Lời khuyên cho các gia đình vẫn đang sử dụng đèn tuýp huỳnh quang

Nếu gia đình bạn vẫn đang sử dụng các thế hệ đèn tuýp cũ (đặc biệt là đèn tuýp huỳnh quang), việc tối ưu hóa hiệu suất hoặc chuyển đổi sang công nghệ mới là rất cần thiết để bảo vệ thị lực và tiết kiệm chi phí. Đèn tuýp huỳnh quang truyền thống sử dụng chấn lưu (tăng phô) và tắc te thường có tần số nhấp nháy cao gây mỏi mắt, đồng thời tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với các giải pháp chiếu sáng hiện đại.

Dưới đây là những lời khuyên cốt lõi dành cho các gia đình vẫn đang sử dụng loại đèn này:

1. Giải pháp tối ưu: Chuyển đổi sang đèn tuýp LED

Tiết kiệm điện năng vượt trội: Đèn tuýp LED tiêu thụ ít hơn khoảng 50% đến 60% điện năng so với đèn huỳnh quang truyền thống có cùng độ sáng, giúp giảm hóa đơn tiền điện rõ rệt cho gia đình.

Đèn tuýp LED là một lựa chọn thay thế. (Ảnh: Phenikaa Lighting)

Bảo vệ thị lực cho cả nhà: Đèn LED phát sáng liên tục, hoàn toàn không có hiện tượng nhấp nháy (flicker) như đèn huỳnh quang cũ, giúp mắt không phải điều tiết liên tục, giảm nguy cơ cận thị và mỏi mắt khi đọc sách, làm việc.

Tận dụng lại máng đèn cũ: Khi chuyển sang đèn tuýp LED, bạn không nhất thiết phải mua mới toàn bộ. Bạn có thể mua bóng tuýp LED và nhờ thợ điện đấu nối lại dây (bỏ chấn lưu và tắc te cũ) để tận dụng lại máng đèn có sẵn nhằm tiết kiệm chi phí mua sắm ban đầu.

An toàn cho sức khỏe và môi trường: Đèn huỳnh quang chứa một lượng nhỏ hơi thủy ngân bên trong phôi kính, rất nguy hiểm nếu vô tình bị vỡ. Trong khi đó, đèn tuýp LED làm bằng chất liệu bán dẫn và nhựa cao cấp, không chứa hóa chất độc hại và khó nứt vỡ hơn khi va đập.

2. Lưu ý nếu gia đình chưa có điều kiện thay mới đèn huỳnh quang

Thay thế ngay khi đèn bị đen hai đầu: Khi thấy hai đầu bóng tuýp huỳnh quang bị đen thẫm, đèn sẽ tốn nhiều thời gian kích sáng, nhấp nháy liên tục và phát ra tiếng bèm bẹm khó chịu. Lúc này, hiệu suất phát sáng đã giảm sâu nhưng điện năng tiêu thụ lại tăng lên, bạn nên thay bóng mới ngay.

(Ảnh: Báo Tiếp thị Gia đình)

Lựa chọn màu sắc ánh sáng phù hợp: Hãy phân bổ bóng đèn có màu sắc hợp lý cho từng không gian sống. Phòng khách và không gian làm việc nên dùng ánh sáng trắng (6500K) để tăng sự tỉnh táo; phòng ngủ hoặc phòng ăn nên dùng ánh sáng trung tính hoặc ấm (3000K - 4000K) để tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Lau chùi bụi bẩn định kỳ: Lớp bụi bám dày trên mặt bóng đèn theo thời gian có thể cản trở đến 20% hiệu suất chiếu sáng của thiết bị. Khoảng 3 - 6 tháng một lần, bạn nên tắt nguồn điện hoàn toàn và dùng khăn khô để lau sạch bụi bẩn trên bóng đèn và máng đèn.

Tránh bật tắt đèn liên tục: Đối với đèn huỳnh quang cũ, mỗi lần bật công tắc là một lần dòng điện kích dòng rất lớn qua sợi tóc để mồi sáng. Việc bật tắt đèn quá nhiều lần trong thời gian ngắn sẽ làm giảm tuổi thọ của bóng đèn và tắc te nhanh hơn rất nhiều so với việc để đèn sáng liên tục.

3. Nguyên tắc bố trí khoảng cách để bảo vệ mắt

Tránh lắp đèn tuýp ngay trên đỉnh đầu: Khi lắp đèn tuýp ở phòng học hoặc phòng làm việc, tuyệt đối không thiết kế bóng đèn nằm ngay phía trên đỉnh đầu hoặc trực diện phía trước mặt. Vị trí này sẽ tạo bóng đen của đầu và tay khi bạn cúi xuống viết bài, hoặc gây chói lóa mắt do ánh sáng phản xạ từ mặt bàn, trang sách.

(Ảnh minh họa: FPT Shop)

Nên lắp đèn lệch sang một bên: Vị trí lý tưởng nhất là lắp đèn tuýp lệch sang bên cạnh hoặc phía sau lưng người ngồi từ 1 đến 2 mét, kết hợp với một chiếc đèn bàn nhỏ để tập trung ánh sáng tốt nhất cho công việc.

4. Xử lý an toàn khi vô tình làm vỡ đèn huỳnh quang

Không dùng máy hút bụi: Nếu chẳng may bóng đèn tuýp huỳnh quang cũ bị vỡ, tuyệt đối không dùng máy hút bụi để dọn dẹp. Lực hút và lực đẩy gió của máy hút bụi sẽ làm bột phốt pho và hơi thủy ngân độc hại phát tán ngược trở lại, hòa lẫn vào không khí trong phòng.

Sử dụng bìa cứng và băng dính: Hãy mở toang toàn bộ cửa sổ để thông gió trong ít nhất 15 phút và yêu cầu trẻ nhỏ, thú cưng ra ngoài. Sau đó, dùng một miếng bìa cứng để hốt các mảnh kính vỡ lớn, dùng băng dính bản to để chấm sạch bụi mịn dính trên sàn, cho tất cả vào một túi nilon buộc kín rồi vứt vào thùng rác nguy hại.

5. Đảm bảo an toàn chống cháy nổ tại hộp kỹ thuật

Kiểm tra mùi khét và tiếng kêu phát ra từ tăng phô: Chấn lưu (tăng phô) cũ dùng lâu ngày có thể bị già hóa, sinh nhiệt cực kỳ lớn dẫn đến chảy nhựa bọc dây đồng bên trong. Nếu bạn ngửi thấy mùi khét của nhựa cháy hoặc nghe thấy tiếng rè rè quá to phát ra từ máng đèn, hãy tắt công tắc ngay lập tức để tránh chập cháy điện trên trần nhà.

6. Lựa chọn chỉ số hoàn màu (CRI) chính xác khi mua bóng mới

Chọn đèn có chỉ số CRI trên 80: Khi đi mua bóng tuýp mới (đặc biệt là đèn LED), hãy chú ý nhìn vào thông số ghi trên vỏ hộp. Bạn nên chọn loại có chỉ số hoàn màu CRI > 80 để màu sắc của vật thể, đồ ăn hay làn da của các thành viên trong gia đình hiển thị một cách trung thực, tự nhiên nhất, tránh mua phải loại đèn rẻ tiền có chỉ số CRI thấp khiến không gian nhà trông xám xịt, tối tăm.

Gia Linh (Tổng hợp)