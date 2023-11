Loạt xe lên lịch ra mắt Việt Nam cuối năm: Đa dạng sedan, SUV, MPV, có xe được kỳ vọng bán chạy như Xpander

Không có triển lãm Vietnam Motor Show như các năm trước, nhiều mẫu ô tô mới ra mắt rải rác qua các tháng. Hai tháng cuối năm dự kiến cũng sẽ đón nhận một "làn sóng" xe mới về nước, thuộc đa dạng phân khúc, đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Mitsubishi Xforce

Xforce không chỉ là một sản phẩm mới tiếp theo của Mitsubishi tại Việt Nam mà còn mang kỳ vọng doanh số ngang ngửa Xpander - mẫu xe thường xuyên nằm trong top bán chạy các tháng. Theo dự kiến, Mitsubishi Xforce sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 12 và mở bán vào năm sau.



Đây là mẫu SUV/crossover hạng B, ngang cỡ Kia Seltos hay Hyundai Creta. Xe có thiết kế kiểu tương lai. Bản thành phẩm có khác biệt rất ít so với concept. Nội thất hiện đại với màn hình 8 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 12,3 inch, phanh điện tử, loa Yamaha.

Động cơ Xforce là loại 1.5L với các chế độ lái hỗ trợ địa hình. Bản bán tại Việt Nam sẽ có các tính năng an toàn tiên tiến hơn so với bản tại Indonesia.

Lynk & Co 01, 03, 05, 09

Theo dự kiến, Lynk & Co có thể mang về Việt Nam 4 mẫu xe mới trong năm nay. 3 trong số đó là SUV/crossover, còn lại là sedan.

Lynk & Co 01 là xe ngang cỡ Mazda CX-5, Honda CR-V. Lynk & Co 03 cùng phân khúc Mazda3, Honda Civic. Lynk & Co 05 lớn hơn, có thể so sánh với Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Lynk & Co 09 là mẫu SUV lớn nhất, ngang cỡ Ford Explorer, VW Teramont.

Đặc điểm chung của những mẫu xe này là nhiều công nghệ, đặc biệt là những tính năng an toàn tiên tiến như trên Volvo. Bên trong xe là những màn hình lớn, rất ít phím vật lý. Động cơ xăng tăng áp hoặc hybrid tuỳ mẫu xe.

Volkswagen Viloran

Volkswagen Viloran gần đây mới được đại lý chào đặt cọc và thông báo có thể ra mắt Việt Nam cuối năm nay. Mẫu xe này ngang phân khúc Kia Carnival và Hyundai Custin nhưng có giá tạm tính không hề rẻ, lên tới xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Viloran sẽ thế chỗ Sharan từng được bán tại Việt Nam. Xe được phát triển bởi liên doanh VW ở Trung Quốc nhưng vẫn dùng khung gầm toàn cầu MQB. Các trang bị nội và ngoại thất của mẫu minivan này sẽ có những điểm tương đồng với mẫu Touareg hay Teramont. Bên trong bố trí 7 chỗ ngồi với 2 ghế tách biệt ở hàng giữa. Động cơ xe có thể là máy xăng 2.0L tăng áp kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

MG HS, MG7

HS facelift và MG7 sẽ có thể là 2 mẫu xe "chốt" năm của MG tại Việt Nam sau khi thương hiệu này đổi nhà phân phối. HS mới đã từng lộ hình ảnh ở ngoài cảng. Mẫu xe này cũng đã xuất hiện tại trung tâm kiểm định khí thải nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện sớm.

So với bản cũ từng bán ở Việt Nam, HS lần này là bản nâng cấp giữa vòng đời. Xe có một chút thay đổi ở thiết kế ngoại thất. Các trang bị tiện nghi và công nghệ gần như vẫn giữ từ bản cũ. Hiện chưa rõ bản bán tại Việt Nam có tuỳ chọn hybrid như tại Thái Lan hay không.

Trong khi đó, MG7 sẽ là dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Mẫu xe này cùng phân khúc Toyota Camry hay Mazda6 nhưng có thiết kế lai coupe khác biệt. Nếu giống bản bán tại Trung Quốc, MG7 sẽ có nội thất hiện đại với 2 màn hình siêu lớn, ghế da Nappa, âm thanh Bose, cửa sổ trời toàn cảnh... cùng động cơ 1.5L tăng áp và 2.0L tăng áp.

Chery Omoda 5, S5, Jaecoo 7

3 mẫu xe của Chery là Omoda 5, Omoda S5 và Jaecoo 7 đã được trưng bày trong một sự kiện nội bộ của nhà phân phối tại Hà Nội trong tháng 10. Đây sẽ là những sản phẩm đầu tiên của Chery tiếp cận thị trường Việt Nam sau khi thương hiệu này quay trở lại với mục tiêu lớn hơn.

Omoda 5 và Jaecoo 7 có kích thước gần tương đương nhau, cùng phân khúc Mazda CX-5 hay Honda CR-V. Thiết kế 2 mẫu xe này lại khác biệt hoàn toàn. Trong khi Omoda 5 có nhiều đường nét bo tròn thì Jaecoo 7 lại góc cạnh. Cả 2 mẫu xe đều có những trang bị tiện nghi hiện đại cùng công nghệ an toàn tối tân với các tính năng hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp chủ động...

Haima 7X, 7X-E, 8S

Haima cũng là một thương hiệu Trung Quốc tính tiếp cận thị trường Việt Nam trong năm nay. Cả 3 mẫu 7X, 7X-E và 8S đều đã về nước và được trưng bày trong sự kiện nội bộ, tương tự những gì mà Chery cũng làm. Thậm chí, những chiếc Haima còn được nhập về sớm hơn.

Haima 7X và 7X-E là MPV. Trong đó, 7X-E là bản thuần điện của 7X. Xe có thiết kế nội, ngoại thất hiện đại. Phiên bản chạy điện có động cơ tới hơn 200 mã lực. Pin xe theo công bố đi được tối đa khoảng 500 km sau một lần sạc đầy. Mặc dù vậy, điểm hạn chế của 7X-E là chưa có trạm sạc công cộng như các mẫu xe của VinFast.

8S thuộc phân khúc SUV/crossover hạng C. Giá dự kiến của xe rơi vào khoảng 600-700 triệu đồng. Mẫu xe này có những trang bị tiện nghi cơ bản, không quá hiện đại khi so sánh với mẫu xe đồng hương là Omoda 5. Động cơ của xe sẽ là loại 1.6L tăng áp, kết hợp hộp số 6 cấp và dẫn động cầu trước.