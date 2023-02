Long An 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư

UBND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, doanh nghiệp năm 2023 chiều 22/2.

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Long An cam kết sẽ tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững; bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật".

Theo ông Được, năm 2022 là một năm rất khó khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Tuy nhiên, Long An đã vươn lên như một điểm sáng về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 và trở thành sự chọn lựa hấp dẫn, an toàn và tin cậy của các nhà đầu tư.

"Năm 2022, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,46%, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước; tổng thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, đạt cột mốc 22.000 tỷ đồng", Bí thư Tỉnh uỷ Long An thông tin.

Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được.

Ông cũng cho biết, Long An cũng đã thu hút vốn đầu tư trong nước tăng hơn 2 lần (tổng vốn đăng ký mới 23.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD); tổng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm năm 2022 là 732 triệu USD, nâng tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư vào Long An lên hơn 10 tỷ USD và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước.



Cùng với những thành tựu về kinh tế thì lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định.

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Nguyễn Văn Được mong năm 2023 các cơ quan ngoại giao, Hiệp hội, doanh nghiệp có thể hiểu rõ những khó khăn mà tỉnh đang gặp phải để cùng nhau phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Long An khẳng định sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp, doanh nhân; đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất, những sáng kiến, kinh nghiệm để tỉnh có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt, hướng đến các mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững.

"Đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp được thẳng thắn chia sẻ và đối thoại. Các kiến nghị, đề xuất từ các doanh nghiệp, các hiệp hội cũng sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế một cách thực chất hơn và hiệu quả hơn, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An", ông Được nêu ý kiến thêm.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM - Kang Myong Il - cho hay, Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ hai trong số gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An, với trên 200 dự án, tổng vốn đầu tư gần 940 triệu USD. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Hàn Quốc có thêm 6 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư hơn 122 triệu USD.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM - Kang Myong Il.

Theo ông Kang Myong Il, thời gian tới, các doanh nghiệp mong được lãnh đạo tỉnh Long An hỗ trợ nhiều hơn về các thủ tục đất đai tại các khu công nghiệp, cụ thể tại KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An; chính sách thủ tục giảm giá nước sinh hoạt, sản xuất cho khu công nghiệp… Doanh nghiệp FDI, đặc biệt là Hàn Quốc rất quan tâm đến chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp phụ trợ, linh kiện. Nếu tỉnh Long An có những hỗ trợ phù hợp về chính sách đầu tư, đây sẽ là lĩnh vực tạo nên điểm nhấn cho công nghiệp của Long An trong tương lai.



Trong khi đó, ông Inoue Koji - Trưởng nhóm doanh nghiệp Nhật tại Long An - cũng mong muốn được hỗ trợ về cách tính thuế.

"Vừa qua vẫn có một số trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc khai thuế bởi hiểu chưa đúng các quy định liên tục được điều chỉnh sửa đổi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Nhật và doanh nghiệp nước ngoài còn gặp một số khó khăn liên quan đến vấn đề truy thu thuế… gây phát sinh chi phí bất ngờ, ngoài kế hoạch…"- ông Inoue Koji kiến nghị.

Ông Võ Quốc Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An.





Tại buổi gặp gỡ, đại diện doanh nghiệp trong nước, ông Võ Quốc Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An - cho rằng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã nỗ lực vượt qua những khăn của đại dịch có những đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Long An - cho biết, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp du lịch của Long an được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp, sở ngành. Tuy nhiên doanh nghiệp du lịch phát triển chưa tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh nhà. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch tăng cường hợp tác giữa các hội và hiệp hội, kêu gọi sự đồng thuận của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp...

"Chúng tôi đang cố gắng kêu gọi phát triển du lịch theo xu hướng bền vững, lấy những thế mạnh của địa phương để xây dựng sản phẩm du lịch có tính đặc thù. Tăng cường công tác truyền thông để kích cầu và quảng bá du lịch, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông minh cho phát triển du lịch" - ông Hiển nói.

Làm hết sức để nhà đầu tư đến Long An

Lắng nghe những ý kiến của các Hiệp hội, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho hay, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh sẽ có trao đổi, giải đáp, làm rõ ngay tại Hội nghị đối với những kiến nghị, đề xuất chính đáng từ phía doanh nghiệp, và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền của tỉnh.

"Qua những ý kiến, đề xuất của quý đại biểu, Tỉnh cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm hoạt động đầu tư đạt hiệu quả. Đối với những vấn đề các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, vướng mắc, tôi yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo thẩm quyền khẩn trương rà soát, giải quyết kịp thời" - ông Nguyễn Văn Út cho biết.

Người đứng đầu chính quyền Long An cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tiếp thu, chọn lọc, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để áp dụng. Đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, đề nghị tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ông Út cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối của tỉnh tiếp nhận các thông tin, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và phản hồi cho doanh nghiệp về kết quả giải quyết để tạo môi trường đầu tư thật sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, để nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh luôn có một niềm tin vững chắc, với tinh thần tất cả các bên đều phát triển, đều có lợi.