Loạt lãnh đạo và cổ đông lớn ồ ạt thoái vốn tại Tập đoàn Đất Xanh

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Đức.

Theo đó, ông Đức đã bán thành công 744.418 cổ phiếu DXG từ ngày 24/7-19/8, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu từ 0,17% xuống 0,09% vốn tại Đất Xanh. Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Đức nắm giữ còn 952.000 đơn vị.

Tạm tính thị giá DXG trong thời gian ông Đức thực hiện giao dịch trung bình khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu, ước tính vị Tổng Giám đốc này thu về gần 15 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Thời gian gần đây loạt lãnh đạo Đất Xanh liên tục muốn bán ra cổ phiếu DXG. Gần nhất, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Thái đã đăng ký bán 413.300 cổ phiếu DXG nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/8 - 13/9/2025 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu thành công, bà Thái sẽ giảm sở hữu từ 893.085 cổ phiếu xuống còn 479.785 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,09% xuống còn 0,05% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh. Tạm tính theo thị giá trong thời gian gần đây khoảng 21.750 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Thái sẽ thu về gần 9 tỷ đồng.

Ông Hà Đức Hiếu - Thành viên HĐQT cũng đăng ký bán 6,35 triệu cổ phiếu DXG với lý do tương tự. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 4/8 - 1/9/2025 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Hiếu sẽ giảm sở hữu từ gần 6,8 triệu cổ phiếu xuống còn 414.033 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,66% xuống còn 0,04% vốn tại Đất Xanh. Ước tính, ông Hiếu sẽ thu về khoảng 124 tỷ đồng.

Không chỉ lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ ngoại Dragon Capital cũng thực hiện bán ra tổng cộng 450.000 cổ phiếu DXG trong ngày 12/8 vừa qua. Trong đó, quỹ thành viên Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán ra 100.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, cổ đông lớn Dragon Capital giảm tổng sở hữu từ 143,07 triệu cổ phiếu xuống 142,62 triệu cổ phiếu DXG, tương đương hạ tỷ lệ từ 14,04% xuống 13,99% vốn Tập đoàn Đất Xanh.

Ở một diễn biến khác, hồi đầu tháng 8 HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với giá 18.600 đồng/cổ phiếu, công ty dự kiến thu về hơn 1.739 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con do Đất Xanh sở hữu 99% vốn điều lệ).

Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn. Sau đó, Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là CTCP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview) tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay thuộc Tp.HCM).



