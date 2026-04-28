Người có tuổi thọ ngắn thường có 5 “điểm chung” này, nhiều người dính ít nhất 1 cái mà không hay biết

Dù sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, nhưng không ai muốn mình thuộc nhóm có tuổi thọ ngắn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tuổi thọ của một người phụ thuộc phần lớn vào lối sống và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Trên thực tế, những người có nguy cơ đoản thọ thường có một số đặc điểm chung. Nếu không sớm nhận ra và điều chỉnh, các yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lâu dài.

Thường xuyên tức giận, tâm trạng tiêu cực

Những người hay nóng giận thường có nguy cơ sống thọ kém hơn. Khi tức giận, cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, khiến huyết áp tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ tim mạch. Nếu tình trạng này kéo dài, mạch máu dễ bị tổn thương.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch châu Âu chỉ ra rằng, việc thường xuyên rơi vào trạng thái tức giận, căng thẳng hoặc u uất có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và bệnh mạch vành. Ngoài ra, cảm xúc tiêu cực kéo dài còn làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc bệnh và có thể ảnh hưởng đến chức năng não bộ.

Vòng eo lớn, tích tụ mỡ bụng

Nhiều người cho rằng bụng to là biểu hiện của cuộc sống đủ đầy, nhưng thực tế đây lại là một chỉ số cảnh báo sức khỏe. Vòng eo càng lớn, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính càng cao.

Mỡ nội tạng tích tụ ở vùng bụng có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh về xương khớp. Đồng thời, đây cũng là khu vực tập trung nhiều cơ quan quan trọng như gan, tụy, dạ dày và ruột. Khi lượng mỡ dư thừa quá nhiều, gan dễ bị tổn thương và tiến triển thành gan nhiễm mỡ. Hoạt động của hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Vòng eo càng lớn, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính càng cao. (Ảnh minh hoạ)

Cổ to bất thường

Chu vi cổ là một chỉ số sức khỏe ít được chú ý nhưng lại có ý nghĩa nhất định. Ở người trưởng thành, chu vi cổ trung bình khoảng 38 cm đối với nam và 35 cm đối với nữ. Nếu vượt quá mức này, có thể là dấu hiệu tích tụ mỡ quanh vùng cổ.

Các nghiên cứu cho thấy chu vi cổ lớn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, cổ to bất thường cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề liên quan đến tuyến giáp, trong đó có nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng.

Nhịp tim thường xuyên nhanh

Nhịp tim của người trưởng thành thường dao động trong khoảng 60 đến 100 lần mỗi phút. Nếu nhịp tim duy trì ở mức quá nhanh trong thời gian dài, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn, từ đó làm tăng nguy cơ suy tim và các bệnh lý tim mạch.

Nhịp tim nhanh có thể bắt nguồn từ việc thiếu vận động, thức khuya kéo dài hoặc áp lực tâm lý. Nếu không được điều chỉnh kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Nhịp tim nhanh có thể làm tăng nguy cơ suy tim và các bệnh lý tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Sống trong không gian chật chội

Môi trường sống cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Các nghiên cứu cho thấy, sống trong không gian chật hẹp có thể làm giảm cơ hội vận động và tương tác xã hội, từ đó tác động tiêu cực đến tâm lý và thể chất.

Bên cạnh đó, điều kiện sống hạn chế cũng có thể liên quan đến việc tiếp cận dịch vụ y tế và chất lượng sống nói chung, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Có thể thấy, những yếu tố trên đều xuất phát từ thói quen sinh hoạt và môi trường sống hàng ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là các dấu hiệu mang tính tham khảo, không thể áp dụng tuyệt đối cho mọi trường hợp.

Để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây mới là nền tảng bền vững giúp mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống trong dài hạn.

Theo People's Daily