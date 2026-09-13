Lời khuyên cho những gia đình vẫn để đèn ngủ cắm điện 24/24

Đèn ngủ là một trong những thiết bị có công suất khá nhỏ trong nhà. Vì vậy, việc để đèn cắm điện liên tục thường không khiến nhiều người bận tâm. Tối đến bật lên, sáng tắt đi, còn phích cắm vẫn nằm nguyên trong ổ điện ngày này qua ngày khác. Cũng cần nói rõ rằng không phải cứ để một chiếc đèn ngủ cắm điện là lập tức nguy hiểm. Tuy nhiên, với loại đèn không cần duy trì nguồn điện để thực hiện chức năng nào khác khi không sử dụng, thói quen cắm điện liên tục là điều gia đình hoàn toàn có thể thay đổi, đặc biệt với đèn đã cũ, dây nguồn xuống cấp hoặc được đặt ở những vị trí không thuận lợi.

1. Lời khuyên quan trọng nhất: Dùng xong nên tắt và rút điện nếu không cần thiết

Nếu đèn ngủ chỉ được sử dụng vào buổi tối, gia đình nên tập thói quen rút phích cắm khi không còn sử dụng trong thời gian dài, thay vì mặc định để thiết bị kết nối với nguồn điện 24/24. Lý do chính không nằm ở việc tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện. Khi đèn đã tắt bằng công tắc cơ học và ngắt mạch đúng thiết kế, mức tiêu thụ có thể bằng không hoặc rất nhỏ tùy loại. Điều đáng quan tâm hơn là giảm thời gian một thiết bị không cần thiết phải kết nối với nguồn điện. Đặc biệt, trước khi cả nhà đi chơi xa nhiều ngày, đèn ngủ thông thường là một trong những thiết bị có thể rút khỏi ổ cắm nếu không có nhu cầu sử dụng. Tất nhiên, không cần biến việc này thành nỗi lo quá mức. Một chiếc đèn đạt tiêu chuẩn, còn tốt và được sử dụng đúng hướng dẫn không phải cứ cắm điện là sẽ xảy ra sự cố. Đây đơn giản là một thói quen an toàn đáng duy trì đối với thiết bị không cần cấp điện liên tục.

2. Đừng chỉ nhìn bóng đèn, dây điện và phích cắm mới là những chỗ cần kiểm tra

Đèn ngủ thường được đặt nhiều năm ở cùng một vị trí nên phần dây nguồn rất dễ bị bỏ quên. Trong khi đó, dây có thể bị gập, kẹp sau tủ đầu giường, đè dưới chân đồ nội thất hoặc kéo căng vì ổ điện nằm quá xa. Gia đình nên thỉnh thoảng kiểm tra toàn bộ dây và phích cắm. Nếu thấy lớp cách điện nứt, bong, đổi màu bất thường, chân phích lỏng hoặc có dấu hiệu nóng, chảy nhựa, thiết bị không nên tiếp tục được sử dụng như bình thường. Ổ cắm cũng cần được chú ý. Phích cắm lỏng lẻo trong ổ điện có thể tạo ra tiếp xúc điện không tốt và sinh nhiệt. Nếu cắm đèn thấy phích không chắc, ổ cắm nóng bất thường, có tiếng lẹt xẹt hoặc xuất hiện mùi khét, hãy ngừng sử dụng và để người có chuyên môn kiểm tra.

3. Cẩn thận với đèn ngủ đặt sát chăn, rèm và đồ dễ cháy

Vị trí của đèn ngủ cũng quan trọng không kém chuyện cắm điện. Nhiều gia đình đặt đèn trên chiếc bàn rất nhỏ cạnh giường, ngay bên cạnh rèm cửa, khăn giấy, sách hoặc đầu giường có nhiều đồ đạc. Với đèn sử dụng bóng có khả năng tỏa nhiệt đáng kể, việc để vật liệu dễ cháy phủ lên hoặc nằm quá sát nguồn sáng là điều cần tránh. Ngay cả với đèn LED ít tỏa nhiệt hơn, cũng không nên phủ khăn, quần áo hoặc vật khác lên đèn. Thiết bị cần được sử dụng theo đúng thiết kế và đảm bảo khả năng tản nhiệt. Đặc biệt, đừng đặt đèn ở vị trí mà khi ngủ có thể vô tình kéo chăn phủ lên, làm đổ hoặc khiến dây điện bị giật căng.

4. Đèn đã tắt nhưng vẫn nóng, có mùi lạ thì không nên tiếp tục cắm

Một chiếc đèn hoạt động bình thường không nên xuất hiện những dấu hiệu bất thường như mùi khét, nhựa biến dạng, tiếng rè hoặc tia lửa ở phích cắm. Nếu đã tắt đèn nhưng bộ nguồn, phích cắm hoặc một bộ phận nào đó vẫn nóng bất thường, gia đình không nên tiếp tục để nguyên thiết bị cắm điện rồi chờ xem tình trạng có hết hay không. Hãy ngắt nguồn điện một cách an toàn và ngừng sử dụng thiết bị. Với đèn có bộ đổi nguồn hoặc mạch điện tử, sự cố cũng có thể nằm ở những bộ phận này chứ không chỉ ở bóng đèn. Đèn quá cũ, dây đã xuống cấp hoặc có dấu hiệu chập chờn cũng không đáng để tiếp tục sử dụng chỉ vì thiết bị vẫn còn sáng.

5. Nếu cần đèn sáng suốt đêm, hãy chọn thiết bị phù hợp thay vì dùng tùy tiện

Có những gia đình thực sự cần đèn ngủ hoạt động nhiều giờ, chẳng hạn nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc cần một nguồn sáng nhẹ để đi lại vào ban đêm. Trong trường hợp này, không cần vì lo cắm điện lâu mà liên tục bật tắt thiết bị. Điều quan trọng hơn là sử dụng một chiếc đèn được thiết kế phù hợp, còn trong tình trạng tốt và đặt ở vị trí thông thoáng, chắc chắn. Có thể ưu tiên loại công suất thấp, sử dụng LED và có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Nếu chỉ cần ánh sáng khi có người thức dậy, đèn cảm biến cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, bởi thiết bị chỉ bật sáng khi cần thay vì phải để đèn sáng suốt cả đêm.

Đèn ngủ là thiết bị nhỏ nên rất dễ tạo cảm giác có thể cắm điện quanh năm mà không cần quan tâm. Thực tế, gia đình cũng không cần quá lo lắng nếu thiết bị đạt tiêu chuẩn và đang hoạt động bình thường. Nhưng với một chiếc đèn không cần sử dụng và cũng không cần duy trì nguồn điện, tập thói quen tắt và rút điện khi không dùng trong thời gian dài vẫn là lựa chọn đơn giản. Quan trọng hơn, hãy kiểm tra dây, phích cắm, ổ điện và vị trí đặt đèn định kỳ, bởi đây mới là những yếu tố có thể biến một món đồ nhỏ cạnh giường thành nguy cơ mất an toàn.