LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng “Thương hiệu Hàng đầu Hàn Quốc 2026”

Được tổ chức bởi Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Forum), Giải thưởng Thương hiệu Hàng đầu Hàn Quốc là một trong những giải thưởng uy tín dựa trên khảo sát người tiêu dùng lớn nhất châu Á, nhằm vinh danh những thương hiệu được kỳ vọng dẫn dắt thị trường trong thời gian sắp tới. Năm 2026, cuộc khảo sát được tiến hành tại bốn quốc gia gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia, với sự tham gia của 454.789 người tiêu dùng qua bình chọn trực tuyến và khảo sát trực tiếp.

Ghi dấu ấn với 10 năm xác lập vị thế, LocknLock chính thức vươn tới đẳng cấp hàng đầu trong ngành hàng hộp đựng thực phẩm kín khí. Song song đó, thương hiệu còn củng cố sức ảnh hưởng toàn cầu khi năm thứ 3 liên tiếp giữ vững ngôi vương ở hạng mục dụng cụ nhà bếp tại Việt Nam.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, LocknLock được xem là cái tên định hình chuẩn mực cho giải pháp bảo quản thực phẩm với hệ thống khóa bốn cạnh tiên phong trên thế giới. Các dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu bao gồm BISFREE với chất liệu Tritan bền bỉ; FreezerFit chuyên dụng cho tủ đông; LocknLock Fresh Smart Keep tối ưu giữ độ tươi và Fresh Protect sử dụng vật liệu Medigard giúp hạn chế bám màu và mùi. Gần đây, LocknLock tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ hộp đựng kín khí với Fresh Maestro và LocknLock Fresh All Tritan, khẳng định vị thế hàng đầu trong các giải pháp lưu trữ cao cấp.

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2008, chiến lược "bản địa hóa" thành công giúp LocknLock dần hiện diện trong thói quen sinh hoạt của người dân địa phương, trở thành thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng. Những sản phẩm mang phong cách sống Việt như Bucket Tumbler, Energetic Tumbler hay bộ sưu tập nhà bếp Bianco luôn nằm trong danh sách "must-have" của người tiêu dùng hiện đại. Hiện LocknLock đang vận hành hơn 50 cửa hàng tại các thành phố lớn trên khắp cả nước, trong đó có Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

LocknLock cũng đã đưa Bình giữ nhiệt Ceramic Metro Café, sản phẩm được ưa chuộng tại Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam và nhận được phản hồi tích cực. Bên cạnh đó, thời gian gần đây thương hiệu đang lấn sân sang lĩnh vực thiết bị làm đẹp và chăm sóc cá nhân với các sản phẩm như máy sấy tóc, máy duỗi và tạo kiểu, từng bước mở rộng danh mục từ sản phẩm gia dụng sang những giải pháp định hình phong cách sống.

Với những sản phẩm được phát triển gắn liền với nhu cầu và thói quen sinh hoạt của người Việt, LocknLock đã liên tiếp 14 năm lọt Top 10 Sản phẩm - dịch vụ tin dùng tại Việt Nam.

Đại diện LocknLock chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được nhận hai giải thưởng danh giá tại Giải thưởng Thương hiệu Hàng đầu Hàn Quốc năm 2026. LocknLock xin chân thành cảm ơn người tiêu dùng tại Hàn Quốc và Việt Nam đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới các giải pháp lối sống và mang đến sản phẩm, dịch vụ vượt trội, khẳng định vị thế thương hiệu toàn cầu được yêu thích trên toàn thế giới."

Hiện LocknLock vận hành 7 công ty con toàn cầu tại các thị trường như Mỹ, Đức và Việt Nam, xuất khẩu sản phẩm tới 120 quốc gia. Thương hiệu đã giành nhiều thành tích ấn tượng trong lĩnh vực gia dụng và phong cách sống, khẳng định sự xuất sắc cả về đổi mới sản phẩm lẫn thiết kế.