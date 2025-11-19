Loạn “cò hồ sơ”, rao bán suất ngoại giao nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng chỉ đạo xử lý

Chiều 19/11, Bộ Xây dựng có văn bản số 13732 gửi UBND các địa phương về việc chấn chỉnh quá trình nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian gần đây, nhu cầu về nhà ở xã hội tăng mạnh, đặc biệt tại các dự án mở bán hoặc công bố tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, tại nhiều nơi đã xảy ra tình trạng người dân tập trung đông, chen lấn, xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự và “giữ suất”.

Nghiêm trọng hơn, xuất hiện môi giới trái phép, “cò hồ sơ”, tình trạng thu tiền giữ chỗ, rao bán “suất ngoại giao” sai quy định, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh chính sách nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cảnh báo, nếu không kịp thời chấn chỉnh, các hành vi tiêu cực sẽ tiếp tục lan rộng, làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Ảnh minh họa.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội; công khai đầy đủ thông tin dự án ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ, bao gồm quy mô, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian – địa điểm phát và tiếp nhận hồ sơ. Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên trang thông tin của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và trên báo chí địa phương.

Các cơ quan chức năng phải hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đúng quy định; thực hiện xác nhận đối tượng, thu nhập, điều kiện nhà ở theo mẫu của Thông tư 32. Công an địa phương phối hợp UBND cấp xã và chủ đầu tư xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại khu vực tiếp nhận hồ sơ.

Danh sách người được mua, thuê mua phải được công khai sau khi ký hợp đồng và cập nhật lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để phục vụ hậu kiểm, tránh trùng lặp. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, thu tiền đặt chỗ, “lo hồ sơ”, rao bán “suất nội bộ”, “suất ngoại giao”; đồng thời công bố công khai các trường hợp vi phạm để cảnh báo người dân.

Đối với chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm các thủ tục theo quy định; công khai thông tin dự án trên website doanh nghiệp và gửi về cơ quan chức năng địa phương.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm nộp, phân chia theo khung giờ hoặc khu vực dân cư, có biển hướng dẫn, lực lượng hỗ trợ điều tiết. Khi số lượng người nộp hồ sơ vượt khả năng tiếp nhận, doanh nghiệp phải có phương án dự phòng và thông báo kịp thời. Bộ cũng khuyến khích áp dụng các giải pháp công nghệ như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải.

Với người mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và thông tin dự án qua các kênh chính thống; chỉ làm việc trực tiếp với chủ đầu tư; tuyệt đối không giao dịch qua cò mồi, môi giới, không tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

Người dân phải chấp hành hướng dẫn tại điểm nộp hồ sơ, kê khai trung thực, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án và không nhờ người khác đứng tên.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai các nội dung trên để bảo đảm chính sách nhà ở xã hội được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục tiêu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.



