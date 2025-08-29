Lời khai bất ngờ của nam thanh niên sinh năm 2003 say xỉn, lái xe máy tông ngã cán bộ Công an làm nhiệm vụ A80

Ngày 28-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Khải (sinh năm 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ). Khải bị tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Xuân Khải - đối tượng say xỉn chạy ngược chiều, tông cán bộ Công an làm nhiệm vụ A80. Ảnh: Ngọc Bích

Theo thông tin trên Vietnamnet, tại cơ quan công an, Khải thừa nhận: Trong lúc điều khiển xe máy, do đã uống rượu bia nên không kiểm soát được tốc độ; dù nghe tiếng còi cảnh báo nhưng vẫn lao thẳng vào cán bộ công an.

Khải nói: “Khi được đưa về trụ sở, tôi mới nhận thức rõ hành vi của mình và cảm thấy hối hận".

Thiếu tá Trần Hải Quang - Công an phường Láng, người trực tiếp bị Khải tông xe – cho biết anh là chốt chặn cuối cùng, phía sau là đoàn diễu binh đang di chuyển, buộc phải kiên quyết ngăn chặn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Quang kể: “Tôi thấy đối tượng phóng rất nhanh, liền hạ chân, giơ hai tay chặn lại. Xe lao với lực mạnh khiến tôi ngã ra đường, bay cả mũ. May mắn là tôi kịp chống tay xuống, cùng đồng đội khống chế đối tượng, ngăn nguy cơ va chạm với đoàn diễu binh".

Trước đó, theo thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, khoảng 21h40 ngày 27-8, tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng.

Cảnh sát phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Cán bộ công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào một cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Tổ công tác của Công an phường đã khống chế, bắt giữ và đưa Khải về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, người này vi phạm ở mức 0,572mg/l khí thở - gấp hơn 1,4 lần mức kịch khung quy định tại Nghị định 168.