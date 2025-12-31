Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lỗi chạy xe máy, ô tô chậm bị phạt thế nào?

31-12-2025 - 11:52 AM | Sống

Người lái xe máy, ô tô quá chậm có thể bị phạt nếu xe chạy dưới tốc độ quy định, gây cản trở giao thông hoặc không đi đúng làn đường quy định.

Theo đó, từ ngày 1/1/2025, các quy định về xử phạt hành vi chạy xe chậm và tốc độ tối đa của xe cơ giới đã được điều chỉnh theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Thông tư 38/2024/TT-BGTVT.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, các mức phạt cho lỗi chạy xe chậm được quy định rõ ràng theo từng đối tượng và hành vi vi phạm.

Với xe máy, lỗi chạy chậm được chia làm hai trường hợp. (Ảnh minh họa).

Đối với ô tô, nếu điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn đường có quy định tốc độ hoặc chạy chậm hơn các xe khác đi cùng chiều mà không di chuyển về phía làn đường bên phải (trừ trường hợp xe cùng chiều chạy quá tốc độ quy định), tài xế có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (theo Điểm o, p khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Trong khi đó, với xe máy, lỗi chạy chậm được chia làm hai trường hợp. Nếu điều khiển xe máy chạy dưới tốc độ tối thiểu quy định trên đoạn đường có biển báo tốc độ, người lái sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm k khoản 1 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Tuy nhiên, nếu điều khiển xe với tốc độ thấp nhưng không đi về phía bên phải phần đường, gây cản trở giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Ngoài ra, xe máy chuyên dùng - một loại phương tiện thường sử dụng trong các công việc như vận chuyển hàng hóa đặc thù - cũng phải tuân thủ quy định tương tự.

Nếu những xe này chạy dưới tốc độ tối thiểu trên các đoạn đường có quy định tốc độ, người điều khiển sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, biển báo tốc độ tối thiểu cho phép được ký hiệu là R.306. Biển này là có dạng hình tròn, nền màu xanh dương và chính giữa biển là số ghi tốc độ tối thiểu màu trắng.

Đây cũng là một trong các biển báo giao thông của nhóm biển hiệu lệnh với tác dụng báo hiệu cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.

Biển báo R.306 được sử dụng trên đường giao thông để báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Con số được ghi trên biển báo tốc độ tối thiểu cho phép tính bằng km/h.

Biển báo tốc độ tối thiểu có hiệu lực bắt buộc đối với các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện thuận lợi và an toàn. Các loại xe có tốc độ tối đa theo quy định của nhà sản xuất không đạt tốc độ tối thiểu cho phép thì không được phép đi vào đoạn đường có cắm biển R.306.

Như vậy, chỉ cần nhìn vào con số trên biển báo, người tham gia giao thông sẽ biết tốc độ chạy xe mà mình cần tuân thủ là bao nhiêu.

Ví dụ giữa biển báo R.306 có số 60 màu trắng, người điều khiển phương tiện phải chạy xe với tốc độ bằng hoặc lớn hơn 60km/h nếu không muốn bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Danh sách xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội

Theo Ngọc Anh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
Lỗi chạy xe máy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại cây được vinh danh là “Cây của năm 2026”: Tượng trưng cho tài lộc, lọc không khí cực đỉnh

Loại cây được vinh danh là “Cây của năm 2026”: Tượng trưng cho tài lộc, lọc không khí cực đỉnh Nổi bật

Tôi có gần 3 tỷ đồng tiết kiệm, lương hưu 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 60

Tôi có gần 3 tỷ đồng tiết kiệm, lương hưu 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 60 Nổi bật

Nhặt được khối vàng 920 triệu đồng nằm chơ vơ giữa nơi trăm người qua lại: Cảnh sát dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ tìm ra

Nhặt được khối vàng 920 triệu đồng nằm chơ vơ giữa nơi trăm người qua lại: Cảnh sát dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ tìm ra

11:40 , 31/12/2025
1 phút hiểu bảo hiểm: Vì sao hợp đồng bảo hiểm càng để lâu càng “khỏe”?

1 phút hiểu bảo hiểm: Vì sao hợp đồng bảo hiểm càng để lâu càng “khỏe”?

11:28 , 31/12/2025
20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làm

20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làm

11:15 , 31/12/2025
Ra siêu thị, cửa hàng hoa quả kiểm chứng độ HOT của 12 quả nho ước nguyện: Có như trên mạng đồn?

Ra siêu thị, cửa hàng hoa quả kiểm chứng độ HOT của 12 quả nho ước nguyện: Có như trên mạng đồn?

11:04 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên