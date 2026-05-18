Lời khuyên cho những ai ăn sáng sau 8h30

Với nhịp sống bận rộn hiện nay, không ít người có thói quen bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng rất muộn. Nhiều người ngủ dậy là làm việc luôn hoặc lao ra đường để đến văn phòng, chỉ uống tạm ly cà phê rồi 8h30-9h mới bắt đầu ăn sáng.

Dù điều này khá phổ biến, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ăn sáng quá muộn trong thời gian dài có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Theo hệ thống y tế Cleveland Clinic, bữa sáng giúp “đánh thức” quá trình trao đổi chất sau một đêm dài cơ thể không được nạp năng lượng. Việc trì hoãn bữa sáng quá lâu có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, dễ mệt mỏi và giảm khả năng tập trung.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ăn đủ là được, ăn lúc nào không quan trọng. Nhưng thực tế, thời điểm ăn cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sinh học của cơ thể.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, cơ thể con người hoạt động theo nhịp sinh học tự nhiên, và việc ăn uống quá lệch khỏi đồng hồ sinh học có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa đường, chất béo và năng lượng.

Phở là món ăn sáng quen thuộc của người Việt.

Ăn sáng lúc nào tốt nhất?

Nhiều chuyên gia khuyên nên ăn sáng trong vòng 1-2 tiếng sau khi thức dậy thay vì để bụng đói quá lâu. Tốt nhất, bạn nên ăn sáng trước 8h30, theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Samantha Cassetty.

Theo Johns Hopkins Medicine, ăn uống không đúng giờ trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ rối loạn đường huyết, tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không phải ai ăn sáng muộn cũng có hại giống nhau.

Ví dụ, người làm việc ca đêm hoặc có lịch sinh hoạt đặc biệt sẽ có đồng hồ sinh học khác. Điều quan trọng là duy trì thời gian ăn tương đối ổn định và đảm bảo cơ thể được nạp năng lượng đầy đủ.

Ngoài ra, chất lượng bữa sáng cũng rất quan trọng.

Theo Tổ chức Tim mạch Mỹ, một bữa sáng lành mạnh nên có sự kết hợp giữa protein, chất xơ và carbohydrate tốt để giúp duy trì năng lượng ổn định.

Một số lựa chọn được chuyên gia khuyến khích gồm:

- Trứng kết hợp bánh mì nguyên cám

- Yến mạch cùng trái cây

- Sữa chua không đường và các loại hạt

- Bún, phở ít dầu mỡ kèm rau xanh

- Sinh tố giàu protein và chất xơ

Ngược lại, chỉ uống cà phê khi bụng đói hoặc ăn đồ ngọt vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng giảm thất thường, làm cơ thể nhanh mệt hơn.

Theo WebMD, uống cà phê khi chưa ăn gì đôi khi có thể gây khó chịu dạ dày, tăng cảm giác bồn chồn hoặc khiến một số người dễ tụt năng lượng về sau.

Nếu bạn thường xuyên ăn sáng sau 8h30 vì quá bận, các chuyên gia gợi ý nên chuẩn bị đồ ăn từ tối hôm trước hoặc chọn những bữa sáng đơn giản nhưng đủ chất để tiết kiệm thời gian.

Đôi khi, chỉ cần thức dậy sớm hơn 15-20 phút cũng giúp cơ thể có khởi đầu dễ chịu hơn cho cả ngày dài.

Bữa sáng không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Nhưng ăn đúng lúc và ăn đủ chất có thể tạo khác biệt lớn với sức khỏe, mức năng lượng và tâm trạng của bạn mỗi ngày.