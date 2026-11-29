Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý III/2026, khi lợi nhuận suy giảm sâu so với cùng kỳ. Áp lực đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thu nhập lãi thuần đi xuống trong bối cảnh chi phí huy động vốn tăng nhanh.

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026 của TCBS Research, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng mẹ của Eximbank đạt 144 tỷ đồng, giảm 67,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng, giảm 66,8%.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong quý đạt 1.343 tỷ đồng, giảm 19,7%. Trong đó, thu nhập lãi thuần – nguồn thu cốt lõi của nhà băng giảm 25,6%, còn 1.090 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí hoạt động tăng 3,6%, lên 958 tỷ đồng, khiến tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tăng lên 71,3%, so với 55,3% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 864 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 57% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tương ứng 1.515 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Eximbank suy giảm là biên lãi ròng (NIM) tiếp tục đi xuống. Chỉ số này trong quý III còn 1,9%, thấp hơn mức 2,3% của quý II và 2,4% cùng kỳ năm trước.

Theo TCBS Research, chi phí vốn của ngân hàng tăng từ 5,4% trong quý II lên 6,2% trong quý III, trong khi lợi suất tài sản sinh lãi chỉ tăng từ 7,5% lên 7,8%. Khoảng cách giữa tốc độ tăng chi phí huy động và lợi suất tài sản khiến biên lãi ròng bị thu hẹp.

Nguồn: TCBS Research

Chi phí trả lãi tăng 42,8% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức tăng 16,8% của thu nhập lãi. Trong khi đó, Eximbank chủ động thu hẹp dư nợ cho vay, khiến quy mô tài sản tạo thu nhập lãi giảm.

Tính đến cuối quý III/2026, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng giảm 17,6% so với đầu năm. Riêng trong quý III, dư nợ giảm 19,2%. Tiền gửi khách hàng cũng giảm 10,7% từ đầu năm, còn khoảng 158.299 tỷ đồng.

TCBS Research dự báo NIM của Eximbank có thể tiếp tục giảm về khoảng 1,7% trong quý IV/2026, do vốn dư được phân bổ vào thị trường liên ngân hàng với lợi suất thấp hơn cho vay, trong khi lãi suất cho vay chịu định hướng giảm.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Eximbank là diễn biến trái chiều giữa tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2.

Cuối quý III, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm về 2,6%, từ mức 3,1% của quý trước. Số dư nợ xấu giảm 31,4%, còn 3.973 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này có đóng góp đáng kể từ việc Eximbank bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Theo ước tính của TCBS Research, khoảng 3.813 tỷ đồng dư nợ gốc đã được bán cho VAMC trong quý. Đổi lại, Eximbank nhận 3.432 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt thay vì tiền mặt. Rủi ro thu hồi các khoản nợ này vẫn thuộc về ngân hàng và trái phiếu sẽ phải được trích lập dự phòng dần từ năm 2027.

Đáng lo ngại hơn, nợ nhóm 2 – nhóm nợ cần chú ý, có khả năng chuyển thành nợ xấu trong các kỳ tiếp theo tăng 50,7% trong quý, lên 4.614 tỷ đồng, tương đương 3% dư nợ. Đây là mức cao nhất trong hơn 10 năm qua.

TCBS Research ước tính nợ xấu hình thành mới trong quý III khoảng 1.992 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức 828 tỷ đồng của quý II. Đơn vị phân tích cũng dự báo tỷ lệ nợ xấu của Eximbank có thể tăng trở lại khoảng 2,9% vào cuối năm 2026 khi một phần nợ nhóm 2 chuyển nhóm.

Như vậy, việc tỷ lệ nợ xấu giảm trong quý III chưa đồng nghĩa áp lực chất lượng tài sản đã được giải quyết triệt để. Khả năng thu hồi các khoản nợ đã bán cho VAMC và diễn biến nợ nhóm 2 sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới.

Với tiến độ lợi nhuận sau 9 tháng mới đạt 57% kế hoạch, Eximbank cần thêm khoảng 651 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV để hoàn thành mục tiêu cả năm. Con số này cao gấp khoảng 3,5 lần kết quả quý III.

Tuy nhiên, TCBS Research dự phóng lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 của Eximbank chỉ đạt khoảng 1.114 tỷ đồng, tương đương 73,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng mẹ được dự báo đạt khoảng 863 tỷ đồng, giảm 24,1% so với năm trước.

Về dài hạn, TCBS Research dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2027 có thể tăng khoảng 20% khi NIM phục hồi về khoảng 2,3% và nguồn vốn dư được đưa trở lại hoạt động cho vay. Tuy nhiên, ngân hàng cũng sẽ bắt đầu ghi nhận chi phí trích lập dự phòng đối với trái phiếu đặc biệt VAMC.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu EIB đóng cửa phiên 26/11/2026 ở mức 14.750 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/B khoảng 1 lần. Dù mức định giá này thấp hơn khoảng 31% so với trung vị lịch sử của chính cổ phiếu, TCBS Research cho rằng vẫn chưa thực sự hấp dẫn khi ROE trượt bốn quý của Eximbank chỉ đạt 0,7%, thấp hơn nhiều mức trung vị 18,3% của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.