Nhặt được khối vàng 920 triệu đồng nằm chơ vơ giữa nơi trăm người qua lại: Cảnh sát dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ tìm ra

Theo Metro đăng tải vào tháng 11 vừa qua, trong lúc thực hiện công việc cắt cỏ theo phân công, một công nhân thuộc đơn vị môi trường đô thị tại Đức đã bất ngờ phát hiện 8 miếng vàng nằm rải rác trong khu vực làm việc. Ngay sau đó, người này lập tức trình báo sự việc với cơ quan cảnh sát.

Khi tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thêm 2 miếng vàng khác. Theo đánh giá ban đầu của cảnh sát, tổng cộng 10 miếng vàng có giá trị hơn 30.000 euro, tương đương gần 920 triệu đồng. Toàn bộ số vàng hiện được niêm phong và bảo quản tại đồn cảnh sát với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.

Sau khi cảnh sát địa phương sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, số vàng này không có dấu hiệu liên quan đến bất kỳ vụ án hình sự nào đã xảy ra trong khu vực. Ông Marko Laske, người phát ngôn của cảnh sát thành phố Dresden, cho biết ông chưa từng gặp trường hợp tương tự trong suốt hơn 20 năm công tác.

Cảnh sát địa phương cho hay sẽ căn cứ vào mã số được dập trên các miếng vàng để xác minh và tìm kiếm chủ sở hữu hợp pháp. Trong trường hợp sau 6 tháng vẫn không xác định được người sở hữu, số vàng này sẽ được chuyển giao cho chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Các miếng vàng được công nhân môi trường phát hiện trong quá trình cắt cỏ (Ảnh: Metro).

Ông Heiko Wersig, Thị trưởng thị trấn Bannewitz, cho biết nếu được tiếp nhận, địa phương dự kiến sẽ sử dụng số vàng này để phục vụ việc đầu tư, xây dựng một số công trình công cộng trên địa bàn.

Thực tế, trên thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp người dân tình cờ phát hiện vàng hoặc tài sản có giá trị lớn trong quá trình sinh hoạt và lao động thường ngày.

Trên thế giới đã ghi nhận không ít câu chuyện hy hữu liên quan đến việc người dân tình cờ phát hiện vàng có giá trị lớn. Theo HK01, vào khoảng 16h30 ngày 13/9, trong quá trình tuần tra trên đường Shuibei 2, quận Luohu (Trung Quốc), cảnh sát Hou Guodong đã tiếp nhận một thỏi vàng do người dân mang đến giao nộp. Trên thỏi vàng có khắc rõ trọng lượng “2.267,83 gram”.

Ngay sau khi tiếp nhận, cảnh sát tiến hành lập biên bản và triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định chủ sở hữu, bao gồm rà soát hệ thống camera an ninh quanh khu vực, đồng thời phát thông báo tìm người đánh rơi qua loa phát thanh và tại các trung tâm giao dịch vàng trong khu vực.

Không lâu sau đó, một người đàn ông đã đến trình báo, cung cấp đầy đủ hóa đơn, giấy tờ mua bán cũng như hình ảnh đối chiếu từ camera giám sát. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác nhận người này chính là chủ nhân hợp pháp của thỏi vàng. Theo lời khai, thỏi vàng bị rơi do sơ suất trong quá trình vận chuyển.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, bởi thỏi vàng có giá trị gần 2 triệu NDT, tương đương khoảng 7,4–7,5 tỷ đồng Việt Nam, lại nằm giữa khu vực đông người qua lại. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc, thậm chí hài hước bình luận rằng họ chưa từng thấy “thỏi socola nào lớn đến vậy”, chứ chưa nói đến vàng.

Câu chuyện càng trở nên đặc biệt khi địa điểm xảy ra sự việc là Shuibei – khu vực được mệnh danh là “thủ phủ vàng” của Trung Quốc. Đây là nơi tập trung các trung tâm chế tác, sàn giao dịch và chợ đầu mối vàng, trang sức lớn nhất cả nước, với khoảng 70–80% lượng giao dịch vàng trang sức toàn quốc luân chuyển qua đây. Shuibei đồng thời là nơi đặt trụ sở của hàng nghìn doanh nghiệp, nhà máy và thương hiệu kim hoàn, trở thành biểu tượng của Thâm Quyến trong ngành vàng bạc đá quý.

Trước đó, một câu chuyện khác tại Thái Lan cũng từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo MSN, một phụ nữ đã bất ngờ phát hiện số trang sức bằng vàng thật từ bãi rác và nhận được khoản tiền vượt xa mong đợi. Số trang sức này ban đầu do anh trai cô nhặt được trong lúc đi thu gom phế liệu. Nghĩ rằng chỉ là đồ bỏ đi, người phụ nữ mang đến tiệm vàng Namo Baan Chang Thong để kiểm tra, với hy vọng bán được vài nghìn baht nhằm trang trải cuộc sống.

Ông Tawi Phon Luepathanawan, chủ tiệm vàng (thường được gọi là Namo), cho biết việc khách mang đồ nhặt được đến kiểm định không phải là chuyện hiếm, song trường hợp may mắn như vậy thì rất ít gặp. Sau khoảng hai giờ thẩm định, các chuyên gia xác nhận một số món trang sức được chế tác từ vàng thật.

Kết quả kiểm định khiến người phụ nữ không khỏi vỡ òa: thay vì chỉ khoảng 4.000 baht (hơn 3 triệu đồng) như dự tính ban đầu, tổng giá trị số trang sức lên tới 19.595 baht (hơn 14,6 triệu đồng). Nhận số tiền trong tay, cô xúc động cho biết đây là khoản tiền vô cùng quý giá đối với gia đình. Chủ tiệm vàng cũng chia sẻ rằng để tìm được số trang sức này, người nhặt đã phải bỏ ra không ít công sức tại bãi rác.

Câu chuyện sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thích thú, coi đây là minh chứng cho việc vận may đôi khi có thể đến từ những hoàn cảnh không ai ngờ tới.