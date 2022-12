Loạt dinh thự lộng lẫy của làng tỷ phú ở Nam Định

Nằm bên dòng Ninh Cơ, làng Phú An, thị trấn Cát Thành (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) xưa gồm 4 xóm (nay là tổ dân phố): Phú Thọ, Nam An, Liên Phú và Phú Cường. Làng Phú An có trên 800 hộ, gần 2.500 nhân khẩu với diện tích khoảng 4 km vuông.