Loạt ông lớn bất động sản cấp tập đổ bộ cửa ngõ phía Tây TPHCM

Quan sát thực tế cho thấy, hiện nay hàng loạt doanh nghiệp như Vingroup, Ecopark, Nam Long, cùng với các nhà đầu tư địa phương như Sea Holdings, Cát Tường, Trần Anh… đã và đang đầu tư mạnh mẽ, cung cấp sản phẩm đa dạng từ phân khúc trung bình đến cao cấp.

Nổi bật là dự án Vinhomes Green City của Vingroup tại khu vực Đức Hòa với quy mô gần 200ha, được khởi công cuối tháng 3/2025. Dự án này có quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tương đương hơn 1 tỷ USD, dân số dự kiến khoảng 40.000 người. Theo giới thiệu, dự án này sẽ tích hợp hệ sinh thái bao gồm trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, trường học và tiện ích xanh, hứa hẹn nâng tầm giá trị khu vực.

Đây cũng là dự án trọng điểm nằm trong quy hoạch thuộc vùng đô thị và công nghiệp, trong hành lang kinh tế bám theo trục đường vành đai 4 và trục động lực kinh tế của tỉnh Long An, kết nối với vùng Đông Nam Bộ và Tp.HCM.

Cũng tại khu vực Bến Lức, Tập đoàn Ecopark cũng đang triển khai dự án Eco Retreat với quy mô trên 220 ha, tổng mức đầu tư lên đến 14.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm 4.951 lô đất ở thấp tầng và 4.300 căn hộ hỗn hợp cao tầng, cùng 180 lô đất tái định cư.

Được biết, Khu đô thị Ecopark này có vị trí tiếp giáp với trục cao tốc Tp.HCM – Trung Lương, một trong những tuyến đường huyết mạch của khu vực, mở ra kết nối với nhiều tỉnh thành trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Trong chia sẻ mới đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, cho biết: "Sự đổ bộ của Vingroup và Ecopark không chỉ mang lại sản phẩm chất lượng mà còn kích hoạt dòng tiền đầu tư, khiến bất động sản Tây Sài Gòn tăng giá bằng lần theo thời gian".

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc dự án lớn đổ về sẽ biến cửa ngõ phía Tây Sài Gòn thành cực phát triển mạnh, với không gian nới rộng từ sáp nhập tỉnh thành. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng và chủ đầu tư uy tín.

Được biết, thời gian qua khu vực cửa ngõ phía Tây Tp.HCM đang trở thành tâm điểm với hàng loạt hạ tầng được ưu tiên rót vốn triển khai. Đơn cử, đoạn Vành đai 3 Tp.HCM dài 6,8 km đi qua địa phận tỉnh Tây Ninh (mới) dự kiến thông xe kỹ thuật phần đường cao tốc vào tháng 10. Hay Tỉnh lộ 10 (ĐT825) - trục "xương sống" của hành lang đô thị cửa ngõ khu Tây Tp.HCM, dự kiến mở rộng lộ giới đến 40 mét, đóng vaitrò quan trọng trong việc giãn dân, giải tỏa áp lực đô thị hóa, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế cho toàn khu vực.

Song song, tuyến giao thông trọng điểm cũng đang được đẩy nhanh triển khai. Nổi bật là dự án nối dài tuyến Võ Văn Kiệt dài 14,6 km, từ Quốc lộ 1 đi qua khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô, điểm cuối là nút giao ĐT.823D, tổng vốn đầu tư 19.397 tỷ đồng và tuyến đường mở mới Tây Bắc dài 10 km, rộng 40 m, vốn đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng. Hai tuyến này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Tp.HCM với các khu công nghiệp và đô thị vệ tinh phía Tây.

Chưa kể, việc sáp nhập tỉnh thành và nới rộng không gian đô thị cũng giúp nâng cao giá trị bất động sản các khu vực như Bình Chánh, Tây Ninh….Với những yếu tố trên, bất động sản khu Tây Sài Gòn đang sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới. Các chuyên gia dự báo, thị trường sẽ "dậy sóng" nhờ hạ tầng kết nối và chính sách hỗ trợ, với giá trị tăng trưởng bền vững.



