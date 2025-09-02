Loạt doanh nghiệp bị xử phạt

Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia (NS9) bị phạt tổng cộng 897,5 triệu đồng vì nhiều vi phạm trong hoạt động chứng khoán.

Công ty bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Với một số lệnh của khách hàng tại các ngày 28/5/2024 và 23/1/2025, công ty không ghi nhận thời gian nhận lệnh giao dịch của khách hàng tại thời điểm nhận lệnh. Tại các ngày 18/12/2023, 19/6/2024, 31/12/2024, 9/4/2025 và 22/4/2025, công ty cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

NSI còn bị phạt 112,5 triệu đồng vì cho khách hàng giao dịch ký quỹ vượt sức mua. Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng do thực hiện chuyển tiền giữa tài khoản của khách hàng và tài khoản công ty không theo yêu cầu nhà đầu tư.

Cụ thể, tại các ngày 31/5/2024, 25/9/2024 và 26/3/2025, công ty phát sinh giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng và tài khoản thanh toán của công ty không theo yêu cầu của nhà đầu tư.

NSI bị phạt vì cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản. Ảnh minh họa.

Một vi phạm khác của NSI là cho khách hàng vay tiền trái quy định thông qua hợp đồng đặt cọc tìm mua chứng khoán, hợp đồng mua bán kỳ hạn cổ phiếu… Công ty bị phạt 175 triệu đồng vì vi phạm này. Công ty cũng bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) về vay vốn và mua trái phiếu doanh nghiệp .

Đáng chú ý, công ty bị phạt 225 triệu đồng do hồ sơ và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Công nghệ tài chính Encapital (mã ECFCH2425001) do công ty tư vấn không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định.

NSI thành lập năm 2006, đến năm 2021 tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng. Năm 2024 vừa qua, NSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 321 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng. So với các doanh nghiệp trong ngành, mức doanh thu và lợi nhuận của NSI còn khiêm tốn.

Doanh nghiệp khác vừa bị UBCKNN xử phạt là Công ty CP Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên, với tổng số tiền 100 triệu đồng, vì vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, công ty bị phạt 85 triệu đồng do không công bố trên hệ thống thông tin của UBCKNN hàng loạt báo cáo và tài liệu bắt buộc, gồm: báo cáo tình hình quản trị công ty từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022-2024, báo cáo thường niên 2022-2024, cùng nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên các năm 2023-2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt 15 triệu đồng vì không có trang thông tin điện tử , vi phạm quy định về phương tiện và hình thức công bố thông tin.

100 triệu đồng cũng là số tiền Công ty CP Nồi hơi Việt Nam bị xử phạt, vì vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo quyết định, công ty bị phạt 85 triệu đồng do không công bố trên hệ thống của UBCKNN nhiều tài liệu bắt buộc, gồm: biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023-2025, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2023-2025, báo cáo thường niên 2023-2024. Ngoài ra, công ty còn công bố chậm các tài liệu như thư mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023-2025, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và 2024, cùng báo cáo tài chính kiểm toán 2023-2024. Bên cạnh đó, công ty bị phạt 15 triệu đồng vì trang thông tin điện tử không đáp ứng quy định, khi không đăng tải đầy đủ thông tin định kỳ, bất thường, không hiển thị thời gian đăng tải.

Bên cạnh các doanh nghiệp, còn có cá nhân bị xử phạt vì vi phạm trên thị trường chứng khoán. Theo đó, ông Lê Hữu Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (mã TIN) - lĩnh phạt 87,5 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Toàn đã mua 609.237 cổ phiếu TIN (tương ứng hơn 6 tỷ đồng theo mệnh giá) vào ngày 16/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.