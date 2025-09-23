Logitech G đồng hành cùng GAM trong Ngày hội tôn vinh tinh thần “đột phá”

Sự kiện đánh dấu sự đồng hành giữa Logitech G và GAM - đội tuyển esports hàng đầu Việt Nam, với thông điệp tôn vinh những giá trị đột phá, những cá nhân và cộng đồng đã góp phần làm nên sự phát triển của ngành công nghiệp game.

Logitech G Play và thông điệp "Để những bước đột phá bắt đầu"

Logitech G Play là một sự kiện toàn cầu trong làng game dành cho cộng đồng gaming và streaming được tổ chức nhằm thể hiện cam kết không ngừng của Logitech G trong việc vượt qua các giới hạn của cuộc chơi, với việc trình diễn những sản phẩm game đầy thú vị được thiết kế cho các game thủ ở mọi cấp độ. Năm nay, sự kiện Logitech G Play toàn cầu được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha) và phát trực tuyến trên kênh YouTube của Logitech G. Sự kiện quy tụ các nhà sản xuất game, các nhà sản xuất thiết bị (chuột, bàn phím, tai nghe), game thủ và cộng đồng đối tác gồm các nhà phân phối, giới truyền thông, các Influencer.

Logitech G Play được đông đảo người yêu công nghệ tại Việt Nam quan tâm

Tại Việt Nam, sự kiện Logitech G Play được tổ chức với chủ đề "Để những bước đột phá bắt đầu" không chỉ nhìn lại những thành tựu đã qua mà còn muốn cùng cộng đồng game thủ Việt Nam hướng tới tương lai, nơi mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đóng góp vào ngành công nghiệp game đều có thể tạo ra những bước đột phá của riêng mình.

Với sự kiện năm nay, "Play" không chỉ đơn thuần nghĩa là chơi game, mà còn hàm ý tôn vinh tất cả các yếu tố tạo nên tinh thần game bất diệt: từ các nhà sản xuất game, các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị, các đối tác phân phối và truyền thông và các influencer cho đến đối tượng quan trọng nhất là các game thủ.

Điểm hẹn GAM Entertainment và câu chuyện của GAM esports

Việc Logitech chọn GAM Entertainment làm địa điểm tổ chức không phải là một sự ngẫu nhiên. Đây là đại bản doanh của GAM– một trong những đội tuyển esports được đánh giá là mạnh nhất Việt Nam trong nhiều năm nay. Mối quan hệ giữa Logitech G và GAM đã bắt đầu từ gần 8 năm trước. Sự đồng hành bền bỉ này cũng chứng kiến hành trình vươn lên không ngừng của GAM Team. Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh luôn là nơi nuôi dưỡng đam mê và liên kết cộng đồng. Tổ chức tại đây, Logitech G cùng GAM gửi đi thông điệp ý nghĩa ghi nhận sự đồng hành lâu dài và thể hiện mong muốn thị trường game Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

TK Nguyễn, CEO của GAM Entertainment phát biểu tại sự kiện Logitech G Play 2025

Logitech G Play là dịp để nhìn lại hành trình đầy cảm hứng của GAM. Năm 2022, tại New Yorks, GAM đã gây tiếng vang khi thi đấu tại "hang rồng" và giành chiến thắng ngoạn mục trước đối thủ mạnh nhất Trung Quốc với tinh thần quật cường. Năm 2023, GAM tiếp tục để lại dấu ấn tại kỳ thi đấu tại Đức. Gần đây nhất, tại giải đấu vòng MSI ở Vancouver, dù phải dừng chân trước một đối thủ quá mạnh, GAM vẫn nhận được sự trân trọng và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế nhờ luôn biết cách tạo ra những bất ngờ và tinh thần thi đấu vững vàng.

Izumin, tổng quản lý của đội GAM Esports kể lại câu chuyện của GAM trên các chặng đường thi đấu quốc tế

Logitech G Play – Nơi trình làng những "vũ khí" tạo đột phá

Logitech G Play cũng là nơi chính thức trình làng hàng loạt sản phẩm gaming mới, từ chuột, bàn phím đến tai nghe và phần mềm hỗ trợ.

Các sản phẩm mới tại sự kiện của Logitech G

Chuột gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c là lựa chọn hàng đầu cho những game thủ ưa chuộng thiết kế nhỏ gọn, với trọng lượng siêu nhẹ (chỉ 51g - 53g) mang đến sự linh hoạt và khả năng kiểm soát vượt trội. Chuột được trang bị cảm biến HERO 2 mang lại độ chính xác cao đáng tin cậy. Sẽ chính thức lên kệ vào đầu năm 2026, chuột gaming Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE hứa hẹn một sự đột phá vượt trội với công nghệ SUPERSTRIKE độc quyền.

Bàn phím cơ gaming Logitech G515 RAPID TKL cho thấy một hiệu suất đột phá trong một thiết kế siêu mỏng chỉ 22mm. Điểm nổi bật là công tắc analog từ tính với điểm kích hoạt có thể tùy chỉnh từ 0.1mm đến 2.5mm cho phép người chơi tinh chỉnh độ nhạy của từng phím.

Tai nghe gaming không dây Logitech G321 LIGHTSPEED với thiết kế đệm đầu và chụp tai bằng mút hoạt tính mang lại sự thoải mái tối đa cho những buổi chơi game dài. Trong khi đó, tai nghe gaming không dây Logitech G ASTRO A20 X với công nghệ độc quyền PLAYSYNC AUDIO cho phép kết nối và chuyển đổi dễ dàng giữa hai hệ máy console cùng lúc sẽ là lựa chọn đột phá cho các game thủ.

Phần mềm G HUB Games là một trung tâm toàn diện giúp quản lý thư viện game giúp hợp nhất các tựa game từ nhiều nền tảng khác nhau như Steam, Epic Games Store, GOG.