Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

27-10-2025 - 17:18 PM | Sống

Sáng nay, một đợt lũ kinh hoàng tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn qua địa phận Huế. Trong lúc đó tại địa phận Đà Nẵng, mặt đường cao tốc xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét.

Sáng 27/10, cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận Huế lũ tràn về ào ạt. Theo đó, tại Km12, thác nước ào ạt chảy xuống từ taluy dương tống bay mọi thứ. Tại Km14, dòng nước lũ ào ạt tràn qua làm giao thông tê liệt hoàn toàn. Cơ quan chức năng thông báo dừng lưu thông qua tuyến cao tốc này.

Lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Trong khi đó, tại địa phận Đà Nẵng , đoạn Km50 xảy ra sự cố nứt mặt đường, vệt nứt rộng khoảng 2cm, kéo dài hàng chục mét dọc theo mặt đường nhựa.

Lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 1.

Đoạn km50 xảy ra sự cố nứt mặt đường.

Theo ghi nhận, phía taluy âm của cao tốc La Sơn – Túy Loan là đường ĐT601. Còn taluy âm của đường ĐT601 nằm sát bờ sông. Do nước sông dâng cao, chảy xiết khiến taluy âm tuyến ĐT601 sạt lở, mặt đường nghiêng hẳn về phía lòng sông, uy hiếp an toàn công trình cao tốc.

Theo Ban điều hành dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đơn vị đang theo dõi sát tình trạng sạt lở này để có phương án xử lý. Đồng thời, phối hợp với CSGT tổ chức phân luồng, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cao tốc để đảm bảo an toàn.

Sự thật phía sau bức ảnh em bé vùng cao khóc nức nở khi "mẹ bị lũ cuốn" khiến hàng chục nghìn người nhói lòng

Theo Nguyễn Thành - Ngọc Văn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ!

Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ! Nổi bật

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025!

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025! Nổi bật

Ams đón Quán quân Olympia 2025 trở về bằng một lễ chào cờ đặc biệt: 15 năm mới lại có nhà vô địch có khác!

Ams đón Quán quân Olympia 2025 trở về bằng một lễ chào cờ đặc biệt: 15 năm mới lại có nhà vô địch có khác!

16:29 , 27/10/2025
Ông chủ phòng gym treo thưởng xe Porsche cho người giảm 50kg trong 3 tháng

Ông chủ phòng gym treo thưởng xe Porsche cho người giảm 50kg trong 3 tháng

15:55 , 27/10/2025
Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây

Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây

15:48 , 27/10/2025
3 kiểu trẻ nhìn thì tưởng thông minh nhưng thực tế không phải: Cha mẹ phải lưu ý!

3 kiểu trẻ nhìn thì tưởng thông minh nhưng thực tế không phải: Cha mẹ phải lưu ý!

15:20 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên