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Tạm giữ 2 tài xế xe đầu kéo Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa

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Hai tài xế xe đầu kéo bị tạm giữ sau vụ ẩu đả trên Quốc lộ 51. Trong đó một người dùng tuýp sắt đánh đối phương vào đầu, người còn lại nhặt gạch ném trả, khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 2 tài xế xe đầu kéo là Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 15h05 ngày 16/10, Hồ Văn Hòa điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 60H-405.xx (kéo theo rơ-moóc biển số 60RM-039.xx) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51 theo hướng từ TP. Đồng Nai về phường Bà Rịa. Trong quá trình di chuyển, phương tiện của Hòa đã xảy ra va quẹt, mâu thuẫn giao thông với xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-242.xx (kéo theo rơ-moóc biển số 51R-269.xx) do tài xế Nguyễn Hữu Long điều khiển chạy cùng chiều.

Tạm giữ 2 tài xế xe đầu kéo Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa- Ảnh 1.
Tạm giữ 2 tài xế xe đầu kéo Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa- Ảnh 2.

Ảnh: CQCA

Khi đến khu vực ngã tư giao nhau với đường N2-2 (hướng vào KCN Mỹ Xuân A2 và KCN Mỹ Xuân B1 thuộc khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ), Nguyễn Hữu Long đã điều khiển xe vượt lên, cúp đầu ép dừng phương tiện của Hòa. Ngay sau đó, Long xuống xe mang theo một đoạn ống tuýp kim loại tròn dài khoảng 50 cm, đứng giữa Quốc lộ 51 chửi bới, thách thức và yêu cầu Hòa xuống xe giải quyết. 

Khi Hòa vừa bước xuống cabin, Long lập tức dùng ống tuýp xông vào đánh 2 cái vào vùng đầu của Hòa. Hai bên tiếp tục giằng co ẩu đả trên đường. 

Bị tấn công, Hòa nhặt một viên gạch lát vỉa hè bị bể ném trúng người Long. Thấy vậy, Long bỏ chạy thì Hòa nhặt thêm 2 cục gạch tiếp tục rượt đuổi, ném theo đối phương khoảng 50 mét, gây náo loạn cả khu vực và khiến giao thông trên Quốc lộ 51 bị ùn tắc cục bộ. 

Vụ việc chỉ dừng lại khi nghe tiếng người dân tri hô lực lượng Công an đang đến hiện trường. Hậu quả của vụ ẩu đả khiến Hòa bị thương tích chảy máu ở vùng đầu và nhiều vết thương trên cơ thể, còn Long bị xây xát nhẹ. 

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và đưa các đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại  công an, Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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