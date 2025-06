Loạt DN bất động sản sắp chia cổ tức "khủng", dẫn đầu là công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã chứng khoán VEF) vừa công bố kế hoạch chia trả cổ tức với tỷ lệ 435%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 43.500 đồng. VEF cho biết sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế quý đầu năm (17.220 tỷ đồng) để chi trả khoản này. Với hơn 166 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền công ty cần chi cho đợt cổ tức này ước tính khoảng 7.247 tỷ đồng.

VEF là công ty con của tập đoàn Vingroup. Năm 2024, VEF ghi nhận doanh thu thuần hơn 4,6 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 942 tỷ đồng, tăng 117% so với năm 2023 và tăng hơn 243 tỷ đồng so với báo cáo chưa kiểm toán. EPS đạt 5.655 đồng.

Sang quý 1/2025, VEF ghi nhận lãi trước thuế đạt 18.605 tỷ đồng, tăng trưởng 16.149% so với mức nền rất thấp (115 tỷ đồng) của quý 1/2024, VEF không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng mà còn về giá trị lợi nhuận tuyệt đối trong quý. Nguyên nhân của sự đột biến trên do trong quý này, VEF ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate là 44.560 tỷ đồng.

CTCP SJ Group (mã chứng khoán SJS) cũng vừa gây chú ý với kế hoạch trả cổ tức và thưởng tổng tỷ lệ 159%.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 86,25 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2024, tương ứng tỷ lệ 75,1%. Đồng thời, SJ Group dự kiến phát hành thêm hơn 96,36 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần, với tỷ lệ thực hiện là 83,9%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ phiếu phát hành đạt 159%.

Hay CTCP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán D2D) công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 84%, tương ứng mỗi phiếu nhận 8.400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 23/5/2025, và cổ tức sẽ được thanh toán vào 10/6/2025. Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, D2D dự kiến chi trả tổng cộng hơn 254 tỷ đồng.

Tổng CTCP Vinaconex (mã chứng khoán VCG) cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%.

Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) dự chi trả cổ tức 10%, đồng thời sẽ phát hành hơn 240 triệu cổ phiếu trong năm nay. Trong đó, 193,6 triệu cổ phiếu sẽ dành cho cổ đông hiện hữu và 50 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) sắp chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, với tỷ lệ 10%. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 101 triệu cổ phiếu mới để thực hiện chi trả cho cổ đông. Đáng chú ý, tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2025 cũng được giữ ở mức 10%.

Hồi tháng 6/2025, CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán DPG) đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền và cổ phiếu thưởng. Cụ thể, Đạt Phương sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào 4/7/2025.

Ngoài chính sách cổ tức, doanh nghiệp bất động sản này thực hiện phát hành thêm gần 37,8 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 60% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 60 cổ phiếu phát hành thêm). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của DPG sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng…

Nhìn chung, việc chia cổ tức ở tỷ lệ cao không chỉ là “món quà” doanh nghiệp bất động sản chia cho cổ đông sau nhiều năm khó khăn, mà còn là một trong những phương án tăng vốn để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi sắp tới. Trong chia sẻ mới đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) dự báo nguồn cung bất động sản, đặc biệt là nhà ở, sẽ phục hồi trên diện rộng vào năm 2025, với mức tăng khoảng 10% so với năm 2024. Điều này được thúc đẩy bởi việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản và cấp phép mới, bao gồm cả các dự án nhà ở xã hội.