Loạt dự án ‘rùa bò’, sử dụng đất sai mục đích ở Ninh Bình

Giao đất hơn chục năm vẫn “đắp chiếu”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án ngoài ngân sách, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã tổ chức kiểm tra thực địa nhiều dự án trên địa bàn các phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư và xã Yên Đồng (huyện Trực Ninh).

Kết quả kiểm tra cho thấy, một số doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về tiến độ đầu tư, thủ tục đất đai cũng như mục tiêu sử dụng đất theo quyết định phê duyệt, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát nguồn lực đất đai, cần sớm được chấn chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Tại phường Hoa Lư, Dự án Cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn của Công ty Chính Tâm, được Nhà nước giao đất từ năm 2010. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, dự án mới chỉ hoàn thành một số hạng mục phụ trợ như san lấp mặt bằng, xây nhà bảo vệ và tường rào; các hạng mục chính theo hồ sơ đầu tư gần như chưa được triển khai. Cơ quan kiểm tra xác định, dự án chậm tiến độ 24 tháng, thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định 226/2025/NĐ-CP, vi phạm nghĩa vụ đưa đất vào sử dụng theo tiến độ đã được phê duyệt.

Cũng tại địa bàn này, Dự án Tổ hợp khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí của Công ty Cố Đô chưa triển khai các hạng mục theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thực tế, doanh nghiệp mới dựng hàng rào tôn, san nền và xây dựng một nhà tạm diện tích khoảng 80 m².

Đáng chú ý, doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với 116,4 m² diện tích đã bị thu hồi từ năm 2022, vi phạm quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013, đồng thời tiếp tục được kế thừa tại Điều 133 Luật Đất đai 2024.

Bến xe phía Bắc trì trệ hạ tầng kỹ thuật

Tại phường Tây Hoa Lư, Dự án Bến xe khách phía Bắc của Công ty Hương Giang còn tồn tại 3.689 m² đất chưa hoàn thiện thủ tục thu hồi, trong đó 2.537 m² chưa giải phóng được mặt bằng.

Việc vướng mắc mặt bằng khiến hàng loạt hạng mục kỹ thuật quan trọng như khu xử lý nước thải, trạm điện, cầu rửa xe và hệ thống tường rào không thể triển khai. Hạng mục nhà nghỉ cho khách mới dừng lại ở phần móng, chưa hoàn thiện theo tiến độ được phê duyệt. Ngoài ra, một số hồ sơ hoàn công và thủ tục kỹ thuật của dự án vẫn chưa được bổ sung đầy đủ.

Tại huyện Trực Ninh, Dự án Nhà máy may của Công ty Duy Minh đã hoàn thiện phần lớn công trình, song còn hai hạng mục là xưởng NX-02 và nhà xe NXE-02 chưa được xây dựng. Dự án được xác định chậm tiến độ 24 tháng, thuộc trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024 và các quy định pháp luật có liên quan về tiến độ đầu tư.

Trong khi đó, tại xã Yên Đồng, Dự án của Công ty Kim Giang dù đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, nhưng qua kiểm tra cho thấy hai nhà xưởng đang được sử dụng để gia công đế giày, không phù hợp với mục tiêu “sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ” đã được chấp thuận trong quyết định chủ trương đầu tư. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, thuộc trường hợp phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định của Luật Đất đai.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở NN&MT yêu cầu các doanh nghiệp thuộc diện chậm tiến độ lập hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, doanh nghiệp phải thực hiện bổ sung nghĩa vụ tài chính theo Điều 30 Nghị định 103/2024/NĐ-CP trong thời gian được gia hạn.

Riêng Công ty Cố Đô, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị gia hạn trong thời hạn 15 ngày. Quá thời hạn trên hoặc tiếp tục không đưa đất vào sử dụng sau thời gian gia hạn, dự án sẽ bị thu hồi đất theo quy định pháp luật.