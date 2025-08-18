Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng

18-08-2025 - 11:13 AM | Lifestyle

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng

Show diễn "Wedding Symphony" đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp sáng tạo của NTK Chung Thanh Phong.

Tối 16/8, NTK Chung Thanh Phong vừa trình làng bộ sưu tập đầm cưới mới trong khuôn khổ Wedding Symphony 2025. Mang tinh thần timeless - vẻ đẹp vượt thời gian, bộ sưu tập khắc họa hình ảnh những nàng công nương hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn quyến rũ. 

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng- Ảnh 1.

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng- Ảnh 2.

Trang phục thể hiện những kỹ thuật mới và tinh xảo nhất của đội ngũ nghệ nhân lão luyện của Chung Thanh Phong Bridal, với nhiều bộ đầm cao cấp tốn hàng trăm giờ hoàn thiện tỉ mỉ bằng kỹ nghệ haute couture. Chất liệu satin cao cấp phối hợp cùng ren và voan nhập khẩu từ Pháp, Italy, dưới bàn tay thợ lành nghề, tạo nên những dáng váy mang tính biểu tượng nhưng vẫn mềm mại, mới mẻ. 

Nhà thiết kế tiếp tục phát triển phom corset – dấu ấn đặc trưng của nhà mốt – giúp tôn đường cong cơ thể tối đa. Các dáng đầm đuôi cá, chữ A, dáng cột hay quây ngực trở nên sang trọng hơn với chi tiết thêu ren tinh xảo, gợi lên phong cách hoàng gia trang nhã. 

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng- Ảnh 3.

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng- Ảnh 4.

Nếu những bộ sưu tập trước, Chung Thanh Phong áp dụng kỹ thuật đính đá, cườm, sequin triệt để, thì lần này, anh tập trung tạo hình hoa văn thêu thủ công và đắp ren, tạo nên những lớp voan bồng bềnh như sương mai. Sắc trắng biến chuyển từ ánh ngọc trai đến bóng nhẹ, làm nên vẻ đẹp sang trọng cho mỗi thiết kế. Bên cạnh đó, tinh thần sexy, táo bạo cũng được nhường chỗ cho vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo, tạo nên vẻ tinh tế cho tổng thể bộ sưu tập.

Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của Kỳ Duyên ở vị trí vedette, đánh dấu màn kết hợp trở lại giữa cô và Chung Thanh Phong trên sàn runway sau show I Am What I Am năm 2018. Hoa hậu khoác lên mình thiết kế cưới mang tinh thần lãng mạn của những quý cô cổ điển, nhưng được thổi vào sức sống đương đại. Người đẹp hoàn thiện diện mạo bằng khăn voan ren đồng điệu họa tiết, tạo nên tổng thể tinh khôi.

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng- Ảnh 5.

Chiếc váy đuôi cá ôm sát tôn thân hình đồng hồ cát, phối tùng váy hai trong một bằng satin cao cấp, giúp cô  lộng lẫy và biến hóa linh hoạt, uyển chuyển. Ren thêu tay tinh xảo, corset dựng chuẩn xác và chi tiết đính kết bắt sáng khiến bộ đầm thêm tỏa sáng theo từng bước catwalk. 

Hình ảnh Kỳ Duyên trên sàn diễn không chỉ tái hiện một công nương kiêu hãnh, mà còn khắc họa chân dung người phụ nữ hiện đại: gợi cảm nhưng trang nhã, tự tin làm chủ bản thân, sẵn sàng phá bỏ giới hạn và định nghĩa lại vẻ đẹp của tình yêu lẫn thời trang.

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng- Ảnh 6.

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng- Ảnh 7.

Chung Thanh Phong là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của làng mốt Việt. Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, anh còn là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam. Các show gây tiếng vang của anh phải kể tới  I Dreamed A Dream, CTPNo.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess… 

Nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lên núi Bà Đen săn "quái vật" siêu đặc sản: Cực hiếm, dân tình đồn ăn một lần là nhớ cả đời

Lên núi Bà Đen săn "quái vật" siêu đặc sản: Cực hiếm, dân tình đồn ăn một lần là nhớ cả đời Nổi bật

"Thị Mầu" Thu Huyền ngày nào giờ đã 50 tuổi: Có bí quyết chống già phụ nữ đã lập gia đình rất nên học hỏi

"Thị Mầu" Thu Huyền ngày nào giờ đã 50 tuổi: Có bí quyết chống già phụ nữ đã lập gia đình rất nên học hỏi Nổi bật

Lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

10:31 , 18/08/2025
'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

10:17 , 18/08/2025
Trải nghiệm tắm cùng hangrohe Raindance Alive– sen tắm giải vàng iF Design 2025

Trải nghiệm tắm cùng hangrohe Raindance Alive– sen tắm giải vàng iF Design 2025

10:00 , 18/08/2025
HOT nhất lúc này: Rạp phim Việt biến thành đại hội cosplay, 1 bom tấn cháy vé đến mức netizen đòi “vô hạn suất chiếu”

HOT nhất lúc này: Rạp phim Việt biến thành đại hội cosplay, 1 bom tấn cháy vé đến mức netizen đòi “vô hạn suất chiếu”

09:52 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên