Lời khuyên cho các gia đình làm lan can ban công bằng kính cường lực

Ưu điểm của lan can ban công làm bằng kính cường lực

Giữa nhiều lựa chọn chất liệu làm lan can ban công thì kính cường lực cũng là một giải pháp có nhiều ưu điểm. Đầu tiên, ban công lan can kính cường lực mang lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và nâng tầm thẩm mỹ vượt trội cho toàn bộ kiến trúc ngôi nhà. Nhờ đặc tính trong suốt của kính, thiết kế này giúp tối ưu hóa tầm nhìn ra không gian bên ngoài và tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn cho những ngôi nhà có diện tích hạn chế.

(Ảnh: Happynest.vn)

Khả năng đón ánh sáng tự nhiên tối đa của chất liệu kính giúp không gian sống luôn tràn ngập sinh khí và tiết kiệm điện năng chiếu sáng vào ban ngày. Về độ bền, kính cường lực có khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt và chống chịu được các tác động khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời mà không lo bị cong vênh hay gỉ sét như các vật liệu truyền thống.

Cuối cùng, bề mặt kính nhẵn bóng rất khó bám bẩn, giúp các gia đình dễ dàng lau chùi, vệ sinh để ban công luôn giữ được vẻ sáng bóng như mới theo thời gian.

Có thể nói, lan can ban công bằng kính cường lực mang lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và tối ưu hóa tầm nhìn, nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối về kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Kính cường lực tuy chịu lực tốt gấp 4–5 lần kính thường nhưng vẫn có nguy cơ tự nổ do ứng suất nhiệt hoặc nứt vỡ nếu bị tác động mạnh vào các góc, cạnh tấm kính.

Dưới đây là những lời khuyên cốt lõi dành cho các gia đình khi thiết kế, thi công và sử dụng lan can ban công kính cường lực để bảo đảm ban công luôn bền đẹp và an toàn.

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật khi thi công

Độ dày kính phù hợp: Các gia đình nên chọn kính cường lực có độ dày tối thiểu từ 10mm đến 12mm hoặc ưu tiên chọn kính dán an toàn hai lớp cường lực vì loại kính này khi vỡ sẽ dính chặt vào lớp phim ở giữa, không rơi xuống dưới gây nguy hiểm.

Chiều cao đạt chuẩn: Theo quy chuẩn xây dựng, chiều cao lan can ban công tính từ mặt sàn lên tay vịn phải đạt từ 1,1m trở lên để đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong nhà.

(Ảnh: Happynest.vn)

Hệ phụ kiện chất lượng cao: Hãy chọn các phụ kiện như trụ đỡ, củ sập làm bằng vật liệu chống gỉ sét tốt như Inox 304 hoặc Inox 316 và lắp đặt kết cấu thật chắc chắn vào sàn bê tông vì kính cường lực rất nặng và phải chịu áp lực gió lớn ngoài trời.

Thiết kế tránh nguy cơ leo trèo: Thiết kế lan can cần tuyệt đối tránh các thanh ngang hoặc bậc phụ gần kính khiến trẻ nhỏ có thể tựa chân và trèo qua.

2. Giải pháp chống nóng và tăng tính tiện ích

Xử lý nhiệt độ: Kính cường lực hấp thụ và truyền nhiệt lớn nên dễ gây cảm giác nóng bức vào mùa hè, vì vậy bạn nên kết hợp bố trí mái che, trồng thêm cây xanh hoặc dán phim cách nhiệt trực tiếp lên bề mặt kính.

(Ảnh: Happynest.vn)

Đảm bảo độ thông thoáng: Nếu làm vách kính ban công lớn, hãy kết hợp lắp đặt các ô cửa sổ mở hoặc cửa nhôm kính ở hai bên để đối lưu không khí, tránh biến căn phòng thành một hộp kính ngột ngạt.

3. Nguyên tắc an toàn khi sử dụng hàng ngày

Tránh va đập góc cạnh: Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, cần giáo dục trẻ nhỏ không dùng đồ chơi cứng, nhọn hoặc khi dịch chuyển bàn ghế bằng sắt, vật nặng va quệt vào các góc cạnh của tấm kính.

Chống sốc nhiệt: Khi kính đang chịu nắng gắt trực tiếp vào mùa hè, tuyệt đối không hắt nước lạnh đột ngột lên bề mặt kính để lau chùi nhằm tránh hiện tượng sốc nhiệt dẫn đến nổ kính.

Kiểm tra định kỳ: Định kỳ sáu tháng một lần, gia đình nên kiểm tra hệ thống ốc vít tại chân trụ, củ sập hoặc các khớp nối tay vịn và liên hệ thợ kỹ thuật sửa chữa ngay lập tức nếu phát hiện phụ kiện bị lỏng lẻo hay kính có dấu hiệu nứt mẻ nhẹ.

4. Cảnh giác với các dấu hiệu kính sắp nổ vỡ

Kính cường lực chất lượng tốt vẫn có tỷ lệ tự nổ cực thấp do tạp chất Niken Sulfua (NiS) giãn nở chậm bên trong cốt kính. Gia đình cần quan sát bề mặt kính định kỳ, nếu nghe thấy tiếng lách tách, răng rắc nhẹ phát ra từ trong lòng kính hoặc phát hiện mặt kính có dấu hiệu cong vênh, phồng nhẹ không đều, đó là tín hiệu cấu trúc ứng suất kính đang bị mất cân bằng trầm trọng. Ngay lúc này, cần tránh xa khu vực ban công và gọi đơn vị kỹ thuật đến xử lý thay thế gấp.

Gia Linh (Tổng hợp)