Sức ép ngược từ những biển người

Nhìn từ những đêm nhạc đông nghẹt khán giả

Từ cuối 2024 đến giữa 2025, thị trường âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự chuyển mình ngoạn mục khi những concert như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi liên tục “cháy vé”, thu hút hàng vạn khán giả và tạo nên cơn sốt chưa từng có trong nước. Hiện tượng này kéo nhiều khán giả trẻ vốn mê Kpop, Cbiz... quay trở lại với nghệ sĩ nội, mở ra lối đi xán lạn hơn cho ngành công nghiệp biểu diễn của Việt Nam.

Sự thành công vang dội của những đêm concert trên tạo hiệu ứng dây chuyền. Từ thành công của các show tư nhân, các tổ chức nhà nước cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chơi, đặc biệt trong các đại nhạc hội miễn phí nhân dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9.

"Concer quốc gia" - Tổ quốc trong tim hút hơn 50.000 khán giả đến sân Mỹ Đình, 3 tuần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng sự kiện âm nhạc được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội, theo YouNet Media. Ảnh: BTC.

Hàng loạt chương trình diễn ra tại không gian công cộng lớn của Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Ba Đình, Mỹ Đình với quy mô hàng chục nghìn khán giả, có sự “nhúng tay” của các doanh nghiệp tài chính ngân hàng, thương hiệu lớn. Nổi bật là sự đồng hành của các tập đoàn, đặc biệt là khối ngân hàng.

Hướng đến ngày đại lễ của dân tộc, nhiều concert trong tháng 8, 9 đều mở miễn phí. Những đêm diễn nghệ thuật là phương tiện hữu ích lan tỏa tinh thần yêu nước, gắn kết cộng đồng và xây dựng “sức mạnh mềm quốc gia” qua âm nhạc.

Sức nóng concert quốc gia và kỳ vọng

Cổng đăng ký concert Tổ quốc trong tim bị sập chỉ sau vài phút, 50.000 vé tại sân Mỹ Đình hết sạch trong vòng 10 phút hay chương trình Tự hào là người Việt Nam thu hút hơn 30.000 người tham gia, Nhà hát Lớn Hà Nội “vỡ trận” vì hàng nghìn người đứng xếp hàng chờ lấy vé “đu” concert Việt Nam trong tôi … cho thấy sức nóng đặc biệt của những sự kiện âm nhạc mang tính cộng đồng, miễn phí, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Nhiều đêm nhạc miễn phí bùng nổ, hút hàng vạn khán giả trong tháng hướng đến đại lễ của đất nước. Ảnh: BTC.

Chuỗi concert cũng tạo lưu lượng lớn cho ngành dịch vụ xung quanh như ăn uống, lưu trú, giao thông, giúp nhà tài trợ có cơ hội tiếp cận công chúng ở quy mô lớn.

Khi khán giả được trải nghiệm concert miễn phí với chất lượng cao, họ sẽ kỳ vọng nhiều hơn ở các chương trình thương mại, buộc nhà sản xuất phải nâng chất lượng nếu muốn giữ chân công chúng.

Nhiều khán giả kỳ vọng nếu có sự hỗ trợ phù hợp, những sự kiện này có hướng đến mô hình concert định kỳ cho các dịp trọng đại.

Concert, chương trình nghệ thuật này gắn với đại lễ góp phần truyền đi hình ảnh đẹp về một dân tộc đoàn kết, giàu bản sắc. Khán giả, ở nhiều độ tuổi, khoảnh cách thế hệ được xóa nhòa khi cùng hát vang những ca khúc cách mạng, về quê hương đất nước.

Những khoảnh khắc như hàng vạn người nhuộm đỏ sân Mỹ Đình hát Tiến quân ca , Như có Bác trong ngày đại thắng dưới pháo hoa gây xúc động, cho thấy đời sống tinh thần phong phú của người dân Việt Nam. Thời khắc đó khiến không ít người xúc động khi ký ức được đánh thức.

50.000 người ở Mỹ Đình đồng thanh hát Tiến quân ca, Như có Bác trong ngày đại thắng . Video: Hà Trang.

Không chỉ thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, những đêm nhạc tạo nên làn sóng yêu nước. Những concert đã chứng minh nhạc cách mạng không hề khuất lấp, khô cứng mà vẫn “sống khỏe” theo giai đoạn lịch sử, đầy hào sảng giữa thời giải trí 5.0.

Tạo sức ép ngược

Sự bùng nổ của chuỗi đại nhạc hội từ tư nhân đến nhà nước vẽ ra bức tranh thị trường biểu diễn Việt Nam đang sôi động hơn bao giờ hết. Khán giả đại chúng càng ngày càng đặt tiêu chuẩn cao, buộc nhà sản xuất đầu tư vào dàn dựng, âm thanh, visual, marketing không thua kém quốc tế.

Họ không còn dễ dãi với các chương trình ca nhạc cho có hay sự kiện thiếu chất lượng, mà đòi hỏi tính trải nghiệm cao, hình ảnh đẹp, ý tưởng rõ ràng, sáng tạo...

Làn sóng này cũng mở ra cuộc chơi lớn với các đơn vị sản xuất âm thanh, ánh sáng, sân khấu trong nước. Họ buộc phải nâng tầm kỹ thuật để theo kịp nhu cầu, từ đó tạo ra hạ tầng biểu diễn chuyên nghiệp hơn, không chỉ phục vụ vài sự kiện lớn mà có thể vận hành hàng loạt show định kỳ quanh năm.