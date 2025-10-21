Loạt khách sạn, karaoke nổi tiếng ở Đà Nẵng vi phạm nghiêm trọng an toàn phòng cháy

Theo Công an Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở thuộc diện quản lý. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy và đã ra quyết định xử lý theo quy định. Đến nay vẫn còn 100 cơ sở, hạng mục cơ sở, công trình chưa được phục hồi hoạt động.

Đà Nẵng công bố danh sách 100 cơ sở, hạng mục, công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Trong danh sách các cơ sở bị "tuýt còi" đáng chú ý có tòa nhà Sapphire Plaza thuộc Công ty CP TMDV Hai Hạnh tại 203 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng với hành vi vi phạm đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.

Cùng hành vi trên có siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn 3 thuộc chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Đà Nẵng (273 Nguyễn Tri Phương); hạng mục tầng 8, 9 khách sạn A25 (137 Nguyễn Du); tầng 8 khách sạn Đông Dương thuộc Công ty CP Hoàng Long Yến (62 Thái Phiên); khách sạn La Belle Vie thuộc Công ty cổ phần PHN Pearl (2 Cao Xuân Dục).

Ngoài ra còn có loạt khách sạn vi phạm phòng cháy , chữa cháy như: khách sạn SunFlower (phường An Hải); khách sạn Sen Vàng (173 Hồ Nghinh); tầng 11, 12 khách sạn LEHOUSE (85, 87 đường Hà Bổng); tầng 8, 9, 10 và tầng thượng khách sạn Kay (375 Trần Hưng Đạo).

Hạng mục tầng 22, 23 khách sạn Mường Thanh Luxury sông Hàn thuộc chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hồng Lam (115 Nguyễn Văn Linh).

Tầng 2 đến tầng 5 chung cư Mường Thanh thuộc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (51 đường Trần Bạch Đằng).

Ở lĩnh vực karaoke, hạng mục tầng 4, 5, 7 karaoke Hải Long Minh (158 Nguyễn Chí Thanh) vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục bằng văn bản mà không thực hiện.

Trong khi đó, các cơ sở vi phạm được liệt kê gồm karaoke Vầng Trăng (288 Kinh Dương Vương); karaoke Hot Boy (339 Trần Cao Vân); karaoke Paradise (569 Nguyễn Tất Thành); karaoke Chân Mây (lô D2-06, 07 Trần Thánh Tông); karaoke New Century (đường Ngô Văn Sở); tổ hợp khách sạn - karaoke Diamond (130 Nguyễn Văn Thoại)…

Căn cứ các nghị định của Chính phủ và để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, Công an Đà Nẵng đã đề nghị cơ quan liên quan công khai các cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.