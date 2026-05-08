Louis Phạm đáp trả cực gắt khi bị mỉa mai “ăn bám“

Mới đây, trong một cuộc trò chuyện cùng người hâm mộ, hot TikToker Louis Phạm (hay còn được biết đến là cựu hotgirl TDDC Phạm Như Phương) tỏ ra khá bức xúc trước những ý kiến mỉa mai việc cô tận hưởng cuộc sống sang chảnh là nhờ vào bạn trai và gia đình. Thậm chí có anti-fan còn công kích cô nàng bằng hai từ "ăn bám" đầy thành kiến.

Không im lặng, Louis Phạm lập tức đáp trả. Cô nàng cho biết việc đặt chân đến Mỹ đối với mình là chuyện bình thường "như đi chợ" và bản thân đã thực hiện rất nhiều chuyến đi tương tự trong quá khứ.

Để minh chứng cho khả năng tài chính và lối sống sang chảnh của mình mà chẳng cần "ăn bám", cựu hotgirl TDDC còn khoe loạt vlog mua sắm ở Mỹ, sẵn sàng cho thấy mức độ chi tiêu "không phải dạng vừa" của bản thân qua những lần đi về liên tục giữa Việt Nam và nước ngoài.

Đỉnh điểm của sự đáp trả nằm ở thái độ vô cùng tự tin và có phần "xéo sắc" khi cô trực tiếp nhắc đến từ khóa nhạy cảm mà antifan thường xuyên dùng để tấn công mình.

Louis Phạm thẳng thắn đặt câu hỏi ngược lại rằng nếu cô có thực sự "ăn bám" thì điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến kinh tế của những người đang chỉ trích, bởi cô chưa từng mở miệng xin bất cứ ai một đồng nào. Cách trả lời trực diện, không né tránh của Louis Phạm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những bình luận tiêu cực đang nhắm vào mình.

"Không phải sang 1 lần, đây người ta đi Mỹ như đi chợ không biết bao nhiêu lần, đi về đi qua đi lại hoài luôn, còn bao nhiêu vlog shopping mà nghĩ người ta ăn bám à. Mà nếu có ăn bám thì sao? Đã ăn bám các bà chưa? Chưa mở mồm xin các bà đồng nào. Nhìn thấy người ta có cuộc sống hạnh phúc quá không chịu được à, không chịu thì phải chịu"... Louis Phạm nói.

Không dừng lại ở đó, Louis Phạm còn cho rằng những ý kiến tiêu cực thực chất chỉ xuất phát từ sự đố kỵ trước cuộc sống viên mãn và hạnh phúc mà cô đang tận hưởng.

Cô chốt lại bằng một tuyên bố đầy thách thức rằng nếu đối phương cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy mình hạnh phúc thì cũng phải tự chấp nhận, vì cô sẽ không vì những lời phán xét đó mà thay đổi lối sống hiện tại.