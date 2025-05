Loại thịt nhiều sắt, protein hơn thịt bò, giá chỉ bằng 1 nửa: Ăn vào bổ đủ đường nhưng nhiều người chê

Loại thịt đang được nhắc tới chính là thịt vịt. Thịt vịt làm sẵn được bán rất nhiều ở các chợ dân sinh với giá khoảng 110.000 - 160.000 đồng/kg. Vịt chưa được làm lông có giá rẻ hơn nhiều. Mức giá này gần như chỉ bằng một nửa so với thịt bò. Thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của thịt vịt lại không hề kém cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với thịt bò. Không chỉ là món ăn, thịt vịt còn được coi là vị thuốc chữa bệnh.

Người Trung Quốc ví thịt vịt là “thuốc bổ thượng hạng”

Thịt vịt được ví tốt như thuốc bổ (Ảnh minh họa)

Thông tin trên báo Dân Trí, trong Đông y Trung Quốc, thịt vịt được coi là “thuốc bổ thượng hạng”. Trong những tài liệu y thư cổ, thịt vịt được cho là có tác dụng điều hòa ngũ tạng, lợi thủy, trừ nhiệt, bổ hư. Tất cả các lợi ích này đều đến từ thành phần dinh dưỡng ấn tượng trong thịt vịt.

Giàu sắt hơn thịt bò

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thịt vịt rất giàu sắt. Trong 100g thịt vịt có 2,7 mg. Lượng sắt này nhỉnh hơn so với lượng sắt trong 100g thịt bò (2,6 mg). Sắt giúp vận chuyển oxy trong máu và hỗ trợ sản xuất năng lượng cho cơ thể. Thiếu sắt có thể gây mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và thiếu máu.

Có hàm lượng protein ấn tượng

Báo Dân Trí thông tin, trong 100g thịt vịt có 25g protein. Con số này vượt xa nhiều lần so với hàm lượng protein có trong thịt bò, lợn, dê, cá, trứng.

Chứa nhiều chất béo có lợi

Phần lớn chất béo trong thịt vịt là các chất béo có lợi. Các chất béo này bao gồm chất béo không bão hòa đơn và axit béo omega-3, omega-6. Nếu so sánh với ức gà, lượng chất béo trong ức vịt thấp hơn. Trong 85g ức gà có chứa tổng cộng 3g chất béo (trong đó có 1g chất béo bão hòa). Nhưng trong cùng 1 trọng lượng ức vịt, tổng lượng chất béo chỉ là 2g (trong đó có 0,5g chất béo bão hòa). Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng nồng độ cholesterol, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Giàu vitamin B

Ngoài ra, theo Very Well Fit, thịt vịt chứa nhiều các vi chất dinh dưỡng khác bao gồm selen, vitamin C, nhiều loại vitamin B, đặc biệt là B3 và B12. Các vitamin B đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi carbohydrate thành glucose, chuyển hóa chất béo và protein. Vitamin B12 rất quan trọng để duy trì chức năng thần kinh, hình thành tế bào hồng cầu và tổng hợp DNA.

Lợi ích sức khỏe của thịt vịt

Thịt vịt có nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Tăng miễn dịch

Thông tin từ Very Well Fit, nhờ có chứa nhiều selen nên thịt vịt có tác dụng tăng miễn dịch rất tốt. Selen là một chất chống oxy hóa quan trọng có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và chống viêm.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Thịt vịt có chứa nhiều omega-3 - một loại axit béo đã được chứng minh có lợi cho tim. Ngoài ra, ăn thịt vịt thay cho thịt bò hoặc các loại thịt đỏ khác cũng giúp giảm lượng tiêu thụ chất béo bão hòa. Điều này cũng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Kiểm soát đường huyết

Thông tin từ WebMD, thịt vịt có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu nhờ có nhiều chất béo có lợi nhưng tổng lượng chất béo lại thấp. Điều này giúp cải thiện nồng độ lipid máu, khả năng hoạt động của insulin. Tuy nhiên, khi ăn thịt vịt, mọi người không nên ăn những phần có nhiều mỡ. Đồng thời, chỉ nên ăn thịt vịt với lượng vừa phải.

Bổ thận

Theo Đông y, thịt vịt có tính hàn, vị ngọt hơi mặn, không độc, giúp bổ huyết, thanh nhiệt, dưỡng âm, giải độc, lợi thấp nhiệt và điều hòa ngũ tạng. Chính vì thế, thịt vịt có tác dụng bổ thận, cải thiện sinh lý cho cả nam và nữ, báo Dân Trí thông tin.

Cách khử mùi hôi của vịt

Một món ngon từ vịt (Ảnh minh họa)

Thịt vịt có thể chế biến thành nhiều món ngon, hấp dẫn. Tiếc rằng nhiều người cho rằng loại thịt này có mùi hôi nên không ăn. Điều này có thể làm bỏ lỡ các giá trị quý giá của thịt vịt đối với sức khỏe.

Để khử mùi hôi của vịt, theo báo VnExpress, bạn có thể làm như sau:

Nhỏ rượu trắng vào miệng vịt trước khi thịt để vịt nhả mùi hôi từ bên trong.

Dùng nước sôi pha vôi/lá khế/rau muống để nhổ sạch cả lông tơ, nặn sạch chất đen ở lỗ chân lông.

Cắt bỏ phao câu.

Dùng muối hạt, chanh/giấm, rượu, gừng đập dập chà lên thịt vịt, rửa lại nhiều lần.

Luộc vịt bằng nước sôi, thêm gừng đập dập và hành khô.

(Nguồn: Very Well Fit, WebMD, Dân Trí, VnExpress)