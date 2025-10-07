Loạt sai phạm khiến A&B Sai Gon Tower hoàn thành 6 năm vẫn chưa được sử dụng

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa qua đã công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT về việc thanh tra chuyên đề các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh (Đoàn Thanh tra số 01).



Trong số 10 dự án thuộc diện thanh tra này có dự án Trung tâm thương mại - khách sạn dịch vụ (A&B Sai Gon Tower) tại số 44 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (cũ) do Công ty cổ phần A&B Sài Gòn Nha Trang làm chủ đầu tư.

Dự án này được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 477/QĐ-UBND ngày 29/02/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 01/3/2016, điều chỉnh thay đổi lần thứ hai ngày 12/02/2018.

Quy mô xây dựng khu Thương mại, dịch vụ, nhà hàng tiệc cưới, khách sạn và nhà hàng sky bar. Tổng vốn đầu tư 1.811 tỷ đồng (lần đầu là 1.400 tỷ đồng); diện tích mặt đất sử dụng: 9.000 m².

Thời gian hoạt động dự án 49 năm kể từ ngày 28/02/2014; tiến độ thực hiện từ quý III/2015 đến Quý IV/2019 phải hoàn thành đưa vào khai thác. Cơ quan thanh tra ghi nhận đến nay, dự án A&B Sai Gon Tower đã hoàn thành thi công xây dựng phần công trình, nhưng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Chấp thuận chủ trương đầu tư không đúng quy định

Về việc lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thanh tra xác định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 265/SKHĐT-HTĐT ngày 04/02/2016 tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư không đánh giá đầy đủ những nội dung yêu cầu theo quy định.

Cụ thể, không đánh giá kỹ lưỡng về sự phù hợp quy hoạch, khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất; chưa thẩm định đầy đủ về nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường (tại văn bản số 309/STNVMT-CCQLĐĐ ngày 27/01/2016), Sở Xây dựng (tại văn bản 216/SXD-KTQH ngày 21/01/2016) có tham gia ý kiến nhưng chưa đánh giá đầy đủ các nội dung yêu cầu về quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất liên quan đến dự án theo khoản 1 Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014.

Các vi phạm nêu trên, dẫn đến UBND tỉnh ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư không đúng quy định.

Về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và sử dụng đất, thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định, khu đất thực hiện dự án A&B Sai Gon Tower có diện tích 9.000m² thuộc thửa đất có tổng diện tích 23.479,8m² được xác định là đất trụ sở cơ quan theo khoản 1 Điều 147 Luật đất đai năm 2013 và là tài sản nhà nước theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Cục Quản trị T.78, mục đích sử dụng là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước, thời hạn sử dụng đất lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, được sự đồng ý của Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Quản trị T.78 đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần phát triển A&B để hợp tác đầu tư kinh doanh đối với phần đất 9.000m² nêu trên.

Ngày 27/02/2014, Cục Quản trị T.78 và Công ty cổ phần Phát triển A&B có Biên bản bàn giao mặt bằng 9.000m² để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. Thời điểm triển khai dự án cho đến nay, mục đích sử dụng đất vẫn chưa được chuyển đổi để phù hợp với mục tiêu, tính chất của dự án thương mại, dịch vụ và dự án không có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc sử dụng tài sản nhà nước để hợp tác đầu tư kinh doanh, triển khai dự án không đúng mục đích sử dụng đất vi phạm các quy định về sử dụng đất tại khoản 1 Điều 6, khoản 3 Điều 12 và khoản 4 Điều 147 Luật Đất đai năm 2013 và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Về cấp giấy phép xây dựng và triển khai xây dựng dự án A&B Sai Gon Tower, thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định tại thời điểm triển khai dự án, khu vực này chưa có quy hoạch phân khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình không phù hợp với mục đích sử dụng đất là không đủ điều kiện cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Xây dựng năm 2014.

Xây dựng công trình không đúng với giấy phép

Bên cạnh đó, thanh tra tỉnh xác định công trình xây dựng đã hoàn thành không đúng với nội dung Giấy phép xây dựng được cấp (chưa được cấp giấy phép điều chỉnh).

Cụ thể: một số tầng có thay đổi về diện tích xây dựng, chiều cao một số tầng, chiều cao công trình, công năng sử dụng (tăng diện tích xây dựng khối đế; bổ sung lõi thang máy; điều chỉnh lỗ thông tầng; thang cuốn tại tầng 3, tầng 4; mở rộng diện tích xây dựng tại một tầng (chi tiết được thể hiện tại văn bản số 53/HĐXD-QLDA ngày 24/01/2019 và số 134/HĐXD-QLTK ngày 07/3/2019 của Bộ Xây dựng, theo đó tổng diện tích sàn xây dựng tăng từ 66.193 m² lên 72.603m²).

Ngoài ra, công trình chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu, nhưng nhà đầu tư đã tổ chức khai thác kinh doanh 04 tầng dưới của công trình A&B Sai Gon Tower là chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.

Với loạt vấn đề nêu trên, Thanh tra đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo kiểm tra quá trình sử dụng đất và tài sản công giao cho Cục Quản trị T.78 (nay là Cục Quản trị), việc liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư... để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo quy định việc Nhà đầu tư thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng khi chưa đảm bảo các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật (nếu có).