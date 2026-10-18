Mỡ lợn cuối cùng đã được chứng minh là có lợi? 4 lời khuyên khi ăn mỡ lợn và lợi ích tự nhiên sẽ đến với gia đình bạn

Đa số người lớn tuổi trong gia đình rất thích ăn mỡ lợn. Một thìa mỡ lợn trộn với cơm thơm lừng có thể khiến người ta ăn thêm nửa bát; nhưng đối với giới trẻ, nó lại bị coi là "thủ phạm" gây béo phì và bệnh tim mạch, nên họ không dám đụng đến.

Có hai quan điểm trái ngược nhau, và không bên nào có thể thuyết phục được bên kia.

Một thí nghiệm trên động vật gần đây đã đưa vấn đề mỡ lợn trở lại tâm điểm chú ý: kết quả khá bất ngờ, cho thấy mỡ lợn không tệ như mọi người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bạn không thể ăn mỡ lợn một cách tùy tiện.

Mỡ lợn không "tệ " như người ta vẫn nghĩ, và cũng không "thần kỳ" như người ta vẫn nói

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Hồ Nam (Trung Quốc) đã tiến hành một thí nghiệm có kiểm soát, cho một nhóm chuột ăn mỡ lợn, một nhóm khác ăn dầu lạc và nhóm thứ ba ăn dầu hạt trà trong vài tháng. Kết quả cho thấy chuột trong nhóm ăn mỡ lợn có mức độ tích tụ mỡ và viêm nhiễm thấp hơn so với hai nhóm còn lại, và không tăng cân đáng kể.

Tại sao điều này lại xảy ra?

Một lời giải thích là mỡ lợn có điểm bốc khói cao và chịu nhiệt tốt, vì vậy nó không dễ bị oxy hóa để tạo ra các chất có hại khi xào ở nhiệt độ cao; ăn với lượng vừa phải cũng có thể giúp cơ thể điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo và ngăn ngừa viêm mãn tính.

Tuy nhiên, cần phải làm rõ: thí nghiệm này được tiến hành trên chuột và không thể áp dụng trực tiếp cho con người. Ý nghĩa của nó là nhắc nhở chúng ta không nên hoàn toàn lên án mỡ lợn.

Tuy nhiên, nhược điểm của mỡ lợn vẫn không thay đổi. Đó là hàm lượng chất béo bão hòa cao. Chất béo bão hòa chiếm khoảng 40% trong mỡ lợn, gấp hơn 2 lần so với các loại dầu thực vật thông thường. Ăn quá nhiều mỡ lợn sẽ làm tăng cholesterol xấu trong máu, có thể gây tổn thương mạch máu theo thời gian. Đó là lý do tại sao các hướng dẫn về chế độ ăn uống luôn khuyên chúng ta nên ăn ít chất béo bão hòa hơn.

Do đó, mỡ lợn không phải là chất độc cũng không phải là loại dầu thần kỳ. Điều quan trọng là ăn bao nhiêu và ăn như thế nào.

4 lời khuyên khi ăn mỡ lợn

TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, bản thân mỡ lợn không phải là thực phẩm xấu. Điều đáng lo ngại là cách sử dụng và bảo quản sai khiến loại chất béo này trở thành nguy cơ đối với sức khỏe. Dưới đây là 4 lời khuyên các gia đình ăn mỡ lợn cần lưu ý:

Kiểm soát tổng lượng thức ăn và ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo người lớn nên sử dụng từ 25 đến 30 gram dầu ăn mỗi ngày, trong đó mỡ lợn chiếm khoảng một nửa, tương đương khoảng 12 đến 15 gram mỡ lợn mỗi ngày. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào mỡ lợn cho mọi bữa ăn, hãy chủ yếu sử dụng các loại dầu thực vật như dầu hạt cải, dầu ngô và dầu hướng dương luân phiên. Sử dụng mỡ lợn để tạo hương vị và thỉnh thoảng để xào, trộn mì hoặc làm bánh ngọt. Những người có cholesterol cao hoặc bệnh tim mạch vành nên giảm lượng mỡ lợn tiêu thụ hơn nữa.

Tránh chiên rán ở nhiệt độ cao nhiều lần

Ngay cả mỡ lợn cũng không chịu được nhiệt độ cao khi đun nóng nhiều lần. Việc tái sử dụng dầu đã dùng để chiên rán sẽ tạo ra các chất độc hại. Dầu đã qua sử dụng một lần không nên được tái sử dụng.

Cần siết chặt các quy định đối với các nhóm đặc biệt

Những người có cholesterol cao, bệnh tim mạch vành, huyết áp cao hoặc tiểu đường cần kiểm soát chặt chẽ lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể. Đối với những người này, nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ mỡ lợn, và tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Lưu ý khi chế biến mỡ lợn

Tự chế biến mỡ lợn sẽ an toàn hơn, nhưng sau khi chế biến xong, hãy bảo quản trong hộp kín, sạch sẽ trong tủ lạnh và dùng hết trong vòng một tháng nếu có thể. Tóp mỡ chiên giòn còn thừa có mùi thơm và có thể thưởng thức thỉnh thoảng, nhưng nên tránh ăn thường xuyên hoặc với số lượng lớn. Tóp mỡ chiên quá kỹ hoặc quá vàng có thể chứa các chất độc hại.

Tóm lại, ăn uống lành mạnh không bao giờ chỉ đơn thuần là "ăn loại dầu/mỡ tốt nhất ". Cách tiếp cận thực tế và hiệu quả là sử dụng nhiều loại dầu mỡ khác nhau, kiểm soát tổng lượng tiêu thụ và duy trì một chế độ ăn uống cân bằng.

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