Loạt sự kiện hấp dẫn tại khu đô thị mặt tiền đại lộ Thống Nhất TP.HCM

Tuần lễ âm nhạc - ẩm thực - giải trí đỉnh cao

Không đơn thuần là một sự kiện âm nhạc, BCONS BESTIVAL 2025 (Sự kiện tri ân khách hàng, đối tác năm 2025) còn được định vị là "đại tiệc" trải nghiệm muôn sắc màu, góp phần thể hiện nhịp sống mới đầy hứng khởi do Bcons City kiến tạo. Chuỗi 6 đêm nhạc hoành tráng với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu như Isaac, Bảo Anh, Quang Hùng MasterD, Double2T, Lamoon, CoolKid x Young Ban... đánh dấu bước chuyển mình của khu đô thị hiện đại ngay mặt tiền Thống Nhất từ nơi an cư hạnh phúc thành điểm đến ấn tượng cho đông đảo giới trẻ và cộng đồng trí thức.

Đi cùng với định hướng đó, BCONS BESTIVAl 2025 không phải là "điểm nhấn" duy nhất của Bcons City trong những tháng cuối năm. Bức tranh đô thị "all-in-one" nơi cửa ngõ khu đông sẽ được hoàn thiện bởi "mảnh ghép" tiện ích cốt lõi, nội tại vững vàng mang tên Bcons City Mall.

Khu Đông "nóng" lên từng ngày với sự kiện BCONS BESTIVAL 2025

Bcons City Mall - Củng cố thế mạnh, thúc đẩy giá trị

Nếu BCONS BESTIVAL 2025 là "men say" của cảm xúc thì Bcons City Mall chính là "hơi thở" của cuộc sống thường nhật, đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp cho dân cư phường Đông Hoà nói riêng và khu Đông nói chung.

Sở hữu vị trí vàng ngay sát Làng Đại học cùng quy mô đến 10.000m2, Bcons City Mall là điểm hẹn của 20 thương hiệu ẩm thực - mua sắm - giải trí nổi tiếng trong và ngoài nước như Coop Mart, Highlands Coffee, Phúc Long, Dookki, Joseon, Gogi House, Kichi Kichi, Galbi House, Sasin, Hankki Deli, Yutang, Phúc Nguyên Game Center... sẵn sàng phục vụ 30.000 cư dân nội khu Bcons City, 70.000 sinh viên - giảng viên - chuyên gia tại các trường đại học cùng dòng khách tiềm năng từ khu công nghệ cao lân cận.

Đến với Bcons City Mall trong tuần lễ khai trương, khách hàng không chỉ được tận hưởng đêm nhạc đẳng cấp mà còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như khám phá phố ẩm thực, thử tài với trò chơi tương tác công nghệ cao, check-in nhận quà giá trị...

Phối cảnh bên ngoài Bcons City Mall

Mang ý nghĩa hơn cả một tiện ích, trung tâm thương mại Bcons City Mall là bảo chứng phát triển, thu hút lưu lượng khách và thúc đẩy giá trị cho khu vực liền kề như nhà phố Bcons Uni Valley nằm trong khu đô thị Bcons City.

Bcons Uni Valley - "Thung lũng trí thức, kết nối phồn vinh"

Khi nhà đầu tư cân nhắc "xuống tiền" ở nơi giá bất động sản còn thấp, tiềm năng tăng trưởng cao thì thường tập trung vào nhà phố thương mại trong khu đô thị đa dạng tiện ích đủ đầy trải nghiệm. Thay vì lướt sóng dài hạn, nhiều nhà đầu tư chọn chiến lược tích luỹ quỹ đất, đón đầu sự phát triển tương lai khi hạ tầng hoàn thiện.

Phân tích này chỉ rõ các nhà đầu tư dài hạn luôn tìm kiếm những sản phẩm thật, giá trị thật tại các khu vực vệ tinh có kết nối hạ tầng mạnh mẽ. Tỷ lệ nghịch với nhu cầu cao là áp lực nguồn cung liên tục giảm. Số liệu từ Cushman & Wakefield cho biết nguồn cung nhà liền thổ tại Tp.HCM quý vừa qua giảm 89% so với quý đầu năm 2025 và giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh này, những bất động sản hội tụ đủ các yếu tố: vị trí, pháp lý và tiềm năng khai thác như Bcons Uni Valley được xem như "bến đỗ" an toàn cho dòng tiền khi vừa là kênh tích sản an toàn vừa mang lại hiệu quả sinh lời hấp dẫn.

Bcons Uni Valley sẵn sàng bàn giao để khai thác

Xét về vị trí, Bcons Uni Valley nằm ngay mặt tiền đại lộ Thống Nhất Tp.HCM, liền kề ga metro Suối Tiên, Vành Đai 3, thừa hưởng giá trị gia tăng từ hạ tầng chiến lược.

Xét về kết nối, từ Bcons Uni Valley đến trung tâm Quận 1 chỉ mất 30 phút, trong vòng 10 phút kết nối tới bệnh viện Hoàn Mỹ, khu du lịch, khu công nghệ cao, Vincom... thuận lợi để kinh doanh và cho thuê.

Xét về dòng tiền, Bcons Uni Valley ( Khu nhà ở Phát Khang) liền kề Làng Đại học với nguồn khách đông đảo sẵn có, linh hoạt khai thác đa dạng ngành hàng dịch vụ như ẩm thực, giải trí, văn phòng...

Đặc biệt, Bcons Uni Valley còn có ưu thế riêng là số lượng vô cùng giới hạn, đảm bảo tính cạnh tranh cho chủ nhân. Ngay khi "xuống tiền", nhà đầu tư có thể suy nghĩ phương án khai thác vì đây là nhà phố đã có sổ, sẵn sàng bàn giao nhưng giá bán lại rất lý tưởng, chỉ từ 7.7 tỷ/căn và hỗ trợ vay đến 65%.

Tóm lại, sự cộng hưởng của BCONS BESTIVAL 2025 và Bcons City Mall vừa là một sự kiện đáng mong đợi vừa là lời khẳng định về hệ sinh thái đẳng cấp đã hoàn thiện, dẫn lối chất sống mới và giá trị đầu tư bền vững cho phân khu liền kề như Bcons Uni Valley.