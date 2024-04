Loạt iPhone 16 lộ ảnh thực tế: iPhone 16 Pro Max đúng nghĩa "siêu to khổng lồ"

Một hình ảnh mới về các mẫu thử iPhone 16 được đăng tải trên trang mạng xã hội X đã cho thấy thiết kế của toàn bộ dòng sản phẩm sắp tới. Mặc dù iPhone 16 sẽ có thiết kế tổng thể khá tương đồng so với dòng sản phẩm hiện tại, nhưng Apple được đồn đoán sẽ thực hiện một vài thay đổi về ngoại hình và cảm giác cầm nắm.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được đồn đoán là các mẫu Pro sẽ có màn hình lớn hơn. iPhone 16 Pro dự kiến sở hữu màn hình 6.3 inch, trong khi iPhone 16 Pro Max có thể có màn hình tới 6.9 inch. Các model không phải Pro sẽ giữ nguyên kích thước hiện tại, nghĩa là iPhone 16 sẽ là 6.1 inch trong khi iPhone 16 Plus sẽ là 6.7 inch.

Hình ảnh các mẫu thử iPhone 16 do leaker Sonny Dickson đăng tải đã củng cố tin đồn đó. Các model iPhone 16 Pro trông lớn hơn rõ rệt so với các phiên bản iPhone 16 không phải Pro. Thu hút sự chú ý hơn cả là iPhone 16 Pro Max với kích thước đúng nghĩa "siêu to khổng lồ".

Một thay đổi khác mà hình ảnh bị rò rỉ xác nhận là các model iPhone 16 thường sẽ loại bỏ cụm camera bố trí chéo để chuyển sang thiết lập theo chiều dọc. Đèn flash sẽ được di chuyển ra khỏi phần nhô của camera.

Sự sắp xếp lại này được cho là sẽ cho phép Apple mang khả năng quay video không gian (Spatial Video) đến iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Hiện tại, Apple chỉ cung cấp tính năng này trên các mẫu iPhone 15 Pro với camera chính và camera góc siêu rộng được xếp theo chiều dọc. Đây sẽ là một sự thay đổi hợp lý khi thiết bị thực tế ảo Vision Pro mới ra mắt đã hỗ trợ xem video không gian.

Do hình ảnh bị rò rỉ chỉ cho thấy mặt sau của điện thoại, nên chúng ta không thể thấy được các thay đổi được đồn đoán khác như nút hành động (Action Button) trên iPhone 16 và 16 Plus, hay nút chụp ảnh (Capture) chuyên dụng trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max.