Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9

Những mẫu áo độc đáo này nhanh chóng “gây sốt” ngay khi vừa lên kệ. Trên một số sàn thương mại điện tử, nhiều cửa hàng thông báo hết hàng sau chỉ vài ngày mở bán, phải tăng ca sản xuất để kịp giao trước dịp 2/9. (Ảnh: FB Võ Bá Quốc)