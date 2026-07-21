Long Châu cùng ngành y tế Lâm Đồng tầm soát đột quỵ miễn phí cho hàng ngàn người dân khó khăn

Hợp lực công - tư mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2026), Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu triển khai chương trình "Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh" tại phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 1.000 người dân trên địa bàn đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tầm soát nguy cơ đột quỵ và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà đến các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân và sẻ chia với cộng đồng.

BSCKII. Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, BSCKII. Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 09/09/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết, ngành y tế Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị để tổ chức các chương trình khám sức khoẻ, đưa các dịch vụ y tế đến tận cơ sở. Chương trình "Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh" là hoạt động thiết thực, góp phần đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình.

Theo BSCKII. Huỳnh Thanh Huynh, ngành y tế Lâm Đồng đang quyết tâm cụ thể hóa chủ trương bằng những hoạt động ngay từ tuyến cơ sở. Bên cạnh việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, ngành còn từng bước triển khai khám sức khỏe toàn dân, cập nhật dữ liệu sức khỏe, kết nối sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", giúp mỗi người dân được quản lý sức khỏe liên tục, thuận tiện và bình đẳng. Qua đó sẽ giúp ngành y tế Lâm Đồng quản lý dữ liệu người bệnh thuận tiện hơn, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn. Đối với đội ngũ y tế trẻ, chương trình lần này không chỉ là hoạt động phụng sự cộng đồng, mà còn thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và lòng tri ân đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Chung sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đẩy mạnh chuỗi chương trình "Hành trình sức khỏe" phòng đột quỵ trong cộng đồng trên toàn quốc. Hợp lực cùng ngành y tế Lâm Đồng chăm sóc sức khỏe người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục là bước đi chiến lược nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu tại các địa phương.

Chương trình "Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh" hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, nâng cao chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Đại diện đơn vị chia sẻ: "Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân khẳng định quan điểm lấy phòng bệnh là chính, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng cường y tế dự phòng. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Hưởng ứng tinh thần đó, Long Châu cam kết đồng hành bền bỉ cùng ngành y tế trong chiến lược dự phòng và quản lý đột quỵ, bệnh mạn tính tại Việt Nam. Thông qua mạng lưới hơn 2.678 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng phủ rộng khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn và sự hợp tác chặt chẽ với ban, ngành, địa phương, Long Châu mong muốn đưa chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe đến gần hơn với người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho người Việt. Chương trình hôm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta."

Tầm soát sức khỏe sớm - giảm thiểu gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng

Theo thống kê của ngành y tế, đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, với hơn 200.000 ca mắc mỗi năm (1). Điều này cho thấy việc nâng cao nhận thức phòng ngừa, gia tăng khả năng tiếp cận tầm soát sớm cho cộng đồng, đặc biệt ở các địa phương có hoàn cảnh khó khăn là bước đi vô cùng cấp thiết.

Các chuyên viên y tế hỗ trợ người dân kiểm tra nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng.

Trong sáng ngày 18/07, các đơn vị y tế Lâm Đồng và Long Châu đã huy động 25 bác sĩ, hơn 100 chuyên viên y tế khám tổng quát, tầm soát và tư vấn sức khỏe cho người dân. Tại đây, các bác sĩ tư vấn chuyên đề "Chủ động phòng chống đột quỵ", giúp người dân nhận biết sớm các dấu hiệu, yếu tố nguy cơ và cách xử trí ban đầu khi xảy ra đột quỵ.

Bên cạnh đó, người dân còn được cung cấp những kiến thức quan trọng về các bệnh thường gặp như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, xương khớp, tiêu hóa… Chương trình khám sàng lọc miễn phí các chỉ số huyết áp, tiểu đường, kiểm tra loãng xương, siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang… để đánh giá nguy cơ, giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và có biện pháp chăm sóc khoa học, phù hợp.

Không chỉ phát thuốc miễn phí, đội ngũ dược sĩ Long Châu còn tư vấn sử dụng thuốc đúng cách, đúng chỉ định cho người dân.

Là một trong những người đến khám từ sớm, ông K'Noan (sinh năm 1976, phường Đông Gia Nghĩa) cho biết, ông mắc bệnh gai cột sống nhiều năm, thường xuyên đau nhức nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa có điều kiện thăm khám định kỳ. Tại chương trình, ông được các bác sĩ khám, tư vấn phương pháp điều trị, hướng dẫn chế độ sinh hoạt, luyện tập phù hợp và cấp phát thuốc miễn phí. Ông bày tỏ vui mừng vì được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để người dân vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, ban tổ chức còn trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập.

Việc tổ chức các chương trình khám bệnh lưu động, cấp phát thuốc miễn phí không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Thông qua sự phối hợp các đơn vị công - tư, chương trình tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội.

Với Hệ thống Nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, chương trình tiếp tục là minh chứng cho nỗ lực phụng sự cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng chính là cam kết bền vững của hệ thống hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Từ năm 2026, Long Châu chính thức trở thành đối tác chiến lược 5 năm của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trong chương trình dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình được triển khai với tầm nhìn dài hạn, liên tục và có hệ thống, thể hiện cam kết đồng hành bền vững giữa khu vực công - tư trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường phòng bệnh và ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu gánh nặng đột quỵ cho cộng đồng.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục nối dài sứ mệnh của "Hành trình sức khoẻ", hợp lực cùng các ban, ngành, địa phương, đơn vị y tế tổ chức các hoạt động chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân. Tất cả hướng đến mục tiêu dài hạn vì một Việt Nam khỏe mạnh, không còn gánh nặng bệnh mạn tính và đột quỵ.