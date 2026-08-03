Lời khuyên cho những ai có điện thoại Android thường xuyên báo đầy bộ nhớ

Điện thoại Android liên tục báo đầy dung lượng, kéo theo tình trạng máy hoạt động ì ạch và mở ứng dụng chậm là rắc rối phổ biến. Đáng nói, tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra ngay cả khi người dùng không hề tải thêm phần mềm mới trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, thay vì xóa dữ liệu một cách ngẫu nhiên, việc kiểm tra kỹ các hạng mục dưới đây sẽ giúp bạn dọn dẹp hệ thống và giải phóng không gian lưu trữ hiệu quả, triệt để hơn.

Xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng

Bộ nhớ đệm (cache) giúp ứng dụng mở nhanh hơn bằng cách lưu lại dữ liệu tạm trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng, dữ liệu này có thể tăng lên đáng kể, đặc biệt với các ứng dụng mạng xã hội, trình duyệt, xem video hoặc nghe nhạc.

Người dùng có thể xóa ﻿﻿bộ nhớ đệm trên điện thoại Android theo các bước sau:

Bước 1 : Vào Cài đặt ﻿sau đó Chọn Bộ nhớ ﻿và Chọn Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm

Bước 2 : Nhấn Xóa

Người dùng nên ưu tiên kiểm tra những ứng dụng được sử dụng hằng ngày bởi đây thường là những ứng dụng tạo nhiều dữ liệu tạm nhất. Việc xóa bộ nhớ đệm thường không làm mất tài khoản, ảnh hay các dữ liệu cá nhân.

Dọn ảnh, video và các ứng dụng không còn sử dụng

Ảnh, video thường là nhóm dữ liệu chiếm nhiều dung lượng nhất trên điện thoại. Nhiều người còn lưu lại hàng trăm ảnh chụp màn hình, ảnh bị mờ hoặc nhiều bức ảnh giống nhau sau một thời gian dài sử dụng.

Thay vì chỉ xóa ngẫu nhiên khi điện thoại báo đầy bộ nhớ, người dùng nên dành thời gian rà soát thư viện ảnh, ưu tiên xóa các video dung lượng lớn, ảnh chụp màn hình cũ, ảnh trùng lặp hoặc những ảnh, video đã được sao lưu ở nơi khác.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên kiểm tra danh sách ứng dụng đã cài đặt và gỡ bỏ những ứng dụng không còn nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, các trò chơi hoặc ứng dụng chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video thường chiếm nhiều dung lượng.

Đừng bỏ quên các tệp tải xuống và dữ liệu từ ứng dụng nhắn tin

Các tệp PDF, tài liệu, ảnh, video hoặc file cài đặt tải từ Internet thường được lưu trong thư mục Tải xuống (Downloads) . Đây là khu vực nhiều người hiếm khi kiểm tra nhưng có thể chứa lượng lớn dữ liệu không còn cần thiết.

Nhiều ứng dụng nhắn tin mặc định sẽ tự động tải ảnh, video, tài liệu hoặc tệp âm thanh về máy. Sau nhiều tháng sử dụng, những dữ liệu này có thể chiếm hàng GB dung lượng.

Người dùng nên kiểm tra định kỳ thư mục Tải xuống cũng như dữ liệu của các ứng dụng nhắn tin, xóa những tệp không còn cần thiết và cân nhắc tắt tính năng tự động tải xuống nếu không thực sự cần thiết.

Không để bộ nhớ gần đầy trong thời gian dài

Nhiều người chỉ bắt đầu dọn dẹp khi điện thoại xuất hiện cảnh báo bộ nhớ đầy. Tuy nhiên, việc để dung lượng lưu trữ gần chạm ngưỡng trong thời gian dài có thể khiến thiết bị hoạt động kém ổn định.

Việc kiểm tra và dọn dẹp bộ nhớ định kỳ sẽ giúp điện thoại luôn có một phần dung lượng trống để cài đặt ứng dụng, cập nhật hệ điều hành và lưu thêm dữ liệu khi cần. Đây cũng là cách giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định và hạn chế tình trạng chậm, giật sau thời gian dài sử dụng.