Long Xuyên – Thị trường ngách đầy tiềm năng cho nhà đầu tư nhanh nhạy

Một trong những điểm đến nổi bật trên bản đồ mới ấy chính là các đô thị ven sông của miền Tây Nam Bộ – nơi quỹ đất còn rộng, giá trị văn hóa bản địa giàu bản sắc, và hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ.

Trong đó, Long Xuyên (An Giang) – trung tâm vùng Tứ giác Long Xuyên – đang nổi lên như "ngôi sao mới" với dòng sản phẩm nhà phố ven sông, shophouse thương mại, mang lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn cho vốn đầu tư.

Hạ tầng tỷ đô và sự thiết lập mặt bằng giá mới

Thị trường bất động sản Việt Nam đang tái thiết lập mặt bằng giá mới, và Long Xuyên không nằm ngoài xu thế đó.

Các yếu tố vĩ mô như khung giá đất điều chỉnh, chi phí vật liệu tăng, cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang tạo đòn bẩy mạnh cho giá trị bất động sản khu vực.

Chỉ riêng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Long Xuyên đến trung tâm Cần Thơ còn chưa tới 1 giờ.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cũng vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên. Dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp I, có tổng chiều dài tuyến gần 63km. Trong đó tuyến chính dài gần 52km và tuyến nối dài gần 11 km.

Long Xuyên đang thiết lập một mặt bằng giá mới, được dẫn dắt bởi nhu cầu thật và dòng vốn đầu tư hạ tầng.

Mekong District – Biểu tượng mới của một Long Xuyên hiện đại

Giữa bức tranh phát triển đó, Mekong District nổi lên như một khu đô thị ven sông đương đại – nơi hội tụ cả giá trị thương mại, an cư và bản sắc sông nước Mekong.

Dự án không chỉ thu hút cư dân địa phương tìm kiếm chốn sống đẳng cấp, mà còn hấp dẫn giới đầu tư nhờ pháp lý minh bạch, vị trí ven sông Hậu đắc địa và cộng đồng cư dân tinh hoa đã hình thành.

Nếu ở Thái Lan có Asiatique The Riverfront bên sông Chao Phraya, ở Singapore có Clarke Quay bên sông Singapore, thì Long Xuyên – với Mekong District – đang từng bước kiến tạo "thương phố ven sông" đầu tiên của miền Tây Nam Bộ.

Mekong District vừa có giá trị khai thác vừa có giá trị giữ tài sản Nguồn: N.H.O

Một điểm đến hội tụ thương mại, văn hóa và trải nghiệm – nơi không chỉ để sống, mà để tận hưởng và tự hào.

Vì vậy, thay vì đầu tư vào các dự án ở biển hoặc núi vốn đã bão hòa, Mekong District đang được giới đầu tư tinh anh nhìn nhận như một sản phẩm "ngách" đầy tiềm năng, nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và mức giá vẫn ở "vùng đáy" so với tiềm năng thực.

Mekong District – nơi không chỉ để sống, mà để tận hưởng và tự hào Nguồn: N.H.O

Đồng thời, sự khan hiếm quỹ đất trung tâm ven sông Hậu khiến Mekong District trở thành tài sản mang tính di sản.

Dòng khách hơn 5 triệu lượt/năm đến Châu Đốc và hàng trăm nghìn du khách ghé Long Xuyên mỗi mùa lễ hội đã mở ra nhu cầu mới về lưu trú, trải nghiệm và khám phá bản sắc địa phương nơi đây. Vì vậy, các sản phẩm bất động sản vừa có giá trị khai thác vừa có giá trị giữ tài sản sẽ là xu hướng chủ đạo.

Đầu tư hôm nay – nghĩa là đón đầu giai đoạn vàng của một thành phố đang phát triển bằng nội lực, với tốc độ tăng trưởng bền vững và pháp lý minh bạch.

Thông tin dự án:

Mekong District - Khu đô thị bên dòng Mekong, một biểu tượng cho phong cách sống hiện đại tại vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ được mở bán vào Quý IV/2025.

Website: https://mekongdistrict.vn/

Hotline: 090 158 78 98