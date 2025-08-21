Loạt mỹ nhân xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng toàn cầu, gây chú ý với vẻ đẹp cá tính “không tỳ vết”

Các nhân vật trong số ICONS tháng 9/2025 của Harper’s BAZAAR không phải những hình mẫu xa vời thực tế hay hoàn hảo theo khuôn khổ. Họ không mang đến vẻ ngoài hào nhoáng, xa hoa nhưng lại là biểu tượng của sự sáng tạo, dẫn dắt và sử dụng tiếng nói của mình. Thứ họ mang đến không phải một vẻ ngoài hào nhoáng, xa hoa, mà là một tâm hồn có chiều sâu và đa diện, một tinh thần phiêu lưu đầy táo bạo. Họ không ngại ngần cho khán giả chứng kiến hành trình tự khám phá bản thân, rồi truyền cảm hứng ngược lại để mỗi chúng ta tìm thấy chính mình. Đó là cách mà họ mở rộng và tái định nghĩa ý nghĩa của việc trở thành một BIỂU TƯỢNG (ICON).

Trong đó, KARINA là gương mặt trang bìa của ấn phẩm Harper's BAZAAR Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam số ICONS tháng 9/2025 vừa chính thức phát hành toàn cầu.



Karina, thủ lĩnh của nhóm nhạc nữ aespa là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thần tượng thứ tư đang viết tiếp lịch sử K-pop. Cô giờ đây là ngôi sao rực sáng hơn bao giờ hết, vừa cùng các thành viên ra mắt ca khúc Dirty Work được công chúng yêu thích và đang trong quá trình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tiếp theo.

Trong cuộc trò chuyện với Harper’s BAZAAR, biểu tượng thời đại có những chia sẻ đầy cảm hứng về loạt dấu mốc sáng chói vừa qua trong sự nghiệp, cách cô vượt qua sự căng thẳng trước mỗi sân khấu lớn, tình cảm sâu sắc dành cho aespa và những kỳ vọng về tương lai.

DUA LIPA là gương mặt trang bìa của ấn phẩm Harper's BAZAAR Mỹ số ICONS tháng 9/2025.

Bên cạnh một sự nghiệp âm nhạc lấp đầy bởi loạt hit toàn cầu và thành tích ấn tượng, Dua Lipa vừa đón nhận thêm một cột mốc mới trong cuộc sống khi đính hôn với nam diễn viên Callum Turner. Giọng ca Anh Quốc có dịp trải lòng về quyết định kiên trì hát lên những giai điệu tôn vinh tình yêu trong một thế giới ngày một thờ ơ trước sự lãng mạn.

Siêu mẫu KATE MOSS là gương mặt trang bìa của ấn phẩm Harper's BAZAAR Pháp số ICONS tháng 9/2025.

Ở tuổi 51, siêu mẫu Kate Moss sở hữu hào quang của một ngôi sao nhạc rock cùng sức hút bền bỉ khó cưỡng. Sau khi làm đảo lộn những chuẩn mực về cái đẹp vào đầu thập niên 1990, người mẫu hiếm có này tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu cô gái trên toàn thế giới với phong cách cá nhân, biến sức hút từ sự không hoàn hảo thành một lẽ sống theo cách mà không ai có thể làm được.

Bên cạnh những mỹ nhân kể trên, các gương mặt trang bìa của ấn bản ICONS sẽ còn xuất hiện trên các phiên bản Harper’s BAZAAR khác trên toàn thế giới, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Ý, Anh, Trung Đông, Đức, Úc, Hy Lạp, Indonesia, Kazakhstan, Mexico, Hà Lan, Serbia, Tây Ban Nha, Việt Nam và Ukraine.