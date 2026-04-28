Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng sử quân tử

Theo Phác Thái Anh | 28-04-2026 - 11:53 AM | Sống

Sử quân tử nổi bật với hoa đẹp và ý nghĩa phong thủy tích cực, vì vậy ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn trồng tại nhà.

Sử quân tử là loại cây dây leo vừa mang vẻ đẹp mềm mại, vừa tạo cảm giác gần gũi nhờ những chùm hoa nhỏ nở dày và hương thơm dịu nhẹ lan trong không gian. Không chỉ đơn thuần là cây trang trí, sử quân tử còn thường được trồng để phủ xanh hàng rào, ban công hay giàn sân trước, giúp không gian sống trở nên sinh động và dễ chịu hơn. Chính sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và khả năng che phủ tự nhiên khiến loại cây này ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, để cây phát triển đẹp và ra hoa đều, việc chăm sóc vẫn cần đúng cách và có một số lưu ý quan trọng.

1. Chọn vị trí trồng nhiều nắng

Sử quân tử là cây ưa sáng mạnh. Nếu thiếu nắng, cây vẫn phát triển lá nhưng rất khó ra hoa hoặc hoa thưa, kém rực rỡ. Vì vậy, nên trồng ở nơi có ánh nắng trực tiếp ít nhất 5–6 giờ mỗi ngày như sân trước, ban công hướng nắng hoặc hàng rào thoáng đãng. Càng nhiều nắng, cây càng sai hoa và màu hoa càng tươi.

2. Chuẩn bị giàn leo chắc chắn ngay từ đầu

Đây là cây dây leo phát triển khá nhanh, nên việc làm giàn là yếu tố không thể bỏ qua. Giàn cần đủ chắc để nâng đỡ thân cây khi trưởng thành, tránh tình trạng đổ ngã hoặc rối cành. Có thể làm giàn ngang, giàn vòm hoặc cho leo hàng rào tùy không gian. Khi cây còn nhỏ, nên hướng dây leo đúng hướng để tạo khung dáng ban đầu.

3. Đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt

Sử quân tử không quá kén đất nhưng rất kỵ úng nước. Đất nên tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước nhanh để rễ phát triển khỏe. Có thể trộn đất với phân hữu cơ hoai mục, trấu hun hoặc xơ dừa để tăng độ thông thoáng. Nếu trồng chậu, cần đảm bảo chậu có lỗ thoát nước rõ ràng để tránh thối rễ.

4. Tưới nước vừa phải, tránh ẩm kéo dài

Cây cần độ ẩm ổn định nhưng không chịu được ngập úng. Tưới quá nhiều sẽ khiến rễ yếu, lá vàng và giảm khả năng ra hoa. Nên tưới khi thấy lớp đất mặt bắt đầu khô, đặc biệt vào mùa mưa cần chú ý thoát nước tốt để tránh đọng nước quanh gốc.

5. Cắt tỉa thường xuyên để cây ra hoa đẹp hơn

Sử quân tử có tốc độ phát triển nhanh nên dễ bị rối tán nếu không cắt tỉa. Việc tỉa bớt cành già, cành yếu hoặc cành mọc chồng chéo giúp cây thông thoáng, nhận ánh sáng đều hơn. Quan trọng hơn, cây thường ra hoa trên các cành non, nên cắt tỉa đúng cách sẽ kích thích cây ra nhiều hoa hơn.

6. Bón phân hợp lý theo từng giai đoạn

Để cây phát triển khỏe và ra hoa đều, cần bổ sung dinh dưỡng định kỳ. Giai đoạn đầu nên ưu tiên phân hữu cơ để nuôi rễ và thân. Khi cây trưởng thành, có thể tăng cường phân có hàm lượng kali cao để kích thích ra hoa. Tránh bón quá nhiều đạm vì sẽ khiến cây phát triển lá mạnh nhưng ít hoa.

7. Theo dõi sâu bệnh, đặc biệt vào mùa ẩm

Sử quân tử đôi khi bị rệp, nấm lá hoặc sâu ăn lá khi thời tiết ẩm kéo dài. Nên thường xuyên kiểm tra mặt dưới lá và các chồi non để phát hiện sớm. Nếu có dấu hiệu bệnh, nên xử lý kịp thời bằng biện pháp sinh học hoặc cắt bỏ phần bị ảnh hưởng để tránh lây lan.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
sử quân tử

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân khi nhận được tin nhắn "phạt nguội" dạng này, cần xóa ngay lập tức

Tất cả người dân khi nhận được tin nhắn "phạt nguội" dạng này, cần xóa ngay lập tức Nổi bật

Xuất hiện 2 đầu số điện thoại lừa đảo mới: Tuyệt đối không nghe gọi, và chặn số ngay

Xuất hiện 2 đầu số điện thoại lừa đảo mới: Tuyệt đối không nghe gọi, và chặn số ngay Nổi bật

Người có tuổi thọ ngắn thường có 5 "điểm chung" này, nhiều người dính ít nhất 1 cái mà không hay biết

11:50 , 28/04/2026

Người có tuổi thọ ngắn thường có 5 “điểm chung” này, nhiều người dính ít nhất 1 cái mà không hay biết

11:50 , 28/04/2026
6 loại rau củ có tốc độ phát triển nhanh, chỉ vài tuần là được thu hoạch

11:45 , 28/04/2026
Ông ấy đưa tôi toàn bộ lương hưu 50 triệu mỗi tháng - nhưng chỉ sau 7 ngày sống chung, tôi quyết định rời đi

11:14 , 28/04/2026
Người đàn ông U40 uống 2 viên dầu cá/ngày để giảm mỡ máu, 1 năm sau khám sức khỏe bác sĩ thốt lên: Tại sao anh dùng thuốc như vậy?

10:49 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên