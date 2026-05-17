LPBS muốn bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa thông báo ngày 5/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT độc lập.



Đồng thời, ngày 5/6 công ty cũng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, cổ đông sẽ thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cũng như nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tính đến cuối quý I/2026, HĐQT LPBS có 8 thành viên với Chủ tịch Nguyễn Duy Khoa, Phó Chủ tịch Vũ Thanh Huệ. Cụ thể như sau:

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2026

Hiện LPBS chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng hơn 141,86 triệu cổ phiếu, tương đương 11,19% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu được phân phối thông qua tổ chức phát hành và 2 đại lý là Chứng khoán TP.HCM (HSC) và Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 70,4 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 18/5/2026 đến hết ngày 8/6/2026. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/6/2026 đến 16h ngày 15/6/2026.

Với hơn 4.256 tỷ đồng dự kiến huy động được, Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Về cơ cấu cổ đông, hiện LPBS có 5 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 58,68% vốn công ty. Sau đợt chào bán, 5 cổ đông lớn dự kiến giảm sở hữu còn tổng cộng 52, 77% vốn.



