Lợi nhuận Tập đoàn mẹ của Keppel Land tăng 25%, Việt Nam chiếm 23% quỹ đất dân cư và 26% mảng Bđs thương mại

Dự án Saigon Central được Keppel Land đầu tư

Trong chiến lược của Tập Đoàn Keppel, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Đây không chỉ là nơi Keppel có quỹ đất lớn, mà còn là thị trường năng động để tập đoàn mở rộng sang các dịch vụ hạ tầng bền vững thế hệ mới.

Cụ thể, ở mảng Bất động sản , Việt Nam vẫn là một trong những thị trường cốt lõi. Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9/2025, quỹ đất nhà ở của Keppel tại Việt Nam là 6.937 căn, chiếm 23%. Song song đó, danh mục bất động sản thương mại (Commercial portfolio) tại Việt Nam rộng 401.210 m2, chiếm 26% tổng danh mục.

Biểu đồ cơ cấu danh mục BĐS của Keppel theo Quốc gia

Song song với việc nắm giữ quỹ đất, Keppel đang đẩy mạnh các giải pháp năng lượng sạch. Phân khúc Giải pháp Bền vững và Giảm carbon của tập đoàn vừa ký các hợp đồng Dịch vụ Năng lượng (Energy-as-a-Service - EaaS) mới tại sáu thị trường lớn, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam .

Việt Nam cũng là một phần quan trọng trong chương trình thoái vốn đã diễn ra, với các thương vụ được Keppel liệt kê bao gồm việc thoái vốn 22,6% cổ phần tại Giai đoạn 3 của Saigon Centre (98 triệu SGD), 42% cổ phần tại Palm City (141 triệu SGD), cùng với việc thoái vốn cổ phiếu Nam Long (58 triệu SGD).

Lợi nhuận toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, tập đoàn trụ sở tại Singapoore đạt được những kết quả tích cực. Lợi nhuận ròng của "Keppel Mới" (New Keppel) – mô hình tập trung vào 3 mảng chính là Cơ sở hạ tầng, Bất động sản và Kết nối – đã tăng vọt hơn 25% so với cùng kỳ 2024. Cả ba phân khúc kinh doanh này đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận, giúp thu nhập định kỳ (recurring income) cũng tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Ngay cả khi tính cả khoản lỗ kế toán từ việc đề xuất thoái vốn mảng kinh doanh viễn thông của M1 (đã được phân loại lại là Hoạt động không tiếp diễn), tổng lợi nhuận ròng toàn công ty trong 9 tháng 2025 vẫn tăng hơn 5% so với cùng kỳ.

Chiến lược thoái vốn﻿

Kết quả này phản ánh chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình nhà quản lý và vận hành tài sản toàn cầu. Điểm nhấn là chương trình "thoái vốn" (asset monetisation). Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Keppel đã công bố thoái vốn khoảng 2,4 tỷ SGD, bao gồm cả thương vụ "bom tấn" thoái vốn mảng viễn thông của M1 (ước tính 1,3 tỷ SGD).

Ông Loh Chin Hua, CEO của Keppel, cho biết: "Thị trường ngày càng công nhận Keppel là một nhà quản lý và vận hành tài sản toàn cầu, và đã bắt đầu tái định giá công ty khi chúng tôi thực thi chiến lược tăng trưởng của mình."



Kể từ khi khởi động chương trình vào tháng 10/2020 đến nay, Keppel đã công bố thoái vốn tổng cộng khoảng 14 tỷ SGD, bao gồm cả việc thoái vốn khỏi Keppel Offshore & Marine vào năm 2023. Tập đoàn này cho biết đang nhắm mục tiêu thoái vốn thêm 500 triệu SGD trong vài tháng tới.