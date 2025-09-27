Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp

27-09-2025 - 08:57 AM | Bất động sản

Nằm trên tầng cao của một chung cư cũ ở Thảo Điền (TP.HCM), căn chung cư được lột xác mang đến cảm giác êm dịu và thoáng đãng. Căn hộ khai thác tối đa tầm nhìn, ánh sáng và gió trời, biến căn hộ xuống cấp thành không gian sống đầy cảm hứng.

Bước vào căn hộ, một không gian ngập tràn ánh sáng được phơi bày ngay trước mắt. Ánh sáng rót đầy phòng và phóng tầm mắt ra sông Sài Gòn. Không gian sống nơi đây chứa đựng một giá trị đặc biệt về cảnh quan, về sự tĩnh lặng giữa một đô thị sôi động và đó chính là khởi nguồn của cảm hứng thiết kế.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 1.

Với tiêu chí khai thác tối đa tầm nhìn và sự thông thoáng, nhóm kiến trúc sư đã bắt tay vào dự án với mong muốn tạo nên một sự thay đổi vừa ấn tượng vừa dịu êm.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 2.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 3.

Không gian chung được mở rộng, kết nối liền mạch, hướng trọn tầm nhìn ra sông. Việc bố trí hợp lý các diện tích đặc - rỗng không chỉ tối ưu ánh sáng tự nhiên mà còn tăng khả năng thông gió, mang đến luồng sinh khí mới cho toàn bộ căn hộ.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 4.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 5.

Không gian bếp được thiết kế đơn giản, gọn gàng

Để tăng hiệu quả sử dụng không gian, phong cách tối giản được lựa chọn cho các diện tích tường và bề mặt lớn, tạo cảm giác rộng rãi và gọn gàng. Từng món đồ nội thất được cân nhắc kỹ lưỡng, không thừa thãi, vừa đảm bảo công năng vừa đóng vai trò điểm nhấn thẩm mỹ.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 6.

Sự kết hợp tinh tế giữa vật liệu, ánh sáng và màu sắc giúp mỗi căn phòng có cá tính riêng nhưng vẫn hoà quyện trong một tổng thể.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 7.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 8.

Phòng ngủ có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 9.

Giá trị cốt lõi của dự án nằm ở việc tôn trọng và phát huy những tiềm năng vốn có của không gian. Căn penthouse không chỉ trở thành chốn ở mà còn là nơi gia chủ cảm thấy bình yên và tái tạo năng lượng mỗi khi trở về sau một ngày dài giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 10.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 11.

Không gian xanh kết nối

Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự hiện diện của sân vườn và mảng tường xanh giúp kết nối các không gian trong căn biệt thự nghỉ dưỡng, nơi thiên nhiên trở thành một phần của nhịp sống thường nhật.

'Lột xác' chung cư cũ thành không gian sống đẳng cấp- Ảnh 12.

TP HCM: Tin vui cho người dân ở chung cư cũ

Theo Lâm Thuỳ Dương

Tiền phong

