạn có bất cứ vấn đề sức khỏe nào cần chú ý ăn uống, có dùng một số thuốc... thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để có lời khuyên phù hợp.