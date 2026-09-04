Loại sầu riêng đặc biệt đang được bán gần 1 triệu đồng/quả

Giữa lúc giá nhiều loại sầu riêng phổ biến trên thị trường giảm, Black Thorn vẫn được bán với mức cao, có thời điểm lên tới 350.000-400.000 đồng/kg. Một quả nặng khoảng 2,5 kg có giá gần 1 triệu đồng.

Black Thorn, còn được gọi là sầu gai đen, đang thuộc nhóm sầu riêng có giá bán cao nhất tại thị trường Việt Nam. Tại một số cửa hàng ở TP.HCM, loại đạt chất lượng tốt có giá khoảng 350.000-400.000 đồng/kg. Với những quả nặng 2-2,5 kg, người mua có thể phải chi từ 700.000 đồng đến gần 1 triệu đồng.

Mức giá này cao hơn nhiều lần so với các giống sầu riêng phổ biến như Ri6 hay sầu riêng Thái. Ri6 loại A hiện được bán khoảng 55.000 đồng một kg, Monthong 80.000-90.000 đồng. Giá Ri6, Monthong và Musang King đều giảm 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thu mua tại vườn của Black Thorn loại A hiện khoảng 150.000-180.000 đồng/kg, trong khi Ri6 khoảng 40.000-43.000 đồng/kg và sầu riêng Thái khoảng 50.000-70.000 đồng/kg.

Các thương lái cho rằng sự chênh lệch giá là do nguồn cung hạn chế ở các vùng sản xuất, bao gồm Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Black Thorn có nguồn gốc từ Penang, Malaysia và được nước này công nhận với mã giống D200 vào năm 2015. Tại Việt Nam, giống sầu riêng này bắt đầu được trồng và cho thu hoạch từ khoảng năm 2020, chủ yếu thông qua hình thức ghép cải tạo trên những cây sầu riêng đã trưởng thành.

Quả Black Thorn thường có trọng lượng khoảng 1,5-2,5 kg, hình dáng tương đối tròn. Phần cơm có màu đỏ cam, khá dày, ít xơ và hạt thường lép hoặc nhỏ. Những đặc điểm này khiến giống sầu riêng được nhóm khách hàng ưa chuộng các dòng cao cấp quan tâm.

Tuy nhiên, nguồn cung Black Thorn hiện vẫn rất hạn chế. Lượng hàng thu gom trên thị trường không lớn, trong khi nhu cầu từ các cửa hàng và khách hàng vẫn cao. Đây là một trong những nguyên nhân giúp giá giống sầu riêng này duy trì ở mức cao ngay cả khi thị trường chung có xu hướng giảm.

Một yếu tố khác là năng suất của Black Thorn không cao nếu so với một số giống phổ biến. Cây 5-6 năm tuổi thường chỉ giữ khoảng 10 quả để đảm bảo chất lượng. Khi cây trưởng thành hơn, số quả có thể tăng lên nhưng vẫn cần kiểm soát lượng trái trên cây.

Điều này khiến sản lượng Black Thorn trên thị trường chưa thể tăng nhanh, dù giá bán hấp dẫn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích sầu riêng cả nước năm nay ước khoảng 200.000 ha, trong đó 129.500 ha cho sản phẩm. Tuy nhiên, Black Thorn chỉ chiếm một phần rất nhỏ và chưa có thống kê riêng về diện tích trồng.

Tại miền Tây, giống này vẫn được trồng quy mô nhỏ, nhiều vườn chỉ có vài chục cây; nông dân chưa mặn mà mở rộng diện tích do năng suất thấp, trong khi hiệu quả kinh tế chưa chắc hấp dẫn hơn một số giống khác.

Theo các chuyên gia, Black Thorn vẫn cần được đánh giá thêm về khả năng thích nghi với điều kiện canh tác tại Việt Nam, sâu bệnh, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trước khi mở rộng diện tích.

Đặc biệt, đầu ra xuất khẩu của giống này hiện chưa được mở rộng như các dòng sầu riêng chủ lực. Phần lớn sản phẩm đang phục vụ thị trường nội địa và phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao.

Do đó, mức giá gần 1 triệu đồng/quả hiện nay chủ yếu phản ánh sự khan hiếm nguồn cung và phân khúc tiêu dùng đặc thù, thay vì cho thấy đây là giống sầu riêng có thể nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực.

Thực tế, giá sầu riêng có thể biến động mạnh theo mùa vụ, sản lượng và nhu cầu thị trường. Việc chuyển đổi diện tích lớn chỉ dựa trên mức giá hiện tại có thể tạo ra rủi ro nếu nguồn cung tăng nhanh hoặc thị hiếu thay đổi.