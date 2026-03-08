Loạt xe Kia gầm cao giảm giá niêm yết tại Việt Nam: Sonet thực tế còn 475 triệu đồng đấu Fronx, Carens từ 579 triệu cạnh tranh Xpander

Từ tháng 3 này, Kia Việt Nam điều chỉnh giá niêm yết của 3 mẫu xe gầm cao cho đô thị là Sonet, Seltos và Carens. Mức giảm thấp nhất từ 10 triệu đồng, và cao nhất lên tới 54 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn có khuyến mãi bổ sung, khiến giá bán thực tế còn thấp hơn hẳn so với niêm yết.

Kia Sonet - từ 475 triệu đồng

Sonet hiện là mẫu xe gầm cao có giá thấp nhất của Kia tại Việt Nam. Từ tháng này, giá niêm yết của xe giảm 10-20 triệu đồng, tùy phiên bản.

Phiên bản Giá niêm yết mới Giá niêm yết cũ Thay đổi AT 489 triệu 499 triệu 10 triệu Deluxe 519 triệu 539 triệu 20 triệu Luxury 559 triệu 579 triệu 20 triệu Premium 609 triệu 624 triệu 15 triệu

Ngoài ra, Kia còn có khuyến mãi lên đến 40 triệu đồng, có thể trừ một phần vào giá bán xe. Từ đó, giá thực tế của Sonet chỉ còn từ 475 triệu đồng.

Mức giá mới của Kia Sonet rất cạnh tranh với các đối thủ. Mẫu xe mới nhất trong phân khúc là Suzuki Fronx có giá niêm yết từ 520 triệu và đang được giảm còn 490 triệu đồng. Trong khi đó, đối thủ đồng hương là Hyundai Venue cũng có giá bán thực tế tại đại lý là 475 triệu đồng, còn niêm yết 499 triệu đồng.

Kia Seltos - từ 569 triệu đồng

Seltos ở phân khúc cao hơn Sonet. Mức giảm giá niêm yết của mẫu xe này cũng nhiều hơn, lên tới 54 triệu đồng. Phiên bản được giảm ít nhất đã 20 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết mới Giá niêm yết cũ Thay đổi AT 579 triệu 599 triệu 20 triệu Deluxe 599 triệu 639 triệu 40 triệu Turbo Deluxe 619 triệu 654 triệu 35 triệu Luxury 645 triệu 699 triệu 54 triệu Turbo Luxury 665 triệu 714 triệu 49 triệu Premium 699 triệu 749 triệu 50 triệu

Mẫu xe này còn được khuyến mãi trị giá cao nhất 70 triệu đồng. Giá bán thực tế của xe còn từ 569 triệu đồng, thấp hơn 10 triệu so với niêm yết.

Trong phân khúc này, giá các mẫu xe đối thủ của Kia Seltos cũng khá cạnh tranh. Mitsubishi Xforce giá niêm yết 599 triệu và đang giảm còn 569 triệu đồng, kèm phiếu đổ xăng 15 triệu đồng. Hyundai Creta cũng đang được giảm 35-50 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá bán thực tế cũng chỉ còn hơn 560 triệu đồng.

Kia Carens - từ 579 triệu đồng

Carens là mẫu xe ít được giảm giá nhất trong bộ ba này. Mẫu xe này chỉ được giảm 10 triệu vào giá niêm yết và chỉ áp dụng cho bản tiêu chuẩn.

Phiên bản Giá niêm yết mới Giá niêm yết cũ Thay đổi Deluxe 579 triệu 589 triệu 10 triệu IVT 599 triệu 599 triệu - Luxury 639 triệu 639 triệu -

Khác với Sonet hay Seltos, Carens không có thêm khuyến mãi nào khác ngoài giảm giá niêm yết.

Cùng phân khúc với Kia Carens có đối thủ "khó nhằn" nhất là Mitsubishi Xpander. Mẫu MPV Nhật vừa có thêm bản tiêu chuẩn mới, giá niêm yết chỉ 568 triệu đồng nhưng đang giảm còn chỉ 511 triệu đồng. Hyundai Stargazer thậm chí được khuyến mãi tới 107 triệu để "xả hàng tồn", đón bản nâng cấp lớn sắp ra mắt có thể ngay trong tháng này.