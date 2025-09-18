Loạt giải pháp tài chính linh hoạt giúp THE SOLIA trở thành kênh tích sản cho mọi nhà

Khách có tài chính sẵn lời ngay tức thì hàng trăm triệu nhờ chiết khấu 14%

Nhằm tạo ra khoản "fast cash home" – lợi nhuận tức thì cho khách hàng có sẵn dòng tài chính, chủ đầu tư THE SOLIA tung chính sách chiết khấu lên đến 14% khi thanh toán nhanh 95%. Sau ưu đãi, đơn giá chỉ còn từ 19,5 triệu/m², tương đương khoảng từ 1,8 tỷ/nền. So với lãi suất tiết kiệm ngắn hạn, giá vàng biến động hay chứng khoán nhiều rủi ro, khoản chiết khấu trực tiếp này giúp khách hàng cầm chắc hàng trăm triệu đồng, lợi gấp đôi gửi ngân hàng. Khi cộng hưởng cùng biên độ tăng giá tự nhiên từ vị trí vàng Vành Đai 4, tổng lợi nhuận có thể đạt 25–35% chỉ trong 1–2 năm. Đây là lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư bản lĩnh, muốn sinh lời nhanh và an toàn.

Đồng thời, sau chiết khấu, tổng giá trị sản phẩm tại THE SOLIA trở nên vô cùng cạnh tranh. Trong khi căn hộ 2PN mới bàn giao tại nội đô TP.HCM đã chạm ngưỡng 4–5 tỷ/căn, căn hộ tại Bến Lức đạt 40–55 triệu/m² và nhà phố từ 4–7 tỷ/căn, thì tại đây, khách hàng có thể an cư với chi phí hợp lý hơn nhiều. Thậm chí, chỉ cần thêm khoảng 1 tỷ đồng xây dựng, bạn đã sở hữu một căn nhà phố mặt tiền 6m, đất 90m², diện tích sử dụng hơn 200m² – mức chi phí tương đương một căn hộ 60m² trong cùng khu vực.

Tối ưu dòng tiền mà không bỏ lỡ cơ hội vàng cho nhà đầu tư không vay ngân hàng

Hiện nay, nguồn cung sơ cấp đất nền sổ đỏ được ví như "khe cửa hẹp". Các dự án đã mở bán nhiều năm hoặc giao dịch phân lô nhỏ lẻ thường yêu cầu thanh toán 100% giá trị để nhận sổ, trong khi dự án mới ra mắt lại rất ít và đa phần chưa có sổ.

THE SOLIA dung hòa được cả hai yếu tố: có sổ sẵn và giãn tiến độ thanh toán 12 tháng, đặc biệt phù hợp với khách hàng có sẵn tài chính nhưng không muốn vay ngân hàng hay dồn vốn một lần. Với đặc thù có nhiều nguồn thu và nhiều kênh đầu tư, kinh doanh đang chạy đà sẵn cho lợi nhuận tốt, doanh nhân và thương gia có thể chủ động xoay dòng tiền mỗi tháng, vừa đảm bảo tiến độ thanh toán vừa duy trì vốn lưu động để nắm bắt cơ hội sinh lời mới. Hiểu rõ tâm lý này, THE SOLIA mang đến giải pháp thanh toán linh hoạt theo tháng, không lãi suất, giúp nhà đầu tư vừa an tâm sở hữu sản phẩm sổ đỏ vừa tối ưu hóa lợi nhuận từ nhiều kênh song song.

Hồ bơi chuẩn resort 400m² với công nghệ điện phân muối dành cho người lớn và trẻ em

Đòn bẩy tài chính thông minh cho giấc mơ an cư của người trẻ mua ở thực

Nhiều người trẻ thế hệ Gen Y và Gen Z hiện đạt mức thu nhập ổn định 20–30 triệu đồng/tháng nhờ công việc chính kết hợp freelance hoặc bán thời gian. Tuy nhiên, vốn tích lũy còn hạn chế trong khi nhu cầu an cư ngày càng cấp thiết, trong bối cảnh giá nhà liên tục vượt xa khả năng chi trả.

Thấu hiểu rào cản này, THE SOLIA mang đến công thức 30-70-24: chỉ cần 30% vốn sẵn có, phần còn lại 70% được ân hạn gốc và miễn lãi hoàn toàn trong 24 tháng. Vậy là trong 2 năm đầu, người mua chỉ cần thanh toán tổng cộng 30% giá trị sản phẩm – mức rất thấp và hoàn toàn nằm trong khả năng tích lũy của người trẻ. Đây là chính sách hiếm có với đất nền đã có sổ đỏ, tương đương ưu đãi của dự án hình thành trong tương lai.

Trên thực tế, không nhiều người trẻ có thể chi trả toàn bộ để sở hữu ngay đất nền/nhà phố trong khu đô thị hiện đại. Chính sách này của THE SOLIA đã mở ra cánh cửa an cư tưởng chừng xa vời, đồng thời phù hợp với giới đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục hoặc có vốn hữu hạn.

Khi cộng hưởng cùng biên độ tăng giá tự nhiên 10–15%/năm tại thủ phủ công nghiệp phía Tây, khoản tích lũy cộng thêm giá trị tài sản gia tăng sẽ tạo thành "đòn bẩy kép" mạnh mẽ. Một quyết định đúng thời điểm tại THE SOLIA có thể biến điều bất khả thi thành khả thi, rút ngắn đáng kể hành trình chạm đến giấc mơ an cư.

Hệ tiện ích thể thao, sức khỏe như 3 sân pickleball, khu vui chơi trẻ em và loạt công viên cảnh quan, công viên ven sông, công viên nhạc nước

THE SOLIA là lựa chọn an cư và đầu tư an toàn tuyệt đối với pháp lý hoàn chỉnh 100% thổ cư, sổ đỏ sẵn sàng, hạ tầng hoàn thiện và 90% tiện ích đã hiện hữu, cho phép cư dân vào ở ngay. Không gian sống xanh chuẩn resort cùng 10 cụm tiện ích "All-in-One" vừa nâng tầm chất lượng sống vừa đảm bảo giá trị sinh lời bền vững cho chủ sở hữu.

Dự án còn chiếm lợi thế lớn nhờ tọa độ vàng ngay mặt tiền Vành đai 4 – trục xương sống kết nối các khu công nghiệp và đô thị sầm uất. Trong bối cảnh hàng loạt hạ tầng trọng điểm sắp về đích như Vành đai 4 chuẩn bị khởi công, cao tốc Bến Lức – Long Thành sắp thông xe và khu công nghiệp 400ha liền kề đi vào hoạt động cuối năm nay, đây chính là thời khắc vàng để nắm bắt cơ hội cùng THE SOLIA.